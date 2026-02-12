יום חמישי, 12.02.2026 שעה 15:27
"בוועדה התרגשו שמחאתי כפיים לאיראנית שמונתה"

יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד ב"שיחת היום": "אמרתי להם שאין לנו קונפליקט עם העם האיראני, אלא עם הממשלה והמשטר. ויתרתי על זכותי לחלק מדליות"

|
יעל ארד (שחר גרוס)
יעל ארד (שחר גרוס)

יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, התראיינה בתוכנית "שיחת היום" והתייחסה להופעות הספורטאים הישראלים במשחקים המתקיימים באיטליה. ארד דיברה על ההכנות המקצועיות, האתגרים שמלווים את המשלחת והציפיות מהנציגים בכחול-לבן, לצד התרשמות כללית מרמת התחרויות והאווירה בזירה הבינלאומית.

מה שלומך?
”בסדר, אני בדרך לצפות בספורטאים שלנו”.

יש הרבה עניינים פוליטיים שם, עם הבחור האוקראיני שרצה להתחרות עם קסדה עם הנופלים האוקראינים.
”יש חוק 50 בתקנון של הוועד האולימפי שאומר שלא מערבים פוליטיקה בספורט, אבל זה לא בדיוק פוליטיקה. הרעיון הוא שאנחנו רוצים לשמור את הזירה האולימפית מאמירות או פרופגנדה. שמערבים את כל מדינות העולם כי יכול להיות איזה קונפליקט פנימי, אוקראינה ורוסיה, מה שקורה באיראן, וכן הלאה”.

ולדיסלב הרסקביץולדיסלב הרסקביץ' (IMAGO)

מכל האווירה המלחמתית שיש בעולם כרגע, מצליחים לנתק את זה?
”אני אתמול ישבתי ביציע עם יו”ר הוועד האולימפי האוסטרי, הגרמני, הפורטוגלי. ישבתי לצידם וכולנו צפינו ב-42 מתחרים בסופר-G, ביום יום לא מרגישים את זה. אני מסתובבת במילאנו והיא נעימה, מחייכת. לוקחים איזה משהו שקרה באיזה פינה, אבל באמת של החיים הכל עובר בניחותא. האוקראיני עשה בחירה והוא לא רצה להחליף קסדה, והוא אמר אוקיי תפסלו אותי. הוא היה מוכן להדהד את מחיר המלחמה אפילו במחיר של חלום חייו. כשהגענו לפאריס, בחרתי להנחות את כל המשלחת לא ללכת עם הסיכה הצהובה כדי לא להתחיל להתווכח, למרות שזה לא פוליטי. אנחנו מכבדים את הכללים”.

מה את אמרת קודם על החברה האיראנית?
”מאוד התרגשתי שמינו במסגרת ועדת הספורטאים האולימפית ספורטאית עבר איראנית, אישה מאוד צעירה ומרשימה וזה מאוד מרגש. חברים מהוועד האולימפי אמרו לי שזה היה מרגש שמחאת לה כפיים בשבועה, אמרתי להם שאין לנו קונפליקט עם העם האיראני אלא עם הממשלה והמשטר”.

לחצתן יד?
”במסגרת הפעילות שלנו אנחנו ביחסים טובים עם כולם”.

יעל ארד (שחר גרוס)יעל ארד (שחר גרוס)

“ויתרתי על זכותי לחלק מדליות”

שמענו תלונות על המדליות.
”מאחר ועוד לא זכינו במדליה אני לא יודעת, ויתרתי על זכותי לחלק מדליות זה לא מסתדר לי עם הלו”ז של הנסיעות”.

היא רואה שהפעם כנראה לא נזכה במדליה, אז היא אמיתית.
”ההתפתחות של הספורט במדינה הוא תהליכי, פיתוח ענפי החורף הוא מאוד מורכב, בהיבט המקצועי והספורטאי. לדוגמה בהחלקה על הקרח, אנחנו מאחור לעומת המשחקים הקודמים. הציפיות שלנו הן לעלות לגמרים שאנחנו יכולים, לשפר שיאים. אנחנו צריכים להיות ריאליים ולנסות להשתפר”.

את מעודכנת על פרשת ההרעלה בווינגייט?
”קראתי ב-ONE, זה נשמע לי הזוי ואני מקווה שזה לא נכון”.

איך את עם השלג אגב?
”אני מצוין עם השלג. פחות קר ממה שחשבנו, אני גם מצוידת היטב וקיבלתי פה ציוד מטורף כולל נעליים לשלג”.

