קריאה לאוהדים: הקמפיין לקראת חצי גמר הגביע

בני הרצליה והפועל העמק מתכוננות לחצי גמר גביע המדינה, שיפגיש אותן זו מול זו ביום שני (19:00, היכל מנורה מבטחים). עקב הפרדת חצאי הגמר כל ההיכל למעשה עומד לרשותן ובקבוצות פתחו בקמפיין המיועד להביא כמה שיותר קהל למשחק.

מראש תפתח רק הטבעת התחתונה בהיכל לקהל הרחב, מתוך ציפייה שלא יגיעו יותר מ-5,000 איש, כולל המוזמנים. בהרצליה יביאו את מחלקת הנוער כולה בצורה מרוכזת עם הסעות להיכל מנורה. בנוסף, כל מי שרוכש כרטיס יקבל חולצת עידוד כחולה, שתחכה לו במקומו בהיכל. ההערכות במועדון הן לכ-1500 אוהדים.

בעמק הכריזו על מחירים מוזלים של עד 50 אחוזי הנחה לאוהדי הקבוצה, כאשר הספונסרים של הקבוצה, גילת טלקום, אינובייט דלקל וגבעסול דאגו לסבסוד הכרטיסים לאוהדי הקבוצה. קדימות ברכישת הכרטיסים ניתנת למחלקות הנוער של הפועל גלבוע – מעיינות והפועל עפולה.

אוהדי הפועל העמק (אלן שיבר איגוד הכדורסל)

בנוסף , המועצה האזורית גלבוע ועיריית עפולה מעמידות מערך הסעות להיכל מנורה, על מנת שמי שיכול להגיע-יגיע. בעמק מצפים לכאלפיים אוהדי הקבוצה ביציעים.