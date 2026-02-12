קרב קצוות: רמת השרון תפגוש את דימונה

הגענו לסיומו של השליש השני בליגה א’ דרום, כשכבר הערב (חמישי) יחלו להם משחקי המחזור ה-20. הפועל אזור ויוסי חכים ינסו לצאת לדרך חדשה מול הפועל הרצליה, מכבי יבנה תארח את שמשון תל אביב. מחר (שישי) יינעל המחזור בשישה משחקים נוספים. במוקד: הפועל ניר רמת השרון, מהמקום הלפני האחרון, תארח את מ.ס דימונה מהמקום השני.

בנוסף, המוליכה מכבי קריית מלאכי, תצא ל’לויטה’, שם תפגוש את קבוצת האוהדים, מ.כ כפר סבא 1928. הפועל מרמורק תפגוש בביתה את מכבי קריית מלאכי, מ.כ ירושלים תתמודד נגד מכבי עירוני אשדוד, צעירי טירה תארח במתחם האימונים בחדרה את בית”ר נורדיה ירושלים וירמיהו חולון תפגוש את בית”ר יבנה.

הפועל רמה”ש – מ.ס דימונה (שישי, אצטדיון גרונדמן, 12:00)

שתי הקבוצות מגיעות למשחק כשהן לא בכושר הכי טוב שלהן. אמנם דימונה שנייה בטבלה, אבל הפער בינה לבין המוליכה עומד על 20 נקודות. כך שאם יש לה על מה להילחם זה על מקום בפלייאוף העליון. רמת השרון, על אף שהביאה כוכבים מהליגה הלאומית ומעבר לים, לא מצליחה עדיין להתחבר ונמצאת מתחת לקו האדום, שלוש נקודות בלבד מהמקום ה-11.

הפועל מרמורק (באדיבות המועדון)

הפועל מרמורק – מכבי קריית מלאכי (שישי, וייסגל סינתטי, 13:00)

האדומים מרחובות יפגשו את המאמן שהציל אותם מירידת ליגה בעונת המשחקים 2023/24, כשהפעם הוא עומד על הקווים בקריית מלאכי, במשחקיה האחרונים התאוששו הדרומיים לאחר תקופה לא טובה במיוחד. שתי הקבוצות נראות טוב במחזורים האחרונים, כשבמרמורק ינסו לברוח עוד יותר מהתחתית הבוערת, בעוד האורחת חולמת על המקום השני בטבלה.

מאמן קריית מלאכי, צביקה לוי (יונתן גינזבורג)

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

מ.כ כפר סבא – מכבי קריית גת (שישי, אצטדיון לויטה, 13:15)

בשני המשחקים האחרונים שלהם, המארחת וקהל אוהדיה חזרו לחייך עם צמד ניצחונות. האחד על נורדיה ירושלים מהתחתית והשני מול דימונה מהמקום השני. בכפר סבא מאמינים, כי יחד עם דחיפת הקהל הרב, הם יכולים להפתיע את קריית גת, שטרם הפסידה העונה בליגה. לצהובים-כחולים תשעה ניצחונות במשחקי החוץ שלהם, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים (ספגה רק חמישה שערים).

שחקני מ.כ כפר סבא וקהל אוהדיהם (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל הרצליה (חמישי, אצטדיון טוטו בת ים, 18:30)

מכבי יבנה – שמשון תל אביב (חמישי, אצטדיון טוטו יבנה, 18:35)

מ.כ ירושלים – מכבי עירוני אשדוד (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:35)

מ.כ צעירי טירה – בית”ר נורדיה ירושלים (שישי, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 13:15)

מ.כ ירמיהו חולון – בית”ר יבנה (שישי, חולון חדש ע”י בית עלמין, 13:25)