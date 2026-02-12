"הם לא היו כאן, הם יגיעו רק כדי לגזור את הסרט"

הבוקר (חמישי) התקיים דיון בוועדת המשנה לספורט ביוזמתו של יושב ראש הוועדה ועמ”ש לספורט, בנושא שיקום תשתיות הספורט בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” ביישובי הצפון, קריית שמונה והדרום.

אלכס קורצ’ין, סגן ראש העיר קריית שמונה ומחזיק תיק הספורט, פתח ואמר: “ אף אחד ממשרד הספורט לא היה כאן! חה”כ דוידסון היחיד שהיה פה וראה את הבעיות. אני לא מתבכיין אבל אנחנו צריכים עזרה לשקם פה את הספורט. בואו, בואו תראו, איך אף אחד ממשרד הספורט לא היה פה? אתה יודע מתי הם יבואו? כשנפתח את המגרש הם יבואו לגזור את הסרט. לא רוצה! שלא יבואו!”

חה״כ סימון דוידסון הוסיף: “אם זה באמת נכון ושר הספורט לא הגיע לקריית שמונה, זה חמור מאוד, קודם כל מבחינה אנושית. אתה יודע כמה פעמים הייתי בקריית שמונה? העיר מתה! וזה כואב, זו המדינה שלנו! זה המקום הראשון שצריך לנסוע אליו. אני קורא למנכ”ל משרד הספורט מחר בבוקר לנסוע לקריית שמונה ולתת להם את כל שיבקשו” סיכם.