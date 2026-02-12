מכבי ת"א תחזור למאבק? ההרכבים לליגת העל

המחזור ה-23 בליגת העל ייצא לדרך כבר מחר (שישי, 14:00) כאשר הפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים. המוליכה הפועל באר שבע תשחק נגד מ.ס אשדוד בשבת ב-19:30, בראשון מכבי חיפה תארח את בני סכנין ב-20:15 וביום שני מכבי תל אביב תנסה לחזור למרות האליפות כשתתארח בטדי אצל בית”ר ירושלים ב-20:30 במטרה לנקום על ה-6:2 מהסיבוב הראשון.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים (שישי, 14:00)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ’ל, שיקו, זיו מורגן (דורון ליידנר), לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, עומרי אלטמן (רועי אלקוקין), לויזוס לויזו, סתיו טוריאל, עמנואל בואטנג (דניאל דאפה).



ייעדרו: מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו (פציעות).

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דויד דומג'וני, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ', ג’ון אוטומאו, מתן חוזז (נדים ורסאנה), אוהד אלמגור (רואל סוטיריו), אנדרו אידוקו, מרקו רקוניאץ'.

מורחק: אווקה אשאטה.

שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה – הפועל חיפה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם (תומר אלטמן), רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

בספק: נדב נידם, קליי ושחר רוזן (פציעות).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, סאנה גומז, איוואן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, דור מלול, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, דריו ז'ופאריץ', רועי זיקרי, אניס פורת עיאש ואלון תורג'מן.

ייעדרו: בנג’מין מצינ'י (פצוע), רותם חטואל (מורחק).

בכורה מחודשת בכרמל. תורג'מן (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה – עירוני טבריה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי (עמית גלזר), איציק שולמייסטר (בילאל שאהין), אופיר בנבנישתי (יאו אקה), כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: שי בן דוד (צהובים).

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, הארון שפסו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

יאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה – מכבי נתניה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקיך, איאד חוטבא, איאד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, איהאב גנאים, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטלי דמשקאן.

ההרכב המשוער של נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, באסם זערורה (יובל שדה), מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: ווילסון האריס ועומר ניראון (פצועים) וג'וניור דיומנדה (צהובים).

הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)

מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, רז מאיר, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'איי, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, יוג’ין אנסה ואיילון אלמוג.

ייעדרו: טום בן זקן, אדיר לוי, רועי גורדנה, אבישי כהן (פציעות), מוחמד עאמר (הרחקה).

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, חמודי כנעאן (אמיר גנאח), ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב (פציעה).

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

מכבי חיפה – בני סכנין (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, נבות רטנר, מנואל בנסון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: קני סייף, פייר קורנו איתן אזולאי, עלי מוחמד ופדראו (פצועים).

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, קדג'ו אנים וארתור מריניאן.

ייעדר: יוהאן נאזי (פצוע).

מנואל בנסון וסדריק דון (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים – מכבי תל אביב (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך (נאנא אנטווי), לוקה גדראני, בריאן קראבלי, גיל כהן, בוריס אינו, ירין לוי (איילסון טבראש/דור מיכה), עדי יונה, טימוטי מוזי, ירדן שועה, חסונד גונזאלס (דור חוגי/ג’ונבוסקו קאלו).

ייעדרו: ירדן כהן, גרגורי מורוזוב (מוצהבים).

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ׳, איתמר נוי, דור פרץ, אמיר סהיטי, אושר דוידה וסייד אבו פרחי.