"אסור להתחרות עם קסדה שמוקדשת לקורבנות"

סערה פרצה במשחקים האולימפיים במילאנו-קורטינה. הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה הגיע גם לזירה האולימפית דרך ולדיסלב הרסקביץ', שהביע נכונות לאתגר את הוועד האולימפי כדי להעניק מחווה אישית משלו.

גולש הסקלטון היה אמור להתחרות היום, אך הוועד האולימפי הבינלאומי לא אישר את הקסדה שעליה הופיעו תמונותיהם של 24 ספורטאים שנהרגו באוקראינה במהלך הפלישה הרוסית, מחווה שהרסקביץ' ביקש לשאת במהלך התחרות. "זהו המחיר של הכבוד שלנו", כתב בחשבון האינסטגרם שלו לצד תמונה עם "קסדת הזיכרון".

הקסדה המדוברת (אינסטגרם)

נשיאת הוועד האולמפי קירסטי קובנטרי אף שקלה להגיע ביום חמישי למתקן על שם אאוג’ניו מונטי כדי לתמוך במחווה, ובמקביל לנסות לשכנע את האוקראיני שלא לבצע אותה. בתוך הארגון, אף שמכירים במשמעות המוסרית של היוזמה, סבורים כי היא מפרה את סעיף 50 באמנה האולימפית, האוסר על ביטויים "פוליטיים, דתיים או גזעיים" בכל אחד ממתקני המשחקים.

מאחורי הקסדה השנויה במחלוקת

ביום שני האחרון, במהלך מקצי האימון, הרסקביץ' חבש את הקסדה שעוררה את המחלוקת והסב את תשומת לב הוועד האולימפי. "אני רוצה לדבר איתכם על הקסדה שאיתה אתחרה בעוד כמה ימים במשחקים האולימפיים. על הקסדה מופיעים ספורטאים שנהרגו במהלך המלחמה, או ליתר דיוק, רק חלק קטן מהם. זה לא צודק, ואנשים אלה לא היו אמורים לעזוב אותנו בגיל כל כך צעיר. באמצעותה אני רוצה לחלוק כבוד לאנשים הללו ולמשפחותיהם. העולם צריך לדעת את המחיר האמיתי של החירות האוקראינית", הסביר הספורטאי ברשתות החברתיות.

ולדיסלב הרסקביץ' (IMAGO)

התקנות האולימפיות אינן מאפשרות שימוש בסמלים פוליטיים במהלך המשחקים, ולכן הרסקביץ' אינו יכול להתחרות עם הקסדה המדוברת. כחלופה הציע לו הוועד לענוד סרט שחור לזכר הקורבנות, אפשרות שלא התקבלה בחיוב במשלחת האוקראינית.

"היום, הוועד האולימפי הלאומי של אוקראינה והנבחרת הלאומית תומכים בוולדיסלב ובמעשהו. אנו מאמינים שהוא אכן צריך להתחרות עם אותה קסדה. בכך אנו מאוחדים, סולידריים ובלתי שבירים", הצהירה המנכ"לית של הוועד האולימפי האוקראיני, לודמילה פנצ’נקו.