יום חמישי, 12.02.2026 שעה 07:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
44%5985-578952מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%5958-650855אוקלהומה ת'אנדר
71%5708-603051סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
45%6522-641255פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
33%6916-656155יוטה ג'אז
33%6411-622254ממפיס גריזליס
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

12 נק' לשרף, 14 לוולף. ברוקלין נכנעה לאינדיאנה

אחרי שני ניצחונות רצופים, הנטס נעצרו בביתם עם הפסד ב'קרב התחתית'. הרכז השווה את שיא הקריירה שלו ב-NBA, בעוד הסנטר הוסיף 8 כדורים חוזרים

|
בן שרף מטביע, דני וולף צופה מהצד (רויטרס)
בן שרף מטביע, דני וולף צופה מהצד (רויטרס)

מפגש בין שתיים מהקבוצות שמכוונות בעיקר לבחירת דראפט גבוהה הסתיים הלילה (בין רביעי לחמישי) עם הפסד של ברוקלין 115:110 לאינדיאנה, שהופיעה ללא שחקניה הבולטים. מהזווית הישראלית: בן שרף קלע 12 נקודות והשווה את שיאו בליגה הטובה בעולם, בעוד דני וולף תרם 14 מהספסל – אך זה לא הספיק.

שרף רשם כאמור 12 נקודות (4 מ-6 מהשדה, 0 מ-1 משלוש, 4 מ-6 מהקו), 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים לצד איבוד אחד ומדד פלוס/מינוס של 17- ב-17 דקות. וולף סיים כאמור עם 14 נקודות (4 מ-13 מהשדה, 2 מ-7 מחוץ לקשת, 4 מ-4 מהעונשין), 8 ריבאונדים, 3 איבודים ומדד 18- ב-23 דקות מהספסל.

הפייסרס שיפרו את מאזנם ל-15:40 שלילי ועלו למקום ה-14 במזרח, בעוד הנטס ירדו ל-15:38 שלילי במקום ה-13, זאת דווקא לאחר שני ניצחונות רצופים. כעת יצאו שרף וולף לפגרת האולסטאר וישובו לשחק בעוד שמונה ימים, אז יתארחו אצל קליבלנד.

בן שרף קולע (רויטרס)בן שרף קולע (רויטרס)

ג'ראס ווקר הוביל את אינדיאנה עם 23 נקודות, מיכה פוטר הוסיף 19 ו-12 ריבאונדים ואית'ן תומפסון תרם 15. מנגד, טראורה בלט בברוקלין עם 20 נקודות ו-8 אסיסטים (5 איבודים), דיירון שארפ סיים עם 19 ו-12 ריבאונדים וזאיר וויליאמס קלע 19 בהיעדרו של מייקל פורטר ג'וניור.

