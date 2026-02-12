טל ברודי מועמד להיכל התהילה של הכדורסל. אגדת מכבי תל אביב נכלל ברשימת המועמדים הסופיים לכניסה ב-2026, שנה שנייה ברציפות שבה הוא מועמד לכבוד היוקרתי.

בהודעת היכל התהילה נמסר כי ברשימת המועמדים נמצא גם טל ברודי, מגדולי הכדורסלנים בתולדות ישראל ומכבי ת"א. על מועמדותו של ברודי בן ה-82 נכתב: “שגריר כדורסל ברחבי העולם במשך למעלה מ-50 שנה, הוביל את מכבי תל אביב לזכייה בגביע אלופות אירופה של פיב"א ב-1977, מה שסימן את הפעם הראשונה שקבוצה ישראלית זכתה בתואר הגדול ביותר למועדונים באירופה”.

עוד צוין כי כ-'All-American' באוניברסיטת אילינוי בשנת 1965, נבחר ברודי במקום ה-12 בדראפט ה-NBA על ידי בולטימור בולטס, אך העדיף לשחק בישראל. במהלך הקריירה שלו נכנס להיסטוריה כספורטאי הישראלי הראשון שקיבל את פרס ישראל, העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, בשנת 1979.

טל ברודי ושמעון מזרחי (איציק בלניצקי)

ברודי זכה עם מכבי תל אביב ב-10 אליפויות ובשישה גביעי מדינה. בנוסף, נכנס להיכל התהילה הבינלאומי של הספורט היהודי ב-1996, להיכל התהילה של הספורט היהודי בארצות הברית ב-2011 ולהיכל התהילה של הספורט באילינוי בשנת 2020.