יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:37
ספורט אחר

"אסור להתחרות עם קסדה שמוקדשת לקורבנות"

הגולש האוקראיני ולדיסלב הרסקביץ' נפסל מהמשחקים האולימפיים בשל קסדה המוקדשת לקורבנות האוקראינים, כאשר הוועד האולימפי אסר עליו להתחרות איתה

|
ולדיסלב הרסקביץ' (IMAGO)
ולדיסלב הרסקביץ' (IMAGO)

סערה פרצה במשחקים האולימפיים במילאנו-קורטינה. הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה הגיע גם לזירה האולימפית דרך ולדיסלב הרסקביץ', שהביע נכונות לאתגר את הוועד האולימפי כדי להעניק מחווה אישית משלו.

גולש הסקלטון היה אמור להתחרות היום, אך הוועד האולימפי הבינלאומי לא אישר את הקסדה שעליה הופיעו תמונותיהם של 24 ספורטאים שנהרגו באוקראינה במהלך הפלישה הרוסית, מחווה שהרסקביץ' ביקש לשאת במהלך התחרות. "זהו המחיר של הכבוד שלנו", כתב בחשבון האינסטגרם שלו לצד תמונה עם "קסדת הזיכרון".

הקסדה המדוברת (אינסטגרם)הקסדה המדוברת (אינסטגרם)

נשיאת הוועד האולמפי קירסטי קובנטרי אף שקלה להגיע ביום חמישי למתקן על שם אאוג’ניו מונטי כדי לתמוך במחווה, ובמקביל לנסות לשכנע את האוקראיני שלא לבצע אותה. בתוך הארגון, אף שמכירים במשמעות המוסרית של היוזמה, סבורים כי היא מפרה את סעיף 50 באמנה האולימפית, האוסר על ביטויים "פוליטיים, דתיים או גזעיים" בכל אחד ממתקני המשחקים.

מאחורי הקסדה השנויה במחלוקת

ביום שני האחרון, במהלך מקצי האימון, הרסקביץ' חבש את הקסדה שעוררה את המחלוקת והסב את תשומת לב הוועד האולימפי. "אני רוצה לדבר איתכם על הקסדה שאיתה אתחרה בעוד כמה ימים במשחקים האולימפיים. על הקסדה מופיעים ספורטאים שנהרגו במהלך המלחמה, או ליתר דיוק, רק חלק קטן מהם. זה לא צודק, ואנשים אלה לא היו אמורים לעזוב אותנו בגיל כל כך צעיר. באמצעותה אני רוצה לחלוק כבוד לאנשים הללו ולמשפחותיהם. העולם צריך לדעת את המחיר האמיתי של החירות האוקראינית", הסביר הספורטאי ברשתות החברתיות.

ולדיסלב הרסקביץולדיסלב הרסקביץ' (IMAGO)

התקנות האולימפיות אינן מאפשרות שימוש בסמלים פוליטיים במהלך המשחקים, ולכן הרסקביץ' אינו יכול להתחרות עם הקסדה המדוברת. כחלופה הציע לו הוועד לענוד סרט שחור לזכר הקורבנות, אפשרות שלא התקבלה בחיוב במשלחת האוקראינית.

"היום, הוועד האולימפי הלאומי של אוקראינה והנבחרת הלאומית תומכים בוולדיסלב ובמעשהו. אנו מאמינים שהוא אכן צריך להתחרות עם אותה קסדה. בכך אנו מאוחדים, סולידריים ובלתי שבירים", הצהירה המנכ"לית של הוועד האולימפי האוקראיני, לודמילה פנצ’נקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */