ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"גולר סובל מבריונות בריאל, שמגיעה מהשחקנים"

סערה בטורקיה ובספרד. סרהאט פקמזצ’י, המנטור והמאמן לשעבר של הקשר, סיפר: "ההתנכלות באה מהשחקנים, להם יש אגו גדול. יש שם קבוצה שלא קיבלה אותו"

|
אמבפה וגולר (IMAGO)
אמבפה וגולר (IMAGO)

סערה בטורקיה ובספרד בעקבות ריאיון נפיץ שהעניק סרהאט פקמזצ’י, המנטור והמאמן לשעבר של ארדה גולר, בו טען כי הקשר הצעיר סובל מהתנכלות בתוך חדר ההלבשה של ריאל מדריד. פקמזצ’י, האיש שהיה אחראי על צירופו של גולר לפנרבחצ’ה בתחילת דרכו, הצהיר בריאיון ל"Sports Digitale" כי השחקן הטורקי "סובל מבריונות", כלומר הטרדה והתנכלות שיטתית במקום העבודה.

לדבריו, "למרות שריאל מדריד היא מועדון ענק, ארדה גולר סובל מהתנכלות. הוא לא התלונן בפניי, אבל ידע שזה יקרה. אמרתי לו להיות סבלני".

"ההתנכלות מגיעה מהשחקנים"

פקמזצ’י לא הסתפק באמירה כללית והפנה אצבע מאשימה ישירה: "ההתנכלות באה מהשחקנים. יש שם קבוצה שלא הצליחה לקבל את ארדה, לצערי אלו שחקנים עם אגו גדול מאוד". לדבריו, גולר אמנם מגלה סבלנות ומודעות למצב, אך גם הוא החל למרוד ולשאול את עצמו: "למה תמיד אני?".

ארדה גולר (IMAGO)ארדה גולר (IMAGO)

הטענות הללו מצטרפות לתקופה מורכבת עבור ריאל מדריד, לאחר פרשת ארבלואה-קרבחאל והירידה הרשמית מסיפור הסופרליג. כעת הזרקורים מופנים אל גולר, שבעונה הנוכחית חווה עליות ומורדות מקצועיות. הוא החל את הקדנציה כשחקן חשוב תחת צ’אבי אלונסו, אך איבד ממעמדו לאחר חזרתו של בלינגהאם מפציעה. עם כניסתו של ארבלואה לתפקיד הוא שב לקבל דקות, אך אינו שחקן הרכב קבוע ולעיתים נדירות מסיים משחקים על הדשא.

פקמזצ’י הרחיק לכת וטען כי האווירה הרעילה בחדר ההלבשה אף השפיעה על סוגיות אימון במועדון: "קלופ כבר אמר שכמה שחקנים צריכים לעזוב כדי שהוא יגיע. בגלל זה גם צ’אבי אלונסו עזב". לדבריו, ריבוי האגו בחדר הלבשה שכולל כוכבים כמו אמבפה, ויניסיוס, בלינגהאם וקרבחאל, מקשה על גולר למצוא את מקומו ולהשיג את המעמד שמגיע לו.

מתנכלים אליו? ארדה גולר (IMAGO)מתנכלים אליו? ארדה גולר (IMAGO)

המנטור הטורקי, שעזב בעצמו את פנרבחצ’ה בנסיבות קשות וטען כי גם הוא חווה "התנכלות אכזרית" לאחר שפוטר, לא חסך בביקורת גם כלפי מועדונו לשעבר. הוא אף הצהיר כי לדעתו פנרבחצ’ה היא "מועדון גדול יותר מריאל מדריד", תוך שהוא מדגיש את הישגי המועדון בענפי ספורט שונים ואת תרומתם של אגדות מקומיות.

בנוסף, פקמזצ’י התייחס גם להשאלתו של הקולומביאני ג’ון דוראן מפנרבחצ’ה לאל נאסר ביולי 2025, וטען כי הגעתו עוררה ציפיות עצומות "כאילו מסי מגיע", אך בהמשך התברר, לדבריו, כי השחקן סובל מבעיות מנטליות חמורות.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

כך או כך, ההתבטאויות החריפות מציבות סימן שאלה סביב מצבו של ארדה גולר בבירת ספרד. בסביבתו מתחילים להודות כי מצבו אינו אידאלי, והטענות על מובינג רק מוסיפות שמן למדורה. כעת נותר לראות כיצד יגיבו בריאל מדריד והאם הסערה תשפיע על עתידו של אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הטורקי.

