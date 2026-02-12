נשאר במכבי חיפה: עיסאת האריך חוזה עד 2029

חדשות נפלאות למכבי חיפה. בלם הקבוצה ליסב עיסאת חתם היום (חמישי) על חוזה חדש לשלוש השנים הקרובות, עד לסיום עונת 2028/29. עיסאת גדל במחלקת הנוער הירוקה מגיל חמש ועשה את המסלול המלא באקדמיה, כששיחק בכל קבוצות המחלקה, זכה באליפויות וגביעים, שימש כקפטן ושיחק עם קבוצת הנוער בשלב הבתים של ליגת האלופות.

העונה, לאחר עונת השאלה בהפועל חדרה, חזר הביתה למדים הירוקים, ושותף ב-22 משחקים בכל המסגרות, בהם הוסיף שני בישולים. עיסאת אמר לאחר החתימה: "אין מאושר ממני לחתום במקום שהוא הבית שלי ובקבוצה שאותה אני אוהד. כשהגעתי לקצף בגיל 5 חלמתי להגיע לבוגרים והגשמתי את החלום הזה. עכשיו אני רוצה לעזור לקבוצה שלי להשיג את המטרות שלה ולשמח את הקהל האדיר שלנו".

עיסאת בחר לייצג את נבחרת רומניה לאחרונה וכבר שותף במדיה. בחודשים האחרונים אף עלו שמועות על חיזורים מקבוצות כמו סטיאווה בוקרשט, אבל במכבי חיפה החתימו את הבלם על חוזה ארוך טווח ובכך הבטיחו את עתידו בשנים הבאות.

רפאלוב, עיסאת ועובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

רפאלוב: “רואים בו דמות מובילה”

הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב, אמר: "ליסב, שגדל במחלקת הנוער שלנו, השתלב בבוגרים בצורה יוצאת מהכלל, הן חברתית והן מקצועית. אנו רואים בו שחקן ודמות מובילה. כחלק מבניית הסגל לשנים הקרובות, אנו שמחים על הארכת חוזהו".