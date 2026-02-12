יום חמישי, 12.02.2026 שעה 22:02
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

אולמו ופרמין ב-11 בבארסה, לוקמן אצל אתלטיקו

פורסמו ההרכבים למפגש הראשון בגביע ב-22:00 בין הקטלונים לקולצ'ונרוס: דה יונג וקסאדו יפתחו אצל פליק, אלבארס וגריזמן מקדימה אצל דייגו סימאונה

|
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)

חצי גמר גביע המלך הספרדי יימשך היום (חמישי, 22:00), כשברצלונה תתארח אצל אתלטיקו מדריד, לשחזור המפגש ביניהן מהשלב הזה בשנה שעברה. הקבוצה של דייגו סימאונה רחוקה כ-13 נקודות מבארסה, שמוליכה את הליגה הספרדית, וכשחלום האליפות נראה רחוק, הגביע הוא מטרה אפשרית. מנגד הבלאוגרנה נמצאים בכושר מטורף ולא יוותרו בקלות על חלום הטרבל.

הרכב אתלטיקו מדריד: חואן מוסו, נהואל מולינה, מארק פוביל, דויד האנקו, מתיאו רוג’רי, קוקה, מרקוס יורנטה, אנטואן גריזמן, ג’וליאנו סימאונה, חוליאן אלבארס ואדמולה לוקמן.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלכס באלדה, מארק קסאדו, פרנקי דה יונג, דני אולמו, לאמין ימאל, פרמין לופס ופראן טורס.

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק במומנטום אדיר, אחרי 17 ניצחונות מ-18 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, בנוסף למקום הראשון בליגה הספרדית בארסה גם הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות, כך שזכייה בכל התארים עדיין נשמעת כמטרה בהישג יד.

מן העבר השני, אתלטיקו מגיעה למטרופוליטנו אחרי ניצחון אחד בלבד מארבעת המשחקים האחרונים, כולל הפסד 1:0 בראשון האחרון לריאל בטיס במסגרת הליגה. המארחת רוצה להשיג נקמה ספורטיבית על הקבוצה שהדיחה אותה בשנה שעברה בחצי גמר הגביע.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה באותו שלב במפעל השני בחשיבותו בספרד, אז המשחק הראשון במונז’ואיק הסתיים ב-4:4 אדיר, כולל שער של אלכסנדר סורלות’ עמוק בתוך תוספת הזמן, ובגומלין פראן טורס העלה את ברצלונה לגמר עם השער היחיד במשחק. בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בארסה ניצחה בשמונה, כשהניצחון האחרון של הקולצ’ונרוס היה ב-21.12.2024, כשגם אז סורלות’ הכריע רגע לפני שריקת הסיום וקבע 1:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */