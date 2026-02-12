"אבדיה נותר חסר אונים", "דני למד בדרך הקשה"

דני אבדיה הגיע למיניאפוליס עם הרבה ביטחון, אבל יצא ממנה עם שיעור כואב במיוחד. אחרי ההצהרות האופטימיות והניצחון המרשים על פילדלפיה, הפורוורד הישראלי והפורטלנד טרייל בלייזרס חטפו 133:109 ממינסוטה, במשחק שבו גם הרגע הוויראלי וגם המספרים עבדו נגדו.

כבר ברבע הראשון הפך אבדיה לחלק מהיילייט שכבש את הרשת. בתקשורת האמריקאית נכתב כי "כשג'יידן מקדניאלס תופס תאוצה במתפרצת, בדרך כלל עדיף פשוט לזוז הצידה. דני אבדיה למד את זה בדרך הקשה". במהלך שהחל בחטיפה של דונטה דיווינצ’נזו בקו החצי, נשלחה הקפצה מושלמת לעבר הסל, ומקדניאלס "המריא והטביע אלי-אופ רועם מעל אבדיה חסר האונים", במה שהוגדר כמועמד לגיטימי ל"דאנק השנה". הקהל במיניאפוליס "איבד את זה לחלוטין" נכתב, כשהוולבס נתנו את הטון לערב אנרגטי במיוחד.

"אחד המשחקים הגרועים שלו בעונה סנסציונית"

אם זה לא הספיק, ההמשך היה קשה לא פחות. בתקשורת ניתחו כי אחרי ש"הדליק את אחת מהופעות ההתקפה הנפיצות ביותר של פורטלנד העונה" מול פילדלפיה, אבדיה עצמו אמר: "אנחנו מאוד מסוכנים. ככה קבוצות מנצחות עושות, ואני חושב שיש פה פוטנציאל לקבוצה מאוד מאוד טובה". אלא ש"יומיים לאחר מכן, הסכנה היחידה הגיעה מהיריבה".

דני אבדיה (רויטרס)

הוולבס "חבטו בבלייזרס מתחילתו ועד סופו של המשחק" והובילו מהפתיחה ועד הבאזר, כשבשלב מסוים הפער הגיע ל-26 נקודות. מינסוטה קלעה 43 נקודות מהאיבודים של פורטלנד ו-25 נקודות במתפרצות, בעוד הבלייזרס איבדו 26 כדורים, שיא עונתי. אבדיה עצמו איבד חמישה כדורים, וביחד עם ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון היו אחראים ל-16 איבודים.

אבל הביקורת החריפה ביותר הופנתה כלפי היכולת האישית של דני. בתקשורת האמריקאית נכתב כי אבדיה, "שעוד משחק אחד נותר לו לפני הופעת הבכורה באולסטאר, נאבק באחד המשחקים האישיים הגרועים ביותר שלו בעונה שהייתה סנסציונית". הוא סיים עם 11 נקודות ושלושה אסיסטים, השווה את שפל הנקודות שלו העונה, וקלע רק 3 מ-14 מהשדה, כולל 0 מ-7 מחוץ לקשת.

הרגע שסימל את הערב שלו הגיע בתחילת הרבע הרביעי. לאחר שמינסוטה עלתה ל-82:101, אבדיה נותר חופשי לחלוטין לשלשה מהפינה. "הכדור פגע בטבעת ויצא". הכדור חזר אליו מיד, שוב חופשי לגמרי, "והזריקה פגעה בטבעת בפעם השנייה בתוך שבע שניות". בתקשורת סיכמו: "זה היה מסוג הלילות האלה עבור אבדיה, ועבור הבלייזרס".

דני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

מאמן פורטלנד בפועל, טיאגו ספליטר, הודה: "זה לא היה משחק טוב. הם עשו עבודה אדירה בהגנה". הוא הוסיף: "אני חושב שזה היה משחק חלש של כולם. אנחנו צריכים להתאושש". מנגד, מינסוטה נראתה "בדיוק כמו קבוצה ששיחקה פעמיים ברציפות בגמר המערב", עם ג'וליוס רנדל שהתפוצץ ל-41 נקודות וסגר את ההצגה בדאנק ווינדמיל ביד שמאל, "סימן קריאה על ערב מדהים וניצחון דומיננטי".

עבור אבדיה והבלייזרס, שהידרדרו למאזן 29:26, זה היה ערב שבו ההצהרות על פוטנציאל התנגשו במציאות קשוחה. עכשיו, רגע לפני פגרת האולסטאר והמשחק ביוטה, השאלה היא כיצד יגיב הישראלי, והאם יהפוך את השיעור הקשה במיניאפוליס לדלק להמשך העונה.