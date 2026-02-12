מחצית: מכבי ת"א - באיירן מינכן 45:51

המחזור ה-28 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מארחת את באיירן מינכן. הצהובים רוצים לשמור על מאזן מושלם מאז החזרה לארץ, כשהם עם חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, ובנוסף להמשיך להיאבק על מקום בין עשר הראשונות ועל הכרטיס לפליי אין.

החבורה של עודד קטש מגיעה למשחק במומנטום אדיר, כשמעבר לארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, היא עם שני הפסדים בלבד מ-11 המשחקים האחרונים. מצד שני, גם מוקדם יותר העונה הצהובים הגיעו למפגש נגד באיירן בכושר אדיר, אז זה היה תשעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, אבל אז הובסו 95:71 בגרמניה.

מן העבר השני, הבווארים נמצאים בתקופה נהדרת עם רצף של ארבעה ניצחונות רצופים במפעל הבכיר ביבשת, כולל 64:79 על הפועל תל אביב. נראה שהמינוי של סבטיסלב פשיץ’ עשה לה רק טוב, ועם מאזן 12:15, זהה לזה של מכבי, היא יכולה ביום טוב לחלום על העפלה לשלב הבא דרך הפליי אין.

המאזן בין הקבוצות נוטה לכיוון הצהובים, כשמתוך 17 מפגשים בעשרה הם יצאו עם ידם על העליונה. אבל כאמור, המפגש האחרון הסתיים באופן חד צדדי לטובת באיירן מינכן (71:95), במשחק בו אושיי בריסט היה היחיד ממכבי ת”א שהגיע לספרות כפולות, כשקלע 13 נקודות.

רבע ראשון: 20:26 למכבי ת”א

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית באיירן מינכן: ג’סטוס הולץ, אנדראס אובסט, אייזיאה מייק, נילס גיפי ודייויד מקורמק.

10:00-05:00: ג’ימי קלארק המשיך ללהוט עם שלשה שפתחה את המשחק, אך נילס גיפי ענה לו עם אחת משלו. סלים של רומן סורקין ו-וויל וריימן פתחו פער של חמש נקודות, אך אנדראס אובסט לא נתן לצהובים לברוח יותר מדי, עד שהגיע איפה לונדברג שצלף שלשה.

ג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)

מרסיו סנטוס במאבק (רועי כפיר)

05:00-00:00: המשחק הצמוד נמשך לו גם בחצי השני של הרבע, כשמכבי לא הייתה מספיק מרוכזת הגנתית ואפשרה לבאיירן להישאר קרוב. סורקין המשיך לבלוט בצהוב, כשגם תמיר בלאט נכנס לעניינים עם שתי שלשות מדויקות.

ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

מרסיו סנטוס מול וויינן גבריאל (רועי כפיר)

רבע שני: 45:51 למכבי ת”א

10:00-05:00: גור לביא פתח נהדר את הרבע השני, כשחמש נקודות רצופות שלו העלו להפרש דו ספרתי וגרמו לפשיץ’ להזעיק פסק זמן. אושיי בריסט הוסיף עוד 2 והיתרון עמד כבר על 13, ושתי שלשות רצופות של הצלף הגרמני אנדראס אובסט הורידו ל-5 הפרש בלבד.

ג'יילן הורד (רועי כפיר)

ג'ון דיברתולומאו חודר (רועי כפיר)

גור לביא צולף (רועי כפיר)

05:00-00:00: מכבי ת”א הצליחה להדוף את הקאמבק של האורחת, כששלשה של סורקין מהפינה, שהגיעה אחרי אחת כזאת של איפה לונדברג, החזירה ליתרון דו ספרתי וקבעה לא פחות מ-9 שלשות לזכות הצהובים. שוב פעם זה היה אובסט שהוריד את הפער ואז עוד סל מחוץ לקשת של גיפי חתך את הפיגור ל-2 נקודות. החבורה של קטש התעוררה, ושלשה אדירה של בלאט נתנה לה יתרון נוח בהפסקה.