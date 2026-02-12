יום חמישי, 12.02.2026 שעה 08:21
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

דרישה לביטול האישום נגד שפסו: אכיפה בררנית

עו"ד שי טל פנה לביה”ד בבקשה חריגה בפרשת החוזים הכפולים. הטענה: התובע קבע רף להעמדה לדין שלא מתקיים אצל השחקן, ששהה בחו"ל כשאחד ההסכמים נחתם

|
הארון שפסו (שחר גרוס)
הארון שפסו (שחר גרוס)

התפנית בפרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה: עו"ד שי טל, המייצג את שחקן הקבוצה הארון שפסו, הגיש היום (חמישי) בקשה דחופה לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לביטול כתב האישום נגד השחקן, בטענה ל"הגנה מן הצדק" ו"אכיפה בררנית".

בבקשה מפורטת, חושף עו"ד טל כשלים מהותיים לטענתו בהתנהלות התביעה, ובראשם אי-עמידה בקריטריונים שהציבה התביעה עצמה להגשת כתבי אישום בפרשה, ואף טענה חמורה הנוגעת לאמיתות המסמכים שהוגשו לבקרה התקציבית.

"אין קריטריון ענייני להבחנה בין השחקנים"

בפנייה לבית הדין, בפני הדיינים נעם ליובין, גיא מונין סיגל ברלינר לוינסון, טוען עו"ד טל כי כתב האישום ודו"ח החקירה מצביעים על התנהלות שיטתית בטבריה, אך בפועל הועמדו לדין רק חלק מהשחקנים. "המאשימה בחרה להעמיד לדין רק חלק מן השחקנים, וזאת מבלי שהוצג כל קריטריון ענייני, ברור או שוויוני", נכתב בבקשה.

עוה"ד שי טל (פרטי)עוה"ד שי טל (פרטי)

לטענת ההגנה, בדיון המקדמי שנערך בשבוע שעבר, הצהיר תובע ההתאחדות לפרוטוקול כי הקריטריון להגשת כתב אישום היה "פער כספי בסך של 100,000 ש"ח ברוטו בין הסכם הבקרה לבין הנספח שלא דווח לכאורה". אולם, בדיקת הנתונים בעניינו של שפסו מוכיחה, לטענת עו"ד טל, כי השחקן רחוק משמעותית מרף זה.

המספרים לא מסתדרים

איפה הפער של ה-100 אלף? בבקשה מפורטים הנתונים הכספיים של שפסו, המוכיחים "שחור על גבי לבן", כלשון עורך הדין, כי הקריטריון אינו מתקיים:

- בעונת 2025/26: הסכם הבקרה עומד על 171,000 ש"ח ברוטו, בעוד הנספח (שלא דווח לכאורה) עומד על 156,000 ש"ח נטו. עו"ד טל מסביר כי בהתחשב בכך שהשחקן משתכר במשך 10 חודשים בלבד, הסכומים תואמים ואין כל פער המצדיק אישום.

הארון שפסו (חגהארון שפסו (חג'אג' רחאל)

- בעונת 2024/25: הפער בין הנספח להסכם הבקרה עומד על כ-45,800 ש"ח ברוטו בלבד – פחות מחצי מהרף שהציב התובע.

"המסמכים מוכיחים באופן מובהק כי קריטריון האכיפה המוצהר על ידי התביעה אינו מתקיים בעניינו של הנאשם", טוען עו"ד טל ומוסיף: "המשך ניהול ההליך בנסיבות אלה חורג ממתחם הסבירות ופוגע בעקרון השוויון".

"השחקן שהה בחו"ל במועד החתימה"

אחת הטענות המפתיעות בבקשה נוגעת לאותנטיות של הסכם הבקרה לעונת 2024/25. על פי המסמכים שהעבירה התביעה, ההסכם נחתם ביום 10.07.2024. אולם, עו"ד טל מצהיר כי בתאריך זה שפסו כלל לא היה בארץ.

"הנאשם מבהיר כי לא חתם על הסכם הבקרה ביום 10.07.2024. בתאריך זה שהה הנאשם בחו"ל!", נכתב בבקשה תוך שימוש בסימני קריאה, מה שמעלה תהיות קשות לגבי אופן החתימה על המסמכים שהוגשו לבקרה.

לסיכום, דורש עו"ד טל מבית הדין להורות על ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, או לחלופין למחוק אותו בשל היעדר עמידה בקריטריון האכיפה של התביעה עצמה.

