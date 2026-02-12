יום חמישי, 12.02.2026 שעה 11:07
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

טמרה תנסה להפתיע את טירה שמגיעה חסרה

המחזור ה-20 בליגה א' צפון: דיאב ינסה להשיג ניצחון 7 העונה מול השנייה בטבלה. אחי נצרת תארח את מגדל העמק, אום אל פאחם תנסה לצאת מהמקום האחרון

|
צעירי טמרה ( דאפר מאחמיד)
צעירי טמרה ( דאפר מאחמיד)

הנה הגענו לסוף השליש השני בליגה א' צפון. המחזור ה-20 בליגה ייפתח לו כבר הערב (חמישי) עם צמד משחקים ומחר (שישי) שישה משחקים יינעלו את המחזור. במוקד, הפועל אום אל פאחם, במשחקה הביתי מול הפועל בית שאן, תנסה, לראשונה העונה, לצאת מהמקום האחרון. המוליכה, מכבי אחי נצרת, תארח את הפועל מגדל העמק.

מעבר לכך, מ.כ צעירי טמרה תנסה להפתיע את מ.ס טירה שתגיעה להתמודדות בהרכב חסר, אך יחד עם הרכש החדש שלה, אביב יפת, שהגיע ממכבי פתח תקווה. אתא ביאליק תפגוש את מוסמוס ואדהם זועבי, צעירי אום אל פאחם תארח את באקה אל גרבייה, כרמיאל תתמודד מול טירת הכרמל, נשר תפגוש את עראבה ונווה שאנן תנסה להתאושש מול נוג'ידאת.

הפועל אום אל פאחם – הפועל בית שאן (הערב, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:00)

מאז ירידתה מהליגה הלאומית, בחיסרון של 12 נקודות, הפועל אום אל פאחם מחכה לרגע בו תצא לראשונה מהמקום האחרון. מול בית שאן זה יכול לקרות, לפחות זמנית, עד למשחקה של טירת הכרמל. אם לא הפחתת הנקודות, הרי שלאום אל פאחם 22 נקודות. אום אל פאחם מגיעה במומנטום חיובי, כך גם בית שאן, שגברה על כרמיאל, מהצמרת, במחזור הקודם.

שחקני אום אל פאחם (חגשחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת – הפועל מגדל העמק (שישי, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

כבר שני משחקים רצופים שמשהו מקרטע לו בקבוצה של עלאא סאיג. לאחר ההפסד לטירה, עראבה עשתה חיים קשים למוליכה והשיגה ממנה נקודה יקרה. מגדל העמק ועמרי שחם לא פראיירים בכלל, כשבאחרונה ניצחו את צעירי אום אל פאחם והשיגו נקודה מנווה שאנן. מה גם שזו אחת משלוש קבוצות ליגה שספגו הכי מעט שערים העונה.

מ.כ צעירי טמרה – מ.ס טירה (שישי, טמרה, 13:15)

משחק בין קבוצה לא הכי יציבה בליגה לבין זו שמנסה להגיע לראשות הטבלה. טמרה, בששת משחקיה האחרונים, השיגה רק ניצחון אחת ותוצאת תיקו אחת. כל יתר המשחקים הסתיימו להם בהפסד. טירה, לעומת זאת, ניצחה את אחי נצרת, אך איבדה נקודות מול נשר וכך גם את הקפטן שלה, גונן עידו. הקבוצה של גל ברשאן תבוא בסגל קצר ומהודק. טמרה תנסה להפתיע.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל טירת הכרמל (שישי, כרמיאל, 13:15)

קרב העולות מליגה ב'. בסיבוב הקודם המשחק בין השתיים הסתיים ב-0:3 חלק לכרמיאל שגם אז, וגם היום יש לומר, הייתה במצב הרבה יותר טוב מהיריבה, טירת הכרמל, שנמצאת לה מתחת לקו האדום. אם לא די ביכולת החלשה של האורחת, הרי שהיא אחת משתי קבוצות ליגה שספגו 40 שערים ויותר בליגה. כרמיאל תנסה להתאושש מההפסדים למוסמוס ואום אל פאחם.

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל בני מוסמוס (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 18:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:45)

עירוני נשר – הפועל עירוני עראבה (שישי, נשר, 13:45)

מכבי נווה שאנן – מכבי נוג'ידאת (שישי, אגרטק חיפה, 14:00)

