יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:09
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

עתמאן: אני לא מקדיש מחשבה לאף החתמה כרגע

המאמן הטורקי של פנאתינייקוס התייחס למעבר הצפוי של נייג'ל הייז דייויס: "כל הריכוז שלי ושל הצוות מושקע בהכנות למשחק". וגם: החזרה של קנדריק נאן

|
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

לקראת המפגש הקריטי מחר (שישי) בין פנאתינייקוס לפנרבחצ'ה ביורוליג, התייצב היום המאמן ארגין עתמאן למסיבת העיתונאים המסורתית. לצד ההכנות המקצועיות, עתמאן נאלץ להתמודד עם שאלות על עתידו של נייג'ל הייז דייויס, שעל פי בעלי הקבוצה סגר ועתיד להצטרף לירוקים מאתונה.

כשנשאל ישירות על הפורוורד האמריקאי, עתמאן בחר לסגור את הנושא במהירות: "אני מצטער, אבל בשלב זה המחשבות שלי נתונות אך ורק למשחק נגד פנרבחצ'ה", הצהיר המאמן הטורקי. "אני לא מקדיש מחשבה לאף החתמה או העברה כרגע. כל הריכוז שלי ושל הצוות מושקע בהכנות למשימה שעל המגרש".

ארגין עתמאן (רועי כפיר)ארגין עתמאן (רועי כפיר)

נאן חוזר למרכז הבמה

מעבר לבורסת השמות, הבשורה המקצועית המשמעותית ביותר עבור הירוקים היא חזרתו של קנדריק נאן. לאחר תקופת היעדרות בשל פציעה, המאמן אישר כי הכוכב שלו מוכן: "נאן כשיר ב-100%. הוא אמנם החסיר משחקים, אבל הוא שחקן מנוסה מאוד ואני מאמין שהוא יוכל לתרום 25-30 דקות כבר מחר".

עתמאן הוסיף כי חזרתו של נאן קריטית למערך: "שיחקנו תקופה ללא סנטר וללא נאן, ואיבדנו נקודות מול קבוצות שהיינו צריכים לנצח. כששחקן ברמה שלו, סקורר שהוא מועמד ל-MVP, חוזר לרוטציה, זה משנה את כל השיטה שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */