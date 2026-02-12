פיני בלילי: אליפות? לא מאמין שיהיה קרב מרובע

הפועל תל אביב היא הקבוצה הלוהטת של ליגת העל בתקופה האחרונה, ומחר (שישי, 14:00) היא תקווה להמשיך במומנטום כאשר תארח את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד. שחקן העבר של האדומים, פיני בלילי, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

סוף שבוע מתחיל, מה זה אומר מבחינתך?

”שהמשחק בשישי של הפועל מתחיל”.

אתה אוהב את זה?

”לא זה נופל על השנ”צ אחרי הקוסקוס (צוחק), זה כמו שיש משחקים ב-15:00. זו הכנה אחרת, מנטליות אחרת, זה שונה”.

איזה משחק הולך להיות מחר?

”אם המשחק היה בשבת ב-17:00 זה שונה לגמרי משישי בשעה 14:00, עם כל זה שהפועל עושה הפנינג מדהים משעה 12:00”.

אם אתה מאמן אתה מוציא את הקבוצה למלון היום?

”כן, אני לא יודע אם הם יוצאים או לא. אבל בסוף כשהשופט שורק לפתיחה, לא משנה מאיפה השחקנים מגיעים, הם לא זוכרים שזה שישי ושזה ב-14:00. על הנייר הפועל ת”א אמורה לנצח ואיך אמר ברדה במסע”ת, שעד עכשיו כל משחק בבלומפילד התחיל ב-0:0. הפועל ירושלים לא פראיירית בכלל”.

מי אתה מצפה בהפועל ת”א שיוביל?

”יש את טוריאל, הספסל נהיה יותר חזק, עם עוצמות. הפועל ת”א היא גם מפתיעה את עצמה באיפה שהיא נמצאת היום”.

הפועל ת”א יכולה להתמודד על אליפות?

”אם אני מתעסק בהפועל בלבד כן, אבל צריך לבוא כל משחק כדי לנצח. לא יהיה קרב מרובע, אבל היא תהיה פקטור וגם מכבי חיפה תהיה פקטור. יהיה השנה פלייאוף עליון מאוד צמוד לעומת שנים קודמות, שבו לא בטוח שכל משחק שב”ש או בית”ר ינצחו”.

ומי תהיה אלופה אם תצטרך להמר?

”וואו, זו שאלה מאוד קשה. נכון להיום, הפועל ב”ש, אבל אי אפשר לדעת כי בית”ר חוותה סוג של משבר. ב”ש מתחילת העונה לא חוותה סוג של משבר, כשבכל עונה כל קבוצה חייבת לעבור חודש של משבר כזה או אחר, ובוא נראה איך הם יגיעו אליו ואיך יצלחו אותו”.

כמה כמה ייגמר מחר?

”אני אומר 0:2 להפועל ת”א”.

הכנת חולצה מיוחדת למחר?

”אדומה חדשה קניתי”.