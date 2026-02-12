יום חמישי, 12.02.2026 שעה 09:38
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

קריאה לאוהדים: הקמפיין לקראת חצי גמר הגביע

בהרצליה יחכו חולצות כחולות בהיכל לקהל שיגיע, המחלקות הצעירות יקבלו הזמנות. בעמק מסבסדים את הכרטיסים לאוהדים ונותנים קדימות למחלקות הנוער

|
אוהדי בני הרצליה (רועי כפיר)
אוהדי בני הרצליה (רועי כפיר)

בני הרצליה והפועל העמק מתכוננות לחצי גמר גביע המדינה, שיפגיש אותן זו מול זו ביום שני (19:00, היכל מנורה מבטחים). עקב הפרדת חצאי הגמר כל ההיכל למעשה עומד לרשותן ובקבוצות פתחו בקמפיין המיועד להביא כמה שיותר קהל למשחק. 

מראש תפתח רק הטבעת התחתונה בהיכל לקהל הרחב, מתוך ציפייה שלא יגיעו יותר מ-5,000 איש, כולל המוזמנים. בהרצליה יביאו את מחלקת הנוער כולה בצורה מרוכזת עם הסעות להיכל מנורה. בנוסף, כל מי שרוכש כרטיס יקבל חולצת עידוד כחולה, שתחכה לו במקומו בהיכל. ההערכות במועדון הן לכ-1500 אוהדים.

בעמק הכריזו על מחירים מוזלים של עד 50 אחוזי הנחה לאוהדי הקבוצה, כאשר הספונסרים של הקבוצה, גילת טלקום, אינובייט דלקל וגבעסול דאגו לסבסוד הכרטיסים לאוהדי הקבוצה. קדימות ברכישת הכרטיסים ניתנת למחלקות הנוער של הפועל גלבוע – מעיינות והפועל עפולה.

אוהדי הפועל העמק (אלן שיבר איגוד הכדורסל)אוהדי הפועל העמק (אלן שיבר איגוד הכדורסל)

בנוסף , המועצה האזורית גלבוע ועיריית עפולה מעמידות מערך הסעות להיכל מנורה, על מנת שמי שיכול להגיע-יגיע. בעמק מצפים לכאלפיים אוהדי הקבוצה ביציעים.

