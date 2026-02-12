יום חמישי, 12.02.2026 שעה 07:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
44%5985-578952מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%5958-650855אוקלהומה ת'אנדר
71%5708-603051סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
45%6522-641255פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
33%6916-656155יוטה ג'אז
33%6411-622254ממפיס גריזליס
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"ירצה לשכוח", "מדד פלוס מינוס מזעזע לאבדיה"

בארה"ב מנסים להבין מה השתבש לישראלי: "הוולבס מהקבוצות הבודדות עם היכולת להתמודד עם הפיזיות של דני, גם אם היה טוב יותר פורטלנד הייתה מפסידה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

לילה שדני אבדיה לא ירצה לזכור, וגם בתקשורת האמריקאית כבר קטלו את ההופעה החריגה שלו. הפורוורד הישראלי ופורטלנד סיפקו את אחד המשחקים החלשים שלהם העונה, כשהבלייזרס הובסו 133:109 על ידי מינסוטה בטארגט סנטר. במשחקו השני מאז שחזר מפציעת הגב, אבדיה נעצר על 11 נקודות והשווה שיא עונתי שלילי, עם 3 מ-14 מהשדה, 0 מ-7 משלוש ו-5 מ-5 מהקו, לצד 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-5 איבודים.

“דני אבדיה חווה ערב שירצה לשכוח. הוא סיים עם פלוס מינוס מזעזע של מינוס 32, בפער ניכר הגרוע ביותר אצל הבלייזרס. לפעמים נתון הפלוס מינוס לא מספר יותר מדי סיפור. הלילה הנתון הזה סיכם היטב את התרומה של אבדיה. אוהדי הבלייזרס אולי יתהו לגבי מיעוט השריקות שקיבלה הקבוצה, ובעיקר אבדיה, אבל לדני היה ערב קשה. גם 5 איבודים לא עזרו”, נכתב ב’בלייזרס אדג’’.

“המשחק הזה הוא תזכורת טובה לכמה רחוק הבלייזרס עדיין צריכים ללכת כדי להיות איום אמיתי ערב אחרי ערב. גם אם אבדיה היה נותן משחק טוב יותר, הבלייזרס עדיין היו מפסידים. גם אם הקבוצה הייתה מקבלת יותר שריקות, הם עדיין היו מפסידים. גם אם היו מאבדים פחות כדורים, הם עדיין היו מפסידים. גם אם היו קולעים טוב יותר, הם עדיין היו מפסידים. אם כל הדברים האלה היו קורים יחד, אולי הייתה להם הזדמנות”, הוסיפו בתקשורת האמריקאית.

דני אבדיה מול גדני אבדיה מול ג'יידן מקדניאלס (רויטרס)

מאמץ קבוצתי להשאיר את אבדיה בשליטה

“שחקן ההגנה של השנה ב-NBA 4 פעמים רודי גובר, יחד עם ג’יידן מקדניאלס שנבחר בעבר לחמישיית ההגנה השנייה, הובילו מאמץ קבוצתי כדי להשאיר את אבדיה בשליטה. הוולבס הם אחת הקבוצות הבודדות עם הסגל שמסוגל להתמודד עם הפיזיות של אבדיה. המאמן כריס פינץ’ השאיר את גובר ומקדניאלס על המגרש ברוב הדקות של אבדיה ובחר לרוב לשמור עליו אחד על אחד”, טענו ב’בלייזרס אדג’’.

“האסטרטגיה הגבילה את היכולת של אבדיה לקלוע, אך גם מנעה ממנו לייצר לאחרים זריקות פנויות. אבדיה סיים עם 3 אסיסטים בלבד. וכשהצבע היה סגור, אבדיה מעולם לא הצליח לשחרר את ההגנה באמצעות הקליעה שלו, כשהוא מחטיא את כל 7 הזריקות שלו מחוץ לקשת”, הדגישו בארה”ב.

הבלייזרס כמובן לא ינצחו הרבה משחקים כאשר אבדיה קולע 3 מ-14 ויש לו יותר איבודים מאסיסטים. העונה הם כעת במאזן 19:3 כאשר הפלוס מינוס של אבדיה שלילי. הם במאזן 6:19 כאשר הוא חיובי או מאוזן.

/* LAST / NEXT ROUNDs */