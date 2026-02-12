יום חמישי, 12.02.2026 שעה 19:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ממשיך להסתבך: אישומי אונס נוספים נגד פארטי

קשר התותחנים בעבר ו-ויאריאל הספרדית כיום, מואשם בשני מקרי אונס נוספים במתלוננת חדשה. השחקן הגנאי מואשם כעת בעבירות מין חמורות בארבע נשים

|
תומאס פארטיי (IMAGO)
תומאס פארטיי (IMAGO)

תומאס פארטי, כדורגלן ארסנל לשעבר, ממשיך להסתבך. דיווח מהיום (חמישי) מדבר על כך שפארטי מואשם בשני סעיפי אונס נוספים נגד מתלוננת חדשה לכאורה. זה מגיע לאחר שהשחקן בן ה-32 כפר בעבר בחמישה סעיפי אונס נגד שתי נשים, ובסעיף אחד של תקיפה מינית של לאישה שלישית. 

משמעות הדבר היא שפארטי, קשר נבחרת גאנה ו-ויאריאל הספרדית, מואשם כעת בעבירות מין בארבע נשים. שני האישומים החדשים קשורים לעבירות שבוצעו לכאורה ב-2020. התלונות הוגשו באוגוסט האחרון.

האישומים הוגשו בעקבות חקירת משטרה ארוכה.  פארטי צפוי להופיע בבית המשפט בווסטמינסטר ב-13 במרץ לדיון ראשון בנוגע לשני האישומים החדשים. השחקן הגנאי שוחרר בערבות מותנית בבית המשפט. 

תומאס פארטיי (IMAGO)תומאס פארטיי (IMAGO)

העבירות לכאורה, בהן הואשם בשנה שעברה, התרחשו בין השנים 2021 ו-2022, כאשר שיחק בארסנל מצפון לונדון. הוא הואשם ארבעה ימים לאחר שעזב את ארסנל, כאשר חוזהו פג בסוף יוני. העבירות בגינן מואשם פארטי בוצעו בבריטניה ובספרד.

"מכחיש את כל האישומים נגדו"

האישומים הוגשו בעקבות חקירה שהחלה בפברואר 2022 לאחר שהמשטרה קיבלה לראשונה דיווח על אונס. המשפט צפוי להתקיים תחת שופט בית המשפט העליון ב-2 בנובמבר השנה. עורכת דינו, ג'ני וילטשייר, אמרה בעבר שהוא "מכחיש את כל האישומים נגדו" וכי הוא מברך על "ההזדמנות לטהר סוף סוף את שמו".

מאז שעזב את הפרמייר ליג, פארטי משחק כאמור בספרד בויאריאל, אליה הצטרף בקץ האחרון בחוזה לעונה אחת, כאשר החוזה נחתם לאחר שהקשר הואשם באונס. לארסנל הצטרף פארטי תמורת 45.3 מיליון ליש"ט מאתלטיקו מדריד באוקטובר 2020 וערך 130 הופעות בפרמייר ליג.

