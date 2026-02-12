יום חמישי, 12.02.2026 שעה 15:27
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

"לנבחרת כמונו, המסלול בליגת האומות הוא טוב"

ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל בתוכנית "שיחת היום" לקראת הגרלת הנבחרת בליגת האומות הערב: "כבר הצלחנו להגיע דרכו פעמיים לשלב חצי הגמר"

|
נבחרת ישראל (IMAGO)
נבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל תוגרל ב-19:00 בליגת האומות, במה שיזניק קמפיין אירופי חדש לחניכיו של רן בן שמעון שהשיגו בשנה האחרונה תוצאות מרשימות מול כמה מהנבחרות הגדולות בעולם. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת ההגרלה שבפתח.

מה קורה בבלגיה?
”גשום, להבדיל מהארץ”.

איך קיבלו אתכם שם המדינות האחרות?
”אין ספק שאפשר לומר שהמתח ירד, הרבה יותר נעים, אין שום דבר על האג’נדה בקונגרס או שום דבר אחר שאמור להטריד אותנו”.

מתי חוזרים פה למשחקים בארץ?
”בהנחה שהמצב נשאר כפי שהוא, נראה לי שהקבוצות הישראליות במוקדמות באירופה כבר יוכלו לארח בארץ”.

הנבחרת לא תוכל לארח פה?
”ביוני טרם נקבע משחק”.

שלומי ברזל (איציק בלניצקי)שלומי ברזל (איציק בלניצקי)

מה הולך להיות בהגרלת ליגת האומות?
”אנחנו בבית ב’, בואו נהיה מציאותיים – זה יותר מתאים לנו. לפגוש את איטליה, בלגיה וצרפת זה שלב אחר. במפעל עכשיו הנבחרת מקיימת שלושה משחקים, זה גם אתגר לוגיסטי, לנבחרת כמונו המסלול של האומות זה טוב, הצלחנו להגיע דרכו פעמיים לחצי גמר”.

איך שווייץ בדרג מתחתינו?
”גם אוסטריה, זו דינמיקה של מיקומים שאתה יכול לקבל גם בדרג הזה יריבות קשות, שלא יחשבו שזה דרג שמטיילים בו”.

באיזו שעה ההגרלה?
”ב-19:00 שעון ישראל”.

אתה מסתובב שם עם חליפה ועניבה?
”הכל, אין ברירה”.

יחד איתכם נמצא גם רן בן שמעון.
”הוא נסע לראות את המשחק של ענאן חלאילי, הם ניצחו בגביע. לאחר מכן הוא הגיע מיד לפה להגרלה”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

איזה בית בן שמעון מעדיף לקבל?
”למאמנים יש את ההעדפות שלהם, זה קשור לאיזה מומנטומים של נבחרות אחרות”.

מי אתה רוצה מהדרג השני?
”חשוב להזכיר שרק הראשונה עולה, אני חושב שהאוסטרים מצוינים למרות שיש לנו תוצאות לא רעות מולם, אז אני חושב שאני אלך על אוקראינה. אבל הסיפור הגדול ביותר מעבר להגרלה הוא שאנחנו נוכל לחזור לשחק סוף סוף בבית מול אצטדיונים מלאים”.

ובדרג השלישי את מי אתה רוצה?
”רומניה”.

ובדרג הרביעי?
”כל דבר שהוא לא צפון אירלנד או שבדיה, השבדים בדרג הרביעי בבית 4 וזה גם מומנטום של כדורגל. הם חוו קמפיין וחצי או שניים לא טובים”.

רן בן שמעון מתדרך את שחקניו (רדאד גרן בן שמעון מתדרך את שחקניו (רדאד ג'בארה)

יש שם החלטות מהותיות או שזה קונגרס די יבש כזה?
”לא ראיתי שום דבר מהותי. יש את הסעיף של דו”ח היו”ר, אבל לא שמעתי שום דבר גדול או דרמטי”.

אחד העניינים הכי חמים היום זה אם להחזיר את רוסיה או לא.
”ביקשתי לראות את סדר היום, זה לא הופיע. לדעתי לא דיברו על זה גם בסעיף אחר”.

מקודם פרסמנו שבהתאחדות יעשו חשיבה מחודשת לגבי כך שהאליפות תוכרע על הדשא.
”בסופו של דבר הכדורגל הישראלי לימד אותנו, שלא משנה איפה נשים את הקו, הוא תמיד יאתגר את הקו. גם אם נחשוב על 50 אפשרויות שבהן אין הפסד טכני, תבוא האפשרות ה-51. זה בסדר שמתקנים תקנון, אבל לקבוצות יש חלק משמעותי מאוד. גם כששינו זוארץ ביטל את הרדיוסים והלכו על ענישה אחרת של רק קבוצות שיש להן מעל 5,000 מנויים וכד’, אתם רואים שזה חוזר על עצמו. אי אפשר להישאר בלי סנקציות בכלל, זה לא יעבור באופ”א ובפיפ”א”.

