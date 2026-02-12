קסאדו שוקל: מעבר זמני לסעודיה וחזרה לאירופה

עם ירידה משמעותית במספר הדקות ביחס לעונה שעברה, בקושי 1,092 דקות לעומת הרבה יותר מ-2,000 בשלב זה של העונה הקודמת, עתידו של מארק קסאדו בברצלונה ב-2026/27 אינו מובטח. למרות שהאנזי פליק הבהיר מאז הקיץ האחרון כי אינו רוצה שיעזוב ואף העניק לו תפקיד בולט יותר בינואר, הוא אינו יכול להבטיח לו את ההמשכיות לה זכה בשני שלישים מהעונה הקודמת.

המספרים מדברים בעד עצמם. השחקן מדגיש כי העדיפות שלו היא ברצלונה, אך הוא מודע למצב, שכולל גם הצטרפות של שמות נוספים. פרנקי דה יונג ופדרי אינם ניתנים למגע, מארק ברנאל מתחיל למצוא את עצמו, גאבי צפוי לחזור החודש, ושמות חדשים עולים, כמו טומי מארקס שערך בכורה בשבת האחרונה. פליק אף השתמש באריק גארסיה לפני בוגר מחלקת הנוער.

אם כך, ואם הקשר בן ה-22 יחליט לנסות חוויה חדשה, סעודיה היא אופציה, כך עולה מדיווח ב’אס’. סוכנו החדש, ז'ורז'ה מנדש, שהצטרף בנובמבר, בקיא מאוד בשוק הסעודי, ממנו הגיע לאחרונה ז'ואאו קאנסלו, ויודע כי מדובר בשחקן אטרקטיבי.

מארק קסאדו בפעולה (IMAGO)

שוקל מתווה של “הלוך ושוב”

בגיל 22, ועם מוניטין גם בשווקים אחרים כמו הפרמייר ליג, השחקן ישקול רק מתווה של הלוך ושוב כפי שעשו גברי וייגה, אמריק לאפורט ואחרים. אין זה סוד שלליגה הסעודית יש פוטנציאל כלכלי שאינו נגיש לליגות אחרות, וכמובן שזהו תמריץ נוסף עבור השחקן, שיבחן את כל האפשרויות אם יחליט לעזוב. הכדורגל הסעודי כבר הביע עניין בקסאדו ב-2024.

זה יהיה עניין של סדרי עדיפויות. קסאדו הוא שחקן מוערך מאוד בחדר ההלבשה ונחשב לאחד המנועים של הקבוצה. בנוסף, בין אם הם חולקים סוכן ובין אם לא, הוא יצר חיבור קרוב עם לאמין ימאל. הכול פתוח. בינואר קסאדו שיחק מעט יותר, מה שמעיד שפליק ממשיך להאמין בו וששמועות על עזיבה בינואר, בדומה למה שקרה אשתקד עם גארסיה, ייתכן שאף סייעו להעניק לו יותר דקות כדי לשמור עליו חד ומעורב.

בסיום העונה כולם יביטו זה לזה בעיניים ויקבלו החלטה. למרות שבארסה היא האפשרות המועדפת עליו, הדלת לסעודיה, כמו גם לפרמייר ליג, פתוחה.