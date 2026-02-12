יום חמישי, 12.02.2026 שעה 18:09
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה נשים

קטמון י-ם תפגוש את הפועל ת"א בגביע בנשים

הגרלת רבע הגמר: קריית גת תצא לשחק מול בועטת טמרה, מכבי אס"א ת"א מול את הפועל רעננה וכשרונות חדרה נגד מכבי נתניה. וגם: תוצאות הנערות והילדות

|
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (שחר גרוס)
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (שחר גרוס)

הגרלת גביע המדינה בנשים התקיימה לה היום (חמישי), כשקיבלנו את תוצאות רבע הגמר של הבוגרות, חצי גמר הנערות, רבע גמר נערות א’ ושמינית גמר ילדות א’. ישנם מספר משחקים מסקרנים והתוצאות המלאות לפניכם.

רבע גמר נשים (המשחקים יתקיימו ב-31.3.26)

מכבי כשרונות חדרה - מ.כ מכבי נתניה

מ.ס בועטות טמרה - מ.ס קריית גת

מכבי אס"א ת"א - הפועל רעננה

הפועל ת"א - הפועל קטמון ירושלים

חצי גמר נערות (המשחקים יתקיימו ב-29.3.26)

הפועל רעננה - המנצחת בין קטמון ירושלים/מ.ס קריית גת

מ.כ רמה"ש - בנות נתניה

רבע גמר נערות א’ (המשחקים יתקיימו ב-12.3.26)

הפועל רעננה - מכבי עתלית

מכבי פנתרות אשדוד - מכבי חיפה

מכבי אס"א ת"א - הפועל קטמון ירושלים

בנות מכבי פ"ת - מ.ס קריית גת 2

שמינית גמר ילדות א’ (המשחקים יתקיימו ב-23.2.26)

בנות מכבי פ"ת - הפועל קטמון ירושלים

בנות עירוני מודיעין - הפועל ב"ש

הפועל חיפה - הפועל עירוני בנות כרמיאל

הפועל ת"א - מכבי אס"א ת"א

המנצחת בין בנות הבית האדום/מ.ס קריית גת - מ.כ גליל גולן

מכבי חיפה - הפועל רעננה

המנצחת בין מ.כ מנשה/נחלת יהודה - מכבי יבנה

המנצחת בין מ.כ נוף הגליל/צור שלום - מכבי אס"א ת"א 2

