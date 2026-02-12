יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:33
בהתאחדות שוקלים לבטל את עונש ההפסד הטכני

חשיפת "שיחת היום": על רקע הדרבי והחשש שגורל האליפות ייקבע בדיונים, יש כוונה לחשיבה מחדש על רפורמת הענישה. הביקורת על ביה"מ והציפייה מהקבוצות

דוד פוקסמן מסמן לשחקנים לחכות להחלטת ה-VAR (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן מסמן לשחקנים לחכות להחלטת ה-VAR (רדאד ג'בארה)

האם הכדורגל הישראלי בדרך לשינוי דרמטי נוסף בתקנון המשמעת? ל-ONE נודע כי בהתאחדות לכדורגל הוחלט לערוך חשיבה מחודשת ומעמיקה בכל הנוגע לסוגיית עונשי ההפסדים הטכניים. למרות הרפורמה המקיפה שנערכה לאחרונה בענישה, גוברים הקולות במסדרונות ההתאחדות הטוענים כי המצב הנוכחי בלתי אפשרי וכי "נשק יום הדין" של הפסד טכני פוגע בערך העליון של הספורט.

החשש הגדול ביותר המרחף מעל ראשי הכדורגל הישראלי הוא תסריט בלהות בו מאבק האליפות הצמוד יוכרע בחדרי הדיונים של בית הדין המשמעתי, ולא על כר הדשא. גורמים בכירים בהתאחדות מבינים כי המשך המדיניות הנוכחית עלול להוביל למצב אבסורדי בו האלופה תוכתר בחסות פטיש הדיינים, ולא בזכות נקודות שהושגו במשחק פעיל כפי שהיה בעונה שעברה עם הפועל באר שבע.

הזיכרון הצורב: מבאר שבע ועד הדרבי התל אביבי

הצורך בחישוב מסלול מחדש אינו מגיע בחלל ריק. בעונה שעברה הכדורגל הישראלי רעד עם פרשת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין, שהסתיימה בהרשעה והפסד טכני לקבוצה מבירת הנגב. העונה, הסאגה המשיכה ביתר שאת בדרבי התל אביבי שהתפוצץ, כאשר הפועל תל אביב ספגה הפסד טכני בעקבות זריקת רימוני העשן לכר הדשא שפגעו אף בשוטרים.

המהומה בטרנר בעונה שעברה (מרטין גוטדאמק)המהומה בטרנר בעונה שעברה (מרטין גוטדאמק)

מקרים אלו הדליקו נורות אדומות בהתאחדות. ההבנה היא שהענישה הנוכחית, גם אם היא מוצדקת "יבשה" על פי הספר, יוצרת עיוות ספורטיבי משמעותי. בעבר, בית הדין העליון של ההתאחדות כבר התבטא לא אחת וקבע נחרצות: האליפות צריכה להיות מוכרעת על כר הדשא. כעת, מנסים בהתאחדות לתרגם את האמירה הזו למדיניות פרקטית שתמנע הכרעות שולחן.

הבעיה החיצונית: "בתי המשפט לא מבינים את גודל השעה"

אך הבעיה אינה נעוצה רק בתקנוני ההתאחדות. בכירים בכדורגל הישראלי מפנים אצבע מאשימה חריפה גם כלפי מערכת המשפט האזרחית. הטענה המרכזית היא שכאשר המשטרה כבר מבצעת מעצרים ותופסת אוהדים מתפרעים "על חם", בתי המשפט המקומיים נוטים להקל ראש ואינם מבינים את חומרת העבירה ואת הפוטנציאל ההרסני שלה. שחרור מהיר של מתפרעים משדר מסר של חוסר הרתעה, ומשאיר את ההתאחדות כגוף היחיד שמנסה להשליט סדר לעיתים באמצעים דרקוניים מדי.

האבוקות בדרבי התל אביבי (רדאד גהאבוקות בדרבי התל אביבי (רדאד ג'בארה)

מנגד, בהתאחדות לא פוטרים את המועדונים מאחריות. הציפייה הברורה מהקבוצות היא לפעול ביד קשה, להרחיק את האוהדים המתפרעים לצמיתות ולשתף פעולה מלאה עם רשויות החוק.

כעת, הנושא נמצא בבדיקה דקדקנית. המטרה היא למצוא את "שביל הזהב", נוסחה שתייצר הרתעה אפקטיבית נגד אלימות ביציעים, אך בד בבד תבטיח שהדרמות הגדולות של העונה יישארו במגרש, ולא ינדדו לאולמות בתי הדין.

