יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:36
כדורגל ישראלי

הפועל לביה"מ: אין מניעה להקדמת הכרעת הדרבי

האדומים בבקשה דחופה לשופט הס: "נוצרה עובדה חדשה ואין תלות בתירוץ של פגיעה בצד ג', שתי הקבוצות הבטיחו מקום בפלייאוף". וגם: תקדימי בית"ר ופ"ת

|
רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)
רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

הדרמה המשפטית סביב הדרבי התל אביבי מסרבת לגווע. למרות ששופט בית המשפט המחוזי, גלעד הס, המליץ להפועל תל אביב למשוך את העתירה שלה על ההפסד הטכני בדרבי והורדת שתי נקודות בגלל זמן של שיהוי בהגשת העתירה, הקבוצה לא עוצרת.

מועדון הכדורגל הפועל ת”א הגיש בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למתן הוראות משלימות, במטרה להקדים את הדיון המכריע בנושא הפחתת הנקודות וההפסד הטכני שנפסקו לחובת הקבוצה.

באמצעות עו"ד רועי רוזן, טוענים האדומים כי נוצר "שינוי נסיבות מהותי" המבטל את החשש המרכזי של בית המשפט מפגיעה בלוחות הזמנים של הליגה או בקבוצות אחרות, ולכן יש להכריע בתיק באופן מיידי ולא לאפשר לזמן "לסכל" את ההליך המשפטי.

שחקני הפועל ת"א ומכבי ת"א (רדאד גשחקני הפועל ת"א ומכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

"הפלייאוף הובטח, אין חשש לטלטלה מערכתית"

במוקד הבקשה עומדת הטענה כי המציאות הספורטיבית השתנתה מאז הדיון האחרון. לאחר משחקה של מכבי תל אביב מול בני ריינה, המצב בטבלה התבהר באופן סופי: ארבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה, כשבקופה נותרו 12 נקודות בלבד, הפער של התל-אביביות מהמקום השביעי מבטיח כי שתיהן ישחקו בפלייאוף העליון בכל תרחיש.

בבקשה נכתב: "לאחר הדיון התקבעה עובדה חדשה בעלת חשיבות מכרעת... שתי הקבוצות הבטיחו באופן סופי את השתתפותן בפלייאוף העליון. משמעות הנתון ברורה – כל הכרעה בתיק אינה יכולה, בשום תרחיש, להביא למעבר של קבוצה כלשהי מהפלייאוף העליון לתחתון".

עוד הודגש בפני השופט גלעד הס כי "המיקום הפנימי בתוך הפלייאוף העליון הוא עניין בעל משמעות ספורטיבית לגיטימית, אך אינו כזה שמשנה את מבנה הליגה ואינו יוצר טלטלה מערכתית".

עו"ד רועי רוזן (פרטי)עו"ד רועי רוזן (פרטי)

"הדין אינו מכיר בהכרעה על ידי חלוף הזמן"

בהפועל ת"א חוששים כי גרירת הרגליים והיצמדות ללוחות זמנים בירוקרטיים יביאו למצב בו העונה תסתיים והדיון יהפוך לתיאורטי בלבד. "הקושי שזוהה אינו נורמטיבי אלא אינסטרומנטלי הנוגע לאופן ניהול ההליך ולחשש שממד הזמן והתקדמות העונה יסכלו הכרעה לגופה", נכתב בבקשה החריפה.

עו"ד רוזן חידד במסמך: "אין מדובר בשאלה האם ראוי שבית המשפט יכריע בתובענה, אלא האם נכון שההכרעה תתקבל על ידי בית המשפט, מקום בו התנאים לכך קיימים, או שתתקבל בפועל על ידי חלוף הזמן והתקדמות העונה. הדין אינו מכיר באפשרות השנייה כלגיטימית".

אוהדי הפועל ת"א (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ת"א (ראובן שוורץ)

התקדימים: בית"ר ירושלים ומכבי פ"ת

כדי להוכיח שניתן לשנות תוצאות ונקודות גם בשלבים מכריעים של העונה, הציגו האדומים שורה של תקדימים משפטיים מהעבר הקרוב והרחוק:

בית"ר ירושלים (2023 ו-2024): הפחתת נקודות בפועל בשלבים מאוחרים (אפריל ומרץ), שאושרה גם בערעורים.

מכבי פ"ת (2012): סאגה משפטית בה הופחתו נקודות, הוחזרו, ושוב הופחתו הכל בטווח של חודש אחד (אפריל) לקראת סיום העונה.

"מהחלטות אלו עולה כי גם לשיטת מוסדות ההתאחדות, אינטרס ההסתמכות בליגת העל אינו אינטרס מוחלט", נטען בבקשה, "אף בשלבים מתקדמים מאוד של העונה ניתן ובמקרים מתאימים אף נדרש  לשנות סנקציות תחרותיות".

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

"ענישה מצטברת ובלתי מידתית"

לסיכום, הפועל ת"א תוקפת את השילוב הקטלני של ההפסד הטכני יחד עם הפחתת הנקודות, ודורשת הפרדה ודיון ענייני: "הפחתת הנקודות שהוטלה על המבקש אינה עומדת במנותק מהקביעה בדבר הפסד טכני. תוצאה זו יוצרת חשש ממשי לענישה מצטברת ובלתי מידתית, שבה סנקציה משמעתית אחת 'סוגרת את המעגל' ומכריעה את ההיבט התחרותי כולו, מבלי שניתנה אפשרות אמיתית לתיקון העוול באמצעות הכרעה במגרש".

השופט הס לא התרגש מהפנייה וקבע  כי ההתאחדות לכדורגל ומכבי ת"א יגיבו לבקשה עד ל-25.2.26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */