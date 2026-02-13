יום שישי, 13.02.2026 שעה 11:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
67%2261-243027אולימפיאקוס2
64%2412-253228ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
61%2376-241528ברצלונה5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2258-236427ריאל מדריד7
57%2398-244328הכוכב האדום8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2574-250628מכבי ת"א13
43%2343-226428באיירן מינכן14
43%2364-227728וירטוס בולוניה15
33%2474-240227פאריס16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
33%2466-235327באסקוניה18
32%2367-226328אנדולו אפס19
25%2423-221328ליון וילרבאן20

פסע ממחטף ענק: הצד של הפועל עם הייז דייויס

דווקא אחרי הסטורי של ינאקופולוס, האדומים וינאי כבר הצליחו "לגנוב" את הכוכב בשעות הקטנות של הלילה, אך לבסוף תפנית אחרונה גרמה לו לחתום בפאו

|
ינאקופולוס, הייז דייויס וינאי (רועי כפיר ו-IMAGO)
ינאקופולוס, הייז דייויס וינאי (רועי כפיר ו-IMAGO)

אכזבה גדולה של הפועל תל אביב מסאגת נייג’ל הייז דייויס. במועדון הרגישו לאורך כל הדרך שהכוכב יבחר בהם ויחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, אבל לבסוף הוא חתם באופן רשמי בפנאתינייקוס. מאחורי הקלעים הקרב עליו היה גדול, ודווקא ברוב השלבים ידה של הפועל הייתה על העליונה, רק שזה לא הספיק כדי למנוע חתימה רשמית ביוון.

אז מה קרה בדיוק? כבר כמה חודשים שעופר ינאי בקשר עם הפורוורד, ולאורך כל התקופה הובהר לו שאם ישוב לאירופה הוא יזכה להצעה רצינית מהפועל ת”א. השחקן שוחרר ממילווקי והחליט לחזור, ומיד האדומים, פאו ופנרבחצ’ה נכנסו למאבק גדול מאוד כדי לצרפו.

ישר הדיווחים טענו שהוא סירב לפנאתינייקוס, וזה אומר שהפועל ת”א ופנר, קבוצתו הקודמת אותה הוביל רק לפני כמה חודשים לזכייה ביורוליג, מתחרות ראש בראש. לפתע דיווחים צצו שפאו שבה לתמונה, ואז דימיטריס ינאקופולוס, הבעלים, הכריז באינטסגרם שלו כמו שרק הוא יודע, בסטורי, על הצירוף.

נייגנייג'ל הייז דייויס (רויטרס)

אחרי הסטורי, הפועל ת”א פעלה מיד

בהפועל ת”א מאוד הופתעו לראות את הסטורי, ואף ישר טענו שעל אף האמירות של ינאקופולוס כלום לא סגור. להפך, מיד התחיל בליץ של שכנועים מצד עופר ינאי, שגייס למשימה את דימיטריס איטודיס, שאימן את הייז דייויס, ואת ים מדר וג’ונתן מוטלי, ששיחקו איתו בפנרבחצ’ה.

השכנועים כבר עבדו, והייז דייויס הודיע לינאי שהוא מוותר על פאו למרות הסטורי של הבעלים שלהם ויגיע להפועל ת”א. בשעות הכי קטנות של הלילה ינאי אמר לשחקן את כל הסיבות למה עדיף לו לבוא להפועל: “כבר זכית בקבוצה שהיא אימפריה ביורוליג, בהפועל ת”א תוכל לעשות משהו היסטורי. בנוסף, הם ידאגו לך כלכלית בקריירה, פה נדאג לך כלכלית גם להמשך החיים”.

“מעבר לזה, הנשים כאן עדיפות על אתונה”, אמר ינאי בחיוך לכוכב האמריקאי. כאמור, זה בשילוב השכנועים של השחקנים ואיטודיס כבר עבדו, ומיד התחילו לעבוד במשרדי הפועל ת”א.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

לילה לבן במשרדי הפועל ת”א

ג’ורג’ חינאס וצחי רייכנשטיין, המנהל המקצועי והמנכ”ל, קיבלו השקמה מוקדמת בשעות הקטנות והחלו לעבוד על חוזים וכל הפרטים, יחד עם סמנכ”ל הכספים. החוזה הועבר לשחקן שרק ביקש שעורך דין יקרא אותו בבוקר, שעון ארה”ב, כאשר הוא בפיניקס בכל התקופה הזו.

באזור השעה 5:00 בהפועל ת”א הבינו שהוא שלהם, ורק צריך לדאוג לחתימה לפני שהוא מתחרט ולפני שבפנאתינייקוס מגלים זאת. רק שינאקופולוס התחיל להריח דברים בעקבות ההתמהמהות של הייז דייויס, ומיד חייג אל השחקן כדי לומר לו: “נתת מילה, תחתום אצלנו, בוא נסיים עם זה”.

אכן, המשפט הזה עבד והכוכב התקשר לאנשי הפועל ת”א ואמר להם: “סליחה חברים, נתתי מילה, אני חותם בפאו”. ניסיונות שכנוע של הרגע האחרון לא עזרו, ובפאו הודיעו בסופו של דבר באופן רשמי שהוא חתם על חוזה לשנתיים וחצי, ובהפועל ת”א לא יכולים לעשות כלום למעט להמשיך הלאה אל המטרות הבאות מבחינת חיזוק הסגל של איטודיס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */