יום חמישי, 12.02.2026 שעה 13:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

פיני בלילי: אליפות? לא מאמין שיהיה קרב מרובע

חלוץ העבר של הפועל ת"א דיבר ל"שיחת היום", ברקע התקופה הטובה של הקבוצה ולקראת המשחק מול הפועל י-ם בשישי בצהריים: "לא אוהב, זה נופל על השנ"צ"

|
פיני בלילי במחווה לאמילי דמארי (אופיר מגדל)
פיני בלילי במחווה לאמילי דמארי (אופיר מגדל)

הפועל תל אביב היא הקבוצה הלוהטת של ליגת העל בתקופה האחרונה, ומחר (שישי, 14:00) היא תקווה להמשיך במומנטום כאשר תארח את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד. שחקן העבר של האדומים, פיני בלילי, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

סוף שבוע מתחיל, מה זה אומר מבחינתך?
”שהמשחק בשישי של הפועל מתחיל”.

אתה אוהב את זה?
”לא זה נופל על השנ”צ אחרי הקוסקוס (צוחק), זה כמו שיש משחקים ב-15:00. זו הכנה אחרת, מנטליות אחרת, זה שונה”.

איזה משחק הולך להיות מחר?
”אם המשחק היה בשבת ב-17:00 זה שונה לגמרי משישי בשעה 14:00, עם כל זה שהפועל עושה הפנינג מדהים משעה 12:00”.

אם אתה מאמן אתה מוציא את הקבוצה למלון היום?
”כן, אני לא יודע אם הם יוצאים או לא. אבל בסוף כשהשופט שורק לפתיחה, לא משנה מאיפה השחקנים מגיעים, הם לא זוכרים שזה שישי ושזה ב-14:00. על הנייר הפועל ת”א אמורה לנצח ואיך אמר ברדה במסע”ת, שעד עכשיו כל משחק בבלומפילד התחיל ב-0:0. הפועל ירושלים לא פראיירית בכלל”.

מי אתה מצפה בהפועל ת”א שיוביל?
”יש את טוריאל, הספסל נהיה יותר חזק, עם עוצמות. הפועל ת”א היא גם מפתיעה את עצמה באיפה שהיא נמצאת היום”.

הפועל ת”א יכולה להתמודד על אליפות?
”אם אני מתעסק בהפועל בלבד כן, אבל צריך לבוא כל משחק כדי לנצח. לא יהיה קרב מרובע, אבל היא תהיה פקטור וגם מכבי חיפה תהיה פקטור. יהיה השנה פלייאוף עליון מאוד צמוד לעומת שנים קודמות, שבו לא בטוח שכל משחק שב”ש או בית”ר ינצחו”.

ומי תהיה אלופה אם תצטרך להמר?
”וואו, זו שאלה מאוד קשה. נכון להיום, הפועל ב”ש, אבל אי אפשר לדעת כי בית”ר חוותה סוג של משבר. ב”ש מתחילת העונה לא חוותה סוג של משבר, כשבכל עונה כל קבוצה חייבת לעבור חודש של משבר כזה או אחר, ובוא נראה איך הם יגיעו אליו ואיך יצלחו אותו”.

כמה כמה ייגמר מחר?
”אני אומר 0:2 להפועל ת”א”.

הכנת חולצה מיוחדת למחר?
”אדומה חדשה קניתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */