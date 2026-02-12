"גולר סובל מבריונות בריאל, שמגיעה מהשחקנים"

סערה בטורקיה ובספרד בעקבות ריאיון נפיץ שהעניק סרהאט פקמזצ’י, המנטור והמאמן לשעבר של ארדה גולר, בו טען כי הקשר הצעיר סובל מהתנכלות בתוך חדר ההלבשה של ריאל מדריד. פקמזצ’י, האיש שהיה אחראי על צירופו של גולר לפנרבחצ’ה בתחילת דרכו, הצהיר בריאיון ל"Sports Digitale" כי השחקן הטורקי "סובל מבריונות", כלומר הטרדה והתנכלות שיטתית במקום העבודה.

לדבריו, "למרות שריאל מדריד היא מועדון ענק, ארדה גולר סובל מהתנכלות. הוא לא התלונן בפניי, אבל ידע שזה יקרה. אמרתי לו להיות סבלני".

"ההתנכלות מגיעה מהשחקנים"

פקמזצ’י לא הסתפק באמירה כללית והפנה אצבע מאשימה ישירה: "ההתנכלות באה מהשחקנים. יש שם קבוצה שלא הצליחה לקבל את ארדה, לצערי אלו שחקנים עם אגו גדול מאוד". לדבריו, גולר אמנם מגלה סבלנות ומודעות למצב, אך גם הוא החל למרוד ולשאול את עצמו: "למה תמיד אני?".

ארדה גולר (IMAGO)

הטענות הללו מצטרפות לתקופה מורכבת עבור ריאל מדריד, לאחר פרשת ארבלואה-קרבחאל והירידה הרשמית מסיפור הסופרליג. כעת הזרקורים מופנים אל גולר, שבעונה הנוכחית חווה עליות ומורדות מקצועיות. הוא החל את הקדנציה כשחקן חשוב תחת צ’אבי אלונסו, אך איבד ממעמדו לאחר חזרתו של בלינגהאם מפציעה. עם כניסתו של ארבלואה לתפקיד הוא שב לקבל דקות, אך אינו שחקן הרכב קבוע ולעיתים נדירות מסיים משחקים על הדשא.

פקמזצ’י הרחיק לכת וטען כי האווירה הרעילה בחדר ההלבשה אף השפיעה על סוגיות אימון במועדון: "קלופ כבר אמר שכמה שחקנים צריכים לעזוב כדי שהוא יגיע. בגלל זה גם צ’אבי אלונסו עזב". לדבריו, ריבוי האגו בחדר הלבשה שכולל כוכבים כמו אמבפה, ויניסיוס, בלינגהאם וקרבחאל, מקשה על גולר למצוא את מקומו ולהשיג את המעמד שמגיע לו.

מתנכלים אליו? ארדה גולר (IMAGO)

המנטור הטורקי, שעזב בעצמו את פנרבחצ’ה בנסיבות קשות וטען כי גם הוא חווה "התנכלות אכזרית" לאחר שפוטר, לא חסך בביקורת גם כלפי מועדונו לשעבר. הוא אף הצהיר כי לדעתו פנרבחצ’ה היא "מועדון גדול יותר מריאל מדריד", תוך שהוא מדגיש את הישגי המועדון בענפי ספורט שונים ואת תרומתם של אגדות מקומיות.

בנוסף, פקמזצ’י התייחס גם להשאלתו של הקולומביאני ג’ון דוראן מפנרבחצ’ה לאל נאסר ביולי 2025, וטען כי הגעתו עוררה ציפיות עצומות "כאילו מסי מגיע", אך בהמשך התברר, לדבריו, כי השחקן סובל מבעיות מנטליות חמורות.

כך או כך, ההתבטאויות החריפות מציבות סימן שאלה סביב מצבו של ארדה גולר בבירת ספרד. בסביבתו מתחילים להודות כי מצבו אינו אידאלי, והטענות על מובינג רק מוסיפות שמן למדורה. כעת נותר לראות כיצד יגיבו בריאל מדריד והאם הסערה תשפיע על עתידו של אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הטורקי.