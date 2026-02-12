יום חמישי, 12.02.2026 שעה 03:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

ינאקופולוס הכריז: הייז דייויס בא לפנאתינייקוס

סוף לסאגה: הבעלים של הקבוצה היוונית בישר בסטורי באינסטגרם שלו שהכוכב הגדול, שהיה מבוקש מאוד בהפועל ת"א, יחתום לשנתיים וחצי בסגל של עתמאן

|
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

נייג’ל הייז דייויס ללא ספק היה השם הכי חם ביורוליג בתקופה האחרונה, כשכמעט כל קבוצה גדולה רצתה לראות אותו אצלה וכולם ידעו שאיפה שהוא לא ינחת, זה ישנה את מאזן הכוחות באירופה. אז ההחלטה התקבלה והיא לא הפועל תל אביב, כאשר בעלי פנאתינייקוס הכריז על כך שהכוכב האמריקאי מצטרף לקבוצה שלו.

דימיטריס ינאקופולוס בישר על כך בצורה הכי לא שגרתית והכי מתאימה לו, כשהעלה סטורי לאינסטגרם ובו הוא בישר: “נייג’ל הייז דייויס יחתום בפנאתינייקוס לשנתיים וחצי”. לאחר הסטורי הבעלים גם עשה לייב באינסטגרם וראה קצת את התגובות, בזמן שהוא עם מוזיקה יוונית ברקע וכמובן, איך לא, מעשן סיגר.

כזכור, הפועל תל אביב מאוד רצתה את נייג’ל הייז דייויס ואף הייתה חזק במרוץ כדי להחתימו, כאשר בתקופה האחרונה הופעלו לא מעט לחצים מצד האדומים כדי שיבחר בהם. דווקא לפי הדיווחים פאו יצאה מהמרוץ אחרי שהשחקן סירב, אבל ביממה האחרונה צצו דיווחים חדשים שההצעה של הירוקים שודרגה ואז הבעלים הכריז שהוא בחר בהם.

הייז דייויס רק בעונה שעברה הוביל את פנרבחצ’ה לזכייה ביורוליג, כשהוא אף נבחר ל-MVP של הפיינל פור. אחרי הזכייה הוא ניסה את מזלו ב-NBA והלך לפיניקס, אך הוא לא ממש קיבל הזדמנות, עבר לאחרונה בטרייד למילווקי, הבאקס שחררו אותו ואז הוא החליט לשוב לאירופה והמרדף אחריו החל מיד, וההצעות הגדולות נשפכו מכל עבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */