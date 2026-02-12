מכבי תל אביב הודיעה על פרידה מדומיניק פרייס

מכבי תל אביב עברה שינוי דרמטי לא מזמן שהחליטה להביא את רוני דיילה במקומו של ז’רקו לאזטיץ’, אבל השינוי ממשיך ולא רק על הקווים. האלופה הודיעה היום (חמישי) באופן רשמי על סיום דרכו של איש צוות נוסף, כשדומיניק פרייס עוזב את המועדון.

מכבי ת”א הודיעה: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מודה למנהל הטכני, דומיניק פרייס, שמסיים את תפקידו לאחר שנתיים וחצי מוצלחות במועדון. דומיניק הצטרף למכבי בקיץ 2023 ומילא תפקיד משמעותי בהתפתחות המבנה המקצועי של המועדון, והיה גורם מרכזי ביישום אסטרטגיית גיוס ופיתוח השחקנים, בתקופה מורכבת ומאתגרת במיוחד. העבודה הקשה והמקצועיות של דומיניק, בשילוב גישתו הצנועה ונכונותו לאמץ את דרישות התפקיד, הפכו אותו בטבעיות למתאים למועדון”.

הבעלים, מיץ' גולדהאר, אמר: "אני מודה לדומיניק על המסירות והמחויבות שלו. היה לעונג לעבוד עם אדם בעל ידע ונוכחות כמו שלו. הוא לא תמיד היה בפרונט ובמרכז, אך פעל ביעילות והטביע את חותמו. אני מאחל לו הצלחה בפרק הבא בקריירה שלו. דומיניק תמיד יהיה חלק ממשפחת מכבי".