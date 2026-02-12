יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

קרב קצוות: רמת השרון תפגוש את דימונה

לקראת המחזור ה-20 בליגה א' דרום: היורדת מהלאומית תארח את הדרומיים שבמומנטום רע לאחרונה. כפ"ס תתמודד בלויטה נגד המוליכה, מרמורק מול קריית גת

|
שחקני מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)
שחקני מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)

הגענו לסיומו של השליש השני בליגה א’ דרום, כשכבר הערב (חמישי) יחלו להם משחקי המחזור ה-20. הפועל אזור ויוסי חכים ינסו לצאת לדרך חדשה מול הפועל הרצליה, מכבי יבנה תארח את שמשון תל אביב. מחר (שישי) יינעל המחזור בשישה משחקים נוספים. במוקד: הפועל ניר רמת השרון, מהמקום הלפני האחרון, תארח את מ.ס דימונה מהמקום השני.

בנוסף, המוליכה מכבי קריית מלאכי, תצא ל’לויטה’, שם תפגוש את קבוצת האוהדים, מ.כ כפר סבא 1928. הפועל מרמורק תפגוש בביתה את מכבי קריית מלאכי, מ.כ ירושלים תתמודד נגד מכבי עירוני אשדוד, צעירי טירה תארח במתחם האימונים בחדרה את בית”ר נורדיה ירושלים וירמיהו חולון תפגוש את בית”ר יבנה.

הפועל רמה”ש – מ.ס דימונה (שישי, אצטדיון גרונדמן, 12:00)

שתי הקבוצות מגיעות למשחק כשהן לא בכושר הכי טוב שלהן. אמנם דימונה שנייה בטבלה, אבל הפער בינה לבין המוליכה עומד על 20 נקודות. כך שאם יש לה על מה להילחם זה על מקום בפלייאוף העליון. רמת השרון, על אף שהביאה כוכבים מהליגה הלאומית ומעבר לים, לא מצליחה עדיין להתחבר ונמצאת מתחת לקו האדום, שלוש נקודות בלבד מהמקום ה-11.

הפועל מרמורק (באדיבות המועדון)הפועל מרמורק (באדיבות המועדון)

הפועל מרמורק – מכבי קריית מלאכי (שישי, וייסגל סינתטי, 13:00)

האדומים מרחובות יפגשו את המאמן שהציל אותם מירידת ליגה בעונת המשחקים 2023/24, כשהפעם הוא עומד על הקווים בקריית מלאכי, במשחקיה האחרונים התאוששו הדרומיים לאחר תקופה לא טובה במיוחד. שתי הקבוצות נראות טוב במחזורים האחרונים, כשבמרמורק ינסו לברוח עוד יותר מהתחתית הבוערת, בעוד האורחת חולמת על המקום השני בטבלה.

מאמן קריית מלאכי, צביקה לוי (יונתן גינזבורג)מאמן קריית מלאכי, צביקה לוי (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

מ.כ כפר סבא – מכבי קריית גת (שישי, אצטדיון לויטה, 13:15)

בשני המשחקים האחרונים שלהם, המארחת וקהל אוהדיה חזרו לחייך עם צמד ניצחונות. האחד על נורדיה ירושלים מהתחתית והשני מול דימונה מהמקום השני. בכפר סבא מאמינים, כי יחד עם דחיפת הקהל הרב, הם יכולים להפתיע את קריית גת, שטרם הפסידה העונה בליגה. לצהובים-כחולים תשעה ניצחונות במשחקי החוץ שלהם, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים (ספגה רק חמישה שערים).

שחקני מ.כ כפר סבא וקהל אוהדיהם (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ כפר סבא וקהל אוהדיהם (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל הרצליה (חמישי, אצטדיון טוטו בת ים, 18:30)
מכבי יבנה – שמשון תל אביב (חמישי, אצטדיון טוטו יבנה, 18:35)
מ.כ ירושלים – מכבי עירוני אשדוד (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:35)
מ.כ צעירי טירה – בית”ר נורדיה ירושלים (שישי, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 13:15)
מ.כ ירמיהו חולון – בית”ר יבנה (שישי, חולון חדש ע”י בית עלמין, 13:25)

/* LAST / NEXT ROUNDs */