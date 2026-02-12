בוסאני: יש עסק לא גמור אחרי התבוסה במינכן

שחקן העבר רוני בוסאני התראיין ל”שיחת היום” ב-ONE לקראת משחקה של מכבי תל אביב מול באיירן מינכן הערב (חמישי, 21:05). בוסאני, שחקן ומאמן עבר בליגת העל, מי שרשם גם כמה הופעות בנבחרות ישראל וזכה בתואר הקלע הטוב בליגה בעונת 1990/91, התייחס למצבם של הצהובים ביורוליג.

איך אתה רואה את המשחק?

”אני חשוב שמכבי תנצח, היא עשתה שבוע מדהים עם ניצחון אדיר על הכוכב. הכוכב התנפלה ברבע השלישי והצליחה ללחוץ, בלאט שיחק קצת לרוחב, לונדברג יותר מסודר ועוזר ללחץ, עד שקלארק נכנס והתחיל לתקוף את הלחץ וזה נתן למכבי קצת אוויר”.

באיירן במומנטום טוב וגם משחקת חכם, במשחק הקודם ידעה מה נקודות התורפה של מכבי.

”נכון, היא משחקת טוב ומאוד מסודר, יש לה שחקנים טובים. אבל מכבי ביד אליהו זה אנרגיות אחרות, הקהל מטריף שם את הקבוצה והיא עכשיו בכושר טוב, משחקת כדורסל טוב, יש לה התקפה מצוינת והיא לא מתביישת לעשות את העבירות שצריך. למכבי יש עסק בלתי גמור עם באיירן כי הפסידו שם חזק”.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

מה הפועל ת”א תעשה מול ז’לגיריס? אחרי שיחת הנזיפה עם השחקנים.

”יהיה לה קשה מאוד, לא יודע כמה השיחה משפיעה על חבורת הסופר סטארים האלה”.

יש שם לחץ, הוא מורגש.

”לחץ עצום. זה התחיל בגביע מול הפועל ירושלים והתחזק מאוד אחרי ירושלים בליגה, הפועל נראתה שם רע מאוד”.

אז מכבי תנצח היום?

”כן, אני לא יודע להמר על הפרש, אבל לכיוון ה-10 פלוס. לפעמים כשיש משחקים שהם בית-חוץ ואתה צריך לנצח יותר ממה שהפסדת, אז זה תמיד הולך קרוב למה שהיה. יכול להיות שהם ירצו לנצח יותר ממה שהם הפסידו”.