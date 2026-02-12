"רשלנות פושעת שרצו לבטל את הבדיקות לקטינים"

ענף הכדורגל עובר שינויים כל הזמן, בין אם במערכות טכנולוגיות חדשות כמו מערכת ה-VAR שנכנסה לחיינו לפני כמה שנים ובין אם בשינויי חוקה. סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון, התייחס בתוכנית “שיחת היום” של ONE לביטול הבדיקות הרפואיות לשחקנים עד גיל 18.

שמעת על פרשת ההרעלה עם הספורטאית בווינגייט?

”אני שמעתי מ-ONE”.

מה דעתך על הנושא?

”אני לא נכנס לזה, זה בטיפול המשטרה ואסור לי לדבר על זה ואפילו לבדוק על זה”.

בוא נדבר על הדיון שהיה לכם היום בכנסת על ביטול הבדיקות הרפואיות לשחקנים קטינים. ראיתי את נייר העמדה שגובש שאומר באירופה יש חובה על בדיקות כאלה, ושפיפ”א וארגונים אולימפיים מתעקשים ושנטען שהמנגנון בעצם מציל חיים וההמלצה היא לא רק לא לבטל, אלא לפעול לחיזוקה. מי הסיפור שם?

”אני קיבלתי לאוזניי מידע שיש בדיקות לשנות את התקנות הבדיקות רפואיות עד כדי ביטולן. בהתחלה שמעתי שזה מגיע ממשרד הבריאות, מיקי זוהר זרק לי שכן בודקים ואמרתי שאני חייב לבדוק את הנושא. זימנתי לוועדה את כל הנוגעים לדבר, כולל מומחים בנושאי בדיקות הספורט במדינה, קרדיולוגים, מנהלי מחלקות, הורים שהילדים שלהם ניצלו בזכות הבדיקות האלה, נציגים של מכוני הבדיקות, היה דיון מלא. ממה שהכי הופתעתי הוא שלמשרד הבריאות אין שום מידע ושום נתונים לגבי הנושא הזה”.

אז איך הם רוצים לקבוע משהו בנושא? מה זה המחדל הזה?

”זה פשוט בושה שהדבר הזה בכלל נבדק ללא נתונים. הדבר הכי מחריד הוא שאין למשרד הבריאות אפילו פקח אחד שעושה ביקורות במכוני הבדיקה”.

אז יכול לבוא הורה של ספורטאי שיודע שיש לו איזה בעיה, ולבוא למכון כזה ולהעביר אותו ככה את הבדיקות, זו רשלנות פושעת של משרד הבריאות.

”זו רשלנות פושעת ואני שמח שעצרתי את התהליך הזה. זו הידרדרות מאוד מהירה. בסוף יכלו להעביר את התקנות האלה והן היו עוברות כי לחברי הכנסת אין מושג על מה מדובר”.

אמרו לי שהבדיקות האלה לא רציניות ממילא, ושלא מצאו אף ספורטאי עם רשרוש בלב או משהו כזה, אבל לא ראינו אף דו”ח כזה שמייצב את כל אלה.

”בשנת 2025 גילו בעיות כאלה ואחרות בלב של מעל 500 ספורטאים קטינים”.

אז איך רצו לבטל?

”זה דבר שהתגלגל, יש איזה טירוף. אני לא מאשים את זוהר. אי אפשר לקבל החלטה בלי נתונים, הם טוענים שהמכונים עושים בדיקות לא רציניות. אז בואו נהפוך את זה לרציני, בואו נפקח על זה. הילד שהולך לבדיקה מקבל פתח והולך עם זה לקבוצה, זה לא עובר דיגיטלית לרופא המשפחה, זה לא נורמלי. משרד הבריאות נשאר בלי תשובות מול השאלות שלי. אין סרט שמבטלים את הבדיקות, צריך להפוך אותן ליותר מקצועיות עם בקרה ופיקוח על המכונים, להעביר את המידע ישר לרופא המשפחה ורופא הילדים שיוכל לראות את התוצאות. בסוף, לא רק שיבטלו את הבדיקות, אנחנו נעשה אותן הרבה יותר יעילות והטירוף לביטולן פשוט לא יקרה.

“אחרי זה היה עוד דיון מאוד חשוב בנושא ק”ש, הסתכלתי על הצוות של מנהלת תנופה שאחראית על שיקום הצפון, זה פשוט בושה וחרפה. אין להם צוות, אין להם אנשים, אין קשר בין משרד הספורט לתנופה, שום דבר לא מתקדם. ישבה שם נציגה של מנהלת תנופה ואמרה שבהחלטת ממשלה – 62 מיליון שקל מועברים לשיקום אצטדיון ק”ש, התקשרתי לאביחי ראש העיר, לא דובים ולא יער”.

מאיפה הכסף בא?

”מנהלת תנופה טוענת שהכסף מועבר מהאוצר ישירות לאצטדיון. ראש העיר ואף אחד לא יודע מהסיפור הזה”.

פנית לתנופה לגבי הכסף?

”ברור, חיברתי בין ראש העיר לתנופה, איך ראש העיר ומשרד הספורט לא יודעים על זה? למה באים ומעוותים את התמונה בוועדה אצלי כדי להראות שהדברים יפים וטובים?”.

אם הנציגה מתנופה שיקרה אז זה חמור מאוד.

”אני אעביר לכם בשבוע הבא את התשובה של אלקין. יש רק חמישה אנשים במנהלת תנופה”.