יום חמישי, 12.02.2026 שעה 15:26
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"רשלנות פושעת שרצו לבטל את הבדיקות לקטינים"

ח"כ דוידסון התייחס ב"שיחת היום" לביטול הבדיקות הרפואיות. על שיקום אצטדיון ק"ש: "אמרו ש-62 מיליון ש"ח יועברו לזה, אך בפועל לא דובים ולא יער"

|
ח
ח"כ סימון דוידסון (לילך וויס-רוזנברג)

ענף הכדורגל עובר שינויים כל הזמן, בין אם במערכות טכנולוגיות חדשות כמו מערכת ה-VAR שנכנסה לחיינו לפני כמה שנים ובין אם בשינויי חוקה. סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון, התייחס בתוכנית “שיחת היום” של ONE לביטול הבדיקות הרפואיות לשחקנים עד גיל 18.

שמעת על פרשת ההרעלה עם הספורטאית בווינגייט?
”אני שמעתי מ-ONE”.

מה דעתך על הנושא?
”אני לא נכנס לזה, זה בטיפול המשטרה ואסור לי לדבר על זה ואפילו לבדוק על זה”.

בוא נדבר על הדיון שהיה לכם היום בכנסת על ביטול הבדיקות הרפואיות לשחקנים קטינים. ראיתי את נייר העמדה שגובש שאומר באירופה יש חובה על בדיקות כאלה, ושפיפ”א וארגונים אולימפיים מתעקשים ושנטען שהמנגנון בעצם מציל חיים וההמלצה היא לא רק לא לבטל, אלא לפעול לחיזוקה. מי הסיפור שם?
”אני קיבלתי לאוזניי מידע שיש בדיקות לשנות את התקנות הבדיקות רפואיות עד כדי ביטולן. בהתחלה שמעתי שזה מגיע ממשרד הבריאות, מיקי זוהר זרק לי שכן בודקים ואמרתי שאני חייב לבדוק את הנושא. זימנתי לוועדה את כל הנוגעים לדבר, כולל מומחים בנושאי בדיקות הספורט במדינה, קרדיולוגים, מנהלי מחלקות, הורים שהילדים שלהם ניצלו בזכות הבדיקות האלה, נציגים של מכוני הבדיקות, היה דיון מלא. ממה שהכי הופתעתי הוא שלמשרד הבריאות אין שום מידע ושום נתונים לגבי הנושא הזה”.

אז איך הם רוצים לקבוע משהו בנושא? מה זה המחדל הזה?
”זה פשוט בושה שהדבר הזה בכלל נבדק ללא נתונים. הדבר הכי מחריד הוא שאין למשרד הבריאות אפילו פקח אחד שעושה ביקורות במכוני הבדיקה”.

אז יכול לבוא הורה של ספורטאי שיודע שיש לו איזה בעיה, ולבוא למכון כזה ולהעביר אותו ככה את הבדיקות, זו רשלנות פושעת של משרד הבריאות.
”זו רשלנות פושעת ואני שמח שעצרתי את התהליך הזה. זו הידרדרות מאוד מהירה. בסוף יכלו להעביר את התקנות האלה והן היו עוברות כי לחברי הכנסת אין מושג על מה מדובר”.

אמרו לי שהבדיקות האלה לא רציניות ממילא, ושלא מצאו אף ספורטאי עם רשרוש בלב או משהו כזה, אבל לא ראינו אף דו”ח כזה שמייצב את כל אלה.
”בשנת 2025 גילו בעיות כאלה ואחרות בלב של מעל 500 ספורטאים קטינים”.

אז איך רצו לבטל?
”זה דבר שהתגלגל, יש איזה טירוף. אני לא מאשים את זוהר. אי אפשר לקבל החלטה בלי נתונים, הם טוענים שהמכונים עושים בדיקות לא רציניות. אז בואו נהפוך את זה לרציני, בואו נפקח על זה. הילד שהולך לבדיקה מקבל פתח והולך עם זה לקבוצה, זה לא עובר דיגיטלית לרופא המשפחה, זה לא נורמלי. משרד הבריאות נשאר בלי תשובות מול השאלות שלי. אין סרט שמבטלים את הבדיקות, צריך להפוך אותן ליותר מקצועיות עם בקרה ופיקוח על המכונים, להעביר את המידע ישר לרופא המשפחה ורופא הילדים שיוכל לראות את התוצאות. בסוף, לא רק שיבטלו את הבדיקות, אנחנו נעשה אותן הרבה יותר יעילות והטירוף לביטולן פשוט לא יקרה.

“אחרי זה היה עוד דיון מאוד חשוב בנושא ק”ש, הסתכלתי על הצוות של מנהלת תנופה שאחראית על שיקום הצפון, זה פשוט בושה וחרפה. אין להם צוות, אין להם אנשים, אין קשר בין משרד הספורט לתנופה, שום דבר לא מתקדם. ישבה שם נציגה של מנהלת תנופה ואמרה שבהחלטת ממשלה – 62 מיליון שקל מועברים לשיקום אצטדיון ק”ש, התקשרתי לאביחי ראש העיר, לא דובים ולא יער”.

מאיפה הכסף בא?
”מנהלת תנופה טוענת שהכסף מועבר מהאוצר ישירות לאצטדיון. ראש העיר ואף אחד לא יודע מהסיפור הזה”.

פנית לתנופה לגבי הכסף?
”ברור, חיברתי בין ראש העיר לתנופה, איך ראש העיר ומשרד הספורט לא יודעים על זה? למה באים ומעוותים את התמונה בוועדה אצלי כדי להראות שהדברים יפים וטובים?”.

אם הנציגה מתנופה שיקרה אז זה חמור מאוד.
”אני אעביר לכם בשבוע הבא את התשובה של אלקין. יש רק חמישה אנשים במנהלת תנופה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */