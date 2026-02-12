יום חמישי, 12.02.2026 שעה 08:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

הסכום האדיר שהייז דייויס יקבל בפנאתינייקוס

באירופה מדווחים ששווי החוזה ביוון, שיהיה ל-2.5 שנים, עומד על בין 10 ל-15 מיליון דולר. וגם: הסיבה שהעדיף שלא להגיע להפועל ת"א והקשר לאיטודיס

|
נייג'ל הייז דייויס (רויטרס)
נייג'ל הייז דייויס (רויטרס)

באירופה ממשיכים לעסוק באחד המהלכים הדרמטיים ביורוליג: נייג'ל הייז-דייויס, שכבר היה קרוב מאוד להפועל תל אביב, סיכם לבסוף בפנאתינייקוס במהלך שהוגדר כאחד הגדולים בשוק ההעברות.

על פי הדיווחים, חוסר הוודאות סביב עתידו של דימיטריס איטודיס בהפועל תל אביב השפיע על התמונה כולה. כאשר מעמדו של המאמן היווני לא היה בטוח, הייז-דייויס בחן מחדש את האפשרויות שעמדו בפניו והפנה שוב את תשומת ליבו לפנאתינייקוס. במקביל, פנרבחצ’ה שמרה על ההצעה שלה מהעונה שעברה, אך באתונה הבהירו שהחוזה שהוצע לשחקן עדיין תקף ומוכן לחתימה.

כבר מהיום הראשון פנאתינייקוס הראתה לכוכב האמריקאי עד כמה היא רוצה אותו. למרות שה-MVP של פיינל פור היורוליג בעונה שעברה דחה תחילה את ההצעה, הירוקים לא נסוגו והמשיכו ללחוץ כדי לייצר תפנית, מה שבסופו של דבר הוביל להחתמה שנחשבת לבלוקבאסטר של ממש.

נייגנייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

חוזה ל-2.5 שנים

בעלי פנאתינייקוס, דימיטריס ינאקופולוס, אישר כי המועדון הגיע להסכמה עם הייז-דייויס על חוזה ל-2.5 שנים, עד 2028. על פי הדיווח ב"ספורט 24", השחקן צפוי להרוויח 10 מיליון דולר לאורך התקופה, בעוד אתרים יווניים אחרים ציינו כי שווי החוזה עומד על 15 מיליון דולר. כך או כך, מדובר בסכומים שיהפכו אותו לאחד משלושת המשתכרים הבכירים באירופה.

המהלך נתפס כמהפך מפתיע בשוק, במיוחד נוכח העובדה שהייז-דייויס היה על סף מעבר להפועל תל אביב. אלא שההצעה של פנאתינייקוס הייתה הגדולה ביותר שהייתה על השולחן מבחינתו, והכריעה את הכף. באירופה ציינו כי כל עוד לא חתם במקום אחר, הסיכויים של הירוקים רק הלכו וגדלו עם כל יום שעבר.

נייגנייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

הייז-דייויס, 31, מגיע אחרי עונה מצוינת ביורוליג 2024/25, בה העמיד ממוצעים של 16.7 נקודות, 5.3 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים ב-31 דקות למשחק, וסייע לפנרבחצ’ה לזכות בתואר. במקביל, רשם 27 הופעות ב-NBA במדי פיניקס, עם ממוצעים של 1.3 נקודות ו-1.2 ריבאונדים ב-7.2 דקות למשחק.

על פי הפרסומים ביוון, השחקן צפוי לטוס באופן מיידי לאתונה ואף עשוי לעמוד לרשות הקבוצה כבר בגביע היווני הקרוב, שם יצטרף לסגל של ארגין עתמאן. כעת, אחרי הטוויסט בעלילה וההצעה הענקית שהונחה בפניו, הייז-דייויס ילבש ירוק באתונה, במהלך שמסמן הצהרת כוונות ברורה מצד פנאתינייקוס ומוסיף פרק נוסף למאבק הכוחות בצמרת היורוליג.

