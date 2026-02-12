הפועל לביה"מ: אין מניעה להקדמת הכרעת הדרבי

הדרמה המשפטית סביב הדרבי התל אביבי מסרבת לגווע. למרות ששופט בית המשפט המחוזי, גלעד הס, המליץ להפועל תל אביב למשוך את העתירה שלה על ההפסד הטכני בדרבי והורדת שתי נקודות בגלל זמן של שיהוי בהגשת העתירה, הקבוצה לא עוצרת.

מועדון הכדורגל הפועל ת”א הגיש בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב למתן הוראות משלימות, במטרה להקדים את הדיון המכריע בנושא הפחתת הנקודות וההפסד הטכני שנפסקו לחובת הקבוצה.

באמצעות עו"ד רועי רוזן, טוענים האדומים כי נוצר "שינוי נסיבות מהותי" המבטל את החשש המרכזי של בית המשפט מפגיעה בלוחות הזמנים של הליגה או בקבוצות אחרות, ולכן יש להכריע בתיק באופן מיידי ולא לאפשר לזמן "לסכל" את ההליך המשפטי.

שחקני הפועל ת"א ומכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

"הפלייאוף הובטח, אין חשש לטלטלה מערכתית"

במוקד הבקשה עומדת הטענה כי המציאות הספורטיבית השתנתה מאז הדיון האחרון. לאחר משחקה של מכבי תל אביב מול בני ריינה, המצב בטבלה התבהר באופן סופי: ארבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה, כשבקופה נותרו 12 נקודות בלבד, הפער של התל-אביביות מהמקום השביעי מבטיח כי שתיהן ישחקו בפלייאוף העליון בכל תרחיש.

בבקשה נכתב: "לאחר הדיון התקבעה עובדה חדשה בעלת חשיבות מכרעת... שתי הקבוצות הבטיחו באופן סופי את השתתפותן בפלייאוף העליון. משמעות הנתון ברורה – כל הכרעה בתיק אינה יכולה, בשום תרחיש, להביא למעבר של קבוצה כלשהי מהפלייאוף העליון לתחתון".

עוד הודגש בפני השופט גלעד הס כי "המיקום הפנימי בתוך הפלייאוף העליון הוא עניין בעל משמעות ספורטיבית לגיטימית, אך אינו כזה שמשנה את מבנה הליגה ואינו יוצר טלטלה מערכתית".

עו"ד רועי רוזן (פרטי)

"הדין אינו מכיר בהכרעה על ידי חלוף הזמן"

בהפועל ת"א חוששים כי גרירת הרגליים והיצמדות ללוחות זמנים בירוקרטיים יביאו למצב בו העונה תסתיים והדיון יהפוך לתיאורטי בלבד. "הקושי שזוהה אינו נורמטיבי אלא אינסטרומנטלי הנוגע לאופן ניהול ההליך ולחשש שממד הזמן והתקדמות העונה יסכלו הכרעה לגופה", נכתב בבקשה החריפה.

עו"ד רוזן חידד במסמך: "אין מדובר בשאלה האם ראוי שבית המשפט יכריע בתובענה, אלא האם נכון שההכרעה תתקבל על ידי בית המשפט, מקום בו התנאים לכך קיימים, או שתתקבל בפועל על ידי חלוף הזמן והתקדמות העונה. הדין אינו מכיר באפשרות השנייה כלגיטימית".

אוהדי הפועל ת"א (ראובן שוורץ)

התקדימים: בית"ר ירושלים ומכבי פ"ת

כדי להוכיח שניתן לשנות תוצאות ונקודות גם בשלבים מכריעים של העונה, הציגו האדומים שורה של תקדימים משפטיים מהעבר הקרוב והרחוק:

בית"ר ירושלים (2023 ו-2024): הפחתת נקודות בפועל בשלבים מאוחרים (אפריל ומרץ), שאושרה גם בערעורים.

מכבי פ"ת (2012): סאגה משפטית בה הופחתו נקודות, הוחזרו, ושוב הופחתו הכל בטווח של חודש אחד (אפריל) לקראת סיום העונה.

"מהחלטות אלו עולה כי גם לשיטת מוסדות ההתאחדות, אינטרס ההסתמכות בליגת העל אינו אינטרס מוחלט", נטען בבקשה, "אף בשלבים מתקדמים מאוד של העונה ניתן ובמקרים מתאימים אף נדרש לשנות סנקציות תחרותיות".

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

"ענישה מצטברת ובלתי מידתית"

לסיכום, הפועל ת"א תוקפת את השילוב הקטלני של ההפסד הטכני יחד עם הפחתת הנקודות, ודורשת הפרדה ודיון ענייני: "הפחתת הנקודות שהוטלה על המבקש אינה עומדת במנותק מהקביעה בדבר הפסד טכני. תוצאה זו יוצרת חשש ממשי לענישה מצטברת ובלתי מידתית, שבה סנקציה משמעתית אחת 'סוגרת את המעגל' ומכריעה את ההיבט התחרותי כולו, מבלי שניתנה אפשרות אמיתית לתיקון העוול באמצעות הכרעה במגרש".

השופט הס לא התרגש מהפנייה וקבע כי ההתאחדות לכדורגל ומכבי ת"א יגיבו לבקשה עד ל-25.2.26.