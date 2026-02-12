"רציתי אליפות לרזומה, אבל הלכתי עם הלב"

הפועל חיפה עברה חלון העברות עמוס, וכעת הפנים קדימה. הקבוצה של חיים סילבס רוצה להיחלץ מהתחתית ובשבת ב-15:00 מחכה לה מפגש מול הפועל פתח תקווה. לפני המשחק, המאמן סיכם היום (חמישי) את חלון ההעברות, והתכונן ליריבה הקרובה, כאשר החלוץ החדש-ישן של הקבוצה אלון תורג’מן דיבר גם הוא על המעבר והאתגרים.

חיים סילבס אמר: “חלון שנותן תקוות? שאפו ליואב כץ, כולם מבינים את גודל השעה, התגייסנו כולנו לדבר הזה. השלב הראשון של המשימה היה לנצל את החלון בצורה הטובה ביותר. יחד עם איתי רק ונועם בקושי ישנו בלילה כדי להצמיד את כולם. זה רק השלב הראשון והשלב הבא זה לחבר את כולם ולבדוק שכולם יתאימו את עצמם בכושר, להיראות טוב מול הפועל פ”ת, לעשות בוסט חדש לקבוצה ולהצליח במשימה”.

הבאתם הרבה מאוד שחקנים בחלון אחד.

”אני לא חושב שהיו פה שחקנים פחות טובים או יותר טובים, היה חסר ניסיון, שחקנים שייתנו ערכים חדשים לאימונים ולמשימות והקפדנו מאוד על הסטנדרט, גם על האיכות, אבל גם על הערכים שכל אחד בנפרד יביא וגם יחד. אם תראו אחד אחד תגלו שלכל אחד יש הרבה ניסיון וערכים שהוא יכול לתת לשחקנים הצעירים וביחד זה יתחבר לקבוצה חזקה שתתמודד בכל מגרש. מחכים לנו מאבקים קשים, ננסה להגיע לפלייאוף מוכנים ולהשאיר את הקבוצה בליגה”.

אין לכם הרבה זמן להתכונן.

”יש לנו רצף משחקים קשה, יש אפשרות או להיות בחידלון או לעשות, אנחנו בחרנו לעשות, כל אחד עם האיכויות והאישיות שלו יעשה הכל כדי שהחיבור יהיה מהיר ולא תזיק תוצאה טובה שתצית את זה, נקווה שהדברים יתבהרו מהר. מעבר לכל האנשים הטובים סביב הקבוצה שעובדים קשה עבורה, יש לנו יתרון על פני שאר קבוצות התחתית, זה הקהל שלנו. כשהקהל מתגייס המועדון והשחקנים מקבלים בוסט, ליריבות קשה יותר, זה יתרון גדול וזה משהו שאנחנו מאוד זקוקים לו. יודע שהקהל מאוכזב, אבל עשינו הכל כדי לחדש את האנרגיה ולסמן לקהל את הדלת להתחבר אלינו מחדש ולתת פוש כי יש להם חלק משמעותי מאוד”.

הרבה שמות היו על הפרק וגם תורג’מן הגיע אתמול. היה הרבה מתח?

”תמיד קצת צהוב ורכילותי הדרמה סביב הדברים האלו, אנחנו מנוסים, עברנו החתמות טובות והיו גם מקרים שחשבנו שנחתים משהו טוב ולא הסתדר. אתה פשוט עושה את המקסימום, לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. כמאמן אני עושה הכל, לא הכל הסתדר, אבל זה מוכיח לשחקנים שכאן שכולם חזק מאוד על המשימה. יש לנו רוח מאוד חזקה”.

החתמתם את רדולוביץ’ עם אופציה של מיליון אירו.

”לא יודע להגיד לגבי האופציה, האופציה היא מול המועדון ולא מול השחקן שקנה אותו לפני חצי שנה ב-1.1 מיליון. הלוואי שהקיץ יגיע והאופציה תעמוד על הפרק ויתחבטו בזה. החלון היה מוצלח, זה הצעד הראשון במשימה, להביא את הכלים, עכשיו צריך לחבר אותם, להוציא תוצאות ולמצוא מהר את הדרך שהשחקנים לא ייפצעו, יש הרבה מה לעשות, זה ה’מוטוריקה העדינה’ של הכדורגל. תוצאה טובה במשחק הקרוב תיתן לנו בוסט אדיר לחדר ההלבשה ותעיף את החיבור”.

הפועל פ”ת רצה בשישייה ואתם 7 מחזורים ללא ניצחון.

”אנחנו מגיעים מול קבוצה ממש טובה שבפורמה טובה, אבל כדורגל, אתה יודע, כולם אוהבים את המשחק הזה כי אף פעם לא מנצחים בו על הנייר. יגיע קהל שידחוף אותנו, השחקנים יגיעו ברוח מחודשת במטרה לצאת עם נקודות ולתת פייט לקבוצה טובה, אנחנו לא פראיירים”.

סילבס סיכם: “מטרות העבודה משתנות, לפעמים הדברים רצים חלק ולפעמים זה רץ אחרת. במגרש החיבור משתנה, עושים התאמות. המועדון מארגן לנו פעם בשבוע לפחות ערבי גיבוש כדי שזה יחבר את הקבוצה והשחקנים ייהנו להיות ביחד, זה חיבור שהוא מעבר לכדורגל, הם אחים למשימה. כולנו מתגייסים לטובת הדבר הזה. הסגנון קצת משתנה כשאתה צריך לחבר קבוצה בצורה מהירה”.

תורג’מן: “באתי לעשות את המקסימום”

אלון תורג'מן אמר: “צריך להגיד תודה רבה ליואב כץ, לאיתי, חיים ונועם, הם האיצו שזה יקרה וזה קרה. אני לא צריך לדבר על התקופה שלי בהפועל חיפה, זה היה חיבור מהרגע הראשון, אבל אשים את זה בצד כי כרגע יש אתגרים חשובים ואין הרבה זמן. באתי לעשות את המקסימום יחד עם החדשים והוותיקים והצעירים, כולנו יחד למטרה אחת, זה מתחיל כבר בשבת. צריכים את הניצחון הראשון כדי שיהיה קל לחבר את כל התלכיד שנבנה פה”.

מיעטת לשחק בב”ש.

“יש שם מאמן, הוא מצוין וזה מה שהוא החליט, היום אני בהפועל חיפה. אני מוקיר תודה על התקופה בב”ש, נהניתי שם מכל רגע, נתתי הרבה מעצמי, היו דיבורים שאני לא יכול להוביל קבוצה גדולה, אם היה קצת מזל היינו לוקחים אליפות בעונה שעברה, אבל כרגע אני פה כדי להשאיר את הפועל חיפה בליגה וזה מה שחשוב. היו הרבה תהליכים בדרך. כל הדבר הזה התאחד בשביל הרגע שאהיה פה בהפועל חיפה, שמח להיות פה”.

כואב לך שב”ש אולי תזכה באליפות?

”מאוד רציתי אליפות לרזומה, אבל יש דברים שהם מעבר לכדורגל. קיבלתי את ההחלטה עם המשפחה ואשתי, קיבלנו את ההחלטה על מה טוב לי, הלכתי עם הלב עד הסוף”.

המטרות עכשיו שונות לגמרי.

”הגעתי כי אני יודע מה הסיטואציה, לא הגעתי ופתאום הנחיתו עליי שנלחמים על הישארות. אני יודע למה אני פה, קיבלתי את זה באהבה ואני פה בשביל לעשות את זה, אני וכל השחקנים ביחד. כואב לי שאנחנו עדיין שם. ראית את התהליך שעשו פה עם השחקנים שהביאו, אני לא זוכר דבר כזה. לא דמיינתי לעצמי שיהיה דבר כזה. כמו שאמרתי בהתחלה זה טוב ויפה שכולנו באנו, אבל צריך להתאחד וצריך תכלס”.

מנכ”ל המועדון איתי רק אמר: “הסימטריה בין השחרורים להחתמות היא 9 לעומת 2 ששחררנו, מבחינת הטכניקה מול הבקרה. ברמה הפרקטית זה היה מטורף, מתיש ומאתגר, אבל יש פה אנשים שעושים את זה בצורה מאוד חברית, כל הצוות שנמצא איתנו במועדון, אני רוצה להגיד שכל זה לא היה קורה ללא יואב שנותן לנו את הכלים. זה לא משנה מה היה, כרגע יש משימה להציל את הפועל חיפה וכולם מתגייסים. הייתה לי שיחה עם יואב ודיברנו על מה עושים. הוא סיפר לי על התוכניות ושאלתי אם הוא מבין את המשמעות הכלכלית של האירוע, הוא אמר ‘איתי, אני לא יודע עוד כמה זמן אהיה, אבל כל זמן שאני פה אעשה הכל ואלחם שהקבוצה תישאר בליגה’. יואב אמר שברגע שיבוא רוכש הוא מוכן למכור”.