דרישה לביטול האישום נגד שפסו: אכיפה בררנית

התפנית בפרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה: עו"ד שי טל, המייצג את שחקן הקבוצה הארון שפסו, הגיש היום (חמישי) בקשה דחופה לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לביטול כתב האישום נגד השחקן, בטענה ל"הגנה מן הצדק" ו"אכיפה בררנית".

בבקשה מפורטת, חושף עו"ד טל כשלים מהותיים לטענתו בהתנהלות התביעה, ובראשם אי-עמידה בקריטריונים שהציבה התביעה עצמה להגשת כתבי אישום בפרשה, ואף טענה חמורה הנוגעת לאמיתות המסמכים שהוגשו לבקרה התקציבית.

"אין קריטריון ענייני להבחנה בין השחקנים"

בפנייה לבית הדין, בפני הדיינים נעם ליובין, גיא מונין סיגל ברלינר לוינסון, טוען עו"ד טל כי כתב האישום ודו"ח החקירה מצביעים על התנהלות שיטתית בטבריה, אך בפועל הועמדו לדין רק חלק מהשחקנים. "המאשימה בחרה להעמיד לדין רק חלק מן השחקנים, וזאת מבלי שהוצג כל קריטריון ענייני, ברור או שוויוני", נכתב בבקשה.

עוה"ד שי טל (פרטי)

לטענת ההגנה, בדיון המקדמי שנערך בשבוע שעבר, הצהיר תובע ההתאחדות לפרוטוקול כי הקריטריון להגשת כתב אישום היה "פער כספי בסך של 100,000 ש"ח ברוטו בין הסכם הבקרה לבין הנספח שלא דווח לכאורה". אולם, בדיקת הנתונים בעניינו של שפסו מוכיחה, לטענת עו"ד טל, כי השחקן רחוק משמעותית מרף זה.

המספרים לא מסתדרים

איפה הפער של ה-100 אלף? בבקשה מפורטים הנתונים הכספיים של שפסו, המוכיחים "שחור על גבי לבן", כלשון עורך הדין, כי הקריטריון אינו מתקיים:

- בעונת 2025/26: הסכם הבקרה עומד על 171,000 ש"ח ברוטו, בעוד הנספח (שלא דווח לכאורה) עומד על 156,000 ש"ח נטו. עו"ד טל מסביר כי בהתחשב בכך שהשחקן משתכר במשך 10 חודשים בלבד, הסכומים תואמים ואין כל פער המצדיק אישום.

הארון שפסו (חג'אג' רחאל)

- בעונת 2024/25: הפער בין הנספח להסכם הבקרה עומד על כ-45,800 ש"ח ברוטו בלבד – פחות מחצי מהרף שהציב התובע.

"המסמכים מוכיחים באופן מובהק כי קריטריון האכיפה המוצהר על ידי התביעה אינו מתקיים בעניינו של הנאשם", טוען עו"ד טל ומוסיף: "המשך ניהול ההליך בנסיבות אלה חורג ממתחם הסבירות ופוגע בעקרון השוויון".

"השחקן שהה בחו"ל במועד החתימה"

אחת הטענות המפתיעות בבקשה נוגעת לאותנטיות של הסכם הבקרה לעונת 2024/25. על פי המסמכים שהעבירה התביעה, ההסכם נחתם ביום 10.07.2024. אולם, עו"ד טל מצהיר כי בתאריך זה שפסו כלל לא היה בארץ.

"הנאשם מבהיר כי לא חתם על הסכם הבקרה ביום 10.07.2024. בתאריך זה שהה הנאשם בחו"ל!", נכתב בבקשה תוך שימוש בסימני קריאה, מה שמעלה תהיות קשות לגבי אופן החתימה על המסמכים שהוגשו לבקרה.

לסיכום, דורש עו"ד טל מבית הדין להורות על ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק, או לחלופין למחוק אותו בשל היעדר עמידה בקריטריון האכיפה של התביעה עצמה.