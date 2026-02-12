יום חמישי, 12.02.2026 שעה 07:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

בנסון צפוי לערוך בכורה בהרכב חיפה מול סכנין

הקיצוני ששותף פעמיים מהספסל עתיד לעלות לראשונה ב-11 בשבת. פיינגזיכט מועדף על ציצואשווילי, שחזר מהשאלה בכפר סבא, גם רטנר ימשיך על חשבון אגבה

|
מנואל בנסון (עמרי שטיין)
מנואל בנסון (עמרי שטיין)

תם ונשלם חלון העברות של מכבי חיפה אחרי החתמת מנואל בנסון וסדריק דון, כשאליהם הצטרף ביום האחרון טומי ציצואשווילי, שגדל במחלקת הנוער של המועדון והושאל להפועל כפר סבא. בצל הבשורה הלא פשוטה של הפציעה הקשה שעבר פייר קורנו שסיים את העונה, בחיפה יצטרכו להתרגל לעובדה שהוא בחוץ ומי שאמור למלא את החסר בקו שמאל יהיה לפני כולם ינון פיינגיזכט שקיבל הזדמנות פז להמשיך ולבנות את עצמו כשחקן הרכב משפיע.

פיינגיזכט ונבות רטנר, שפתחו את העונה בקבוצת הנוער של המועדון, יפתחו בהרכב הקבוצה במשחקה מול בני סכנין בסמי עופר. הקשר ימשיך וישחק על חשבונו של פיטר אגבה שעד עכשיו גילה יכולת סבירה, אבל רחוק מלהיות השחקן האולטימטיבי בעמדה 6, דבר שדוחק אותו מפעם לפעם לספסל המחליפים.

להבדיל משני השחקנים צעירים, יש עוד שחקן מבית שלא עזב בחלון הנוכחי מטעמים שלו ולמרות חיזורים מצד קבוצות בליגת העל והוא סוף פודגוראנו, שלא נכלל בתוכניות המקצועיות וימשיך לשבת ביציע עם שכר שמוערך ב-60 אלף שקל בחודש. מנואל בנסון, שמרגע הגעתו שולב בשני משחקים, צפוי לפתוח לראשונה בהרכב.

סוף פודגוראנו. ימשיך לשבת ביציע (עמרי שטיין)סוף פודגוראנו. ימשיך לשבת ביציע (עמרי שטיין)

המטרה נותרה בעינה: כרטיס לאירופה

שחקן נוסף שבמועדון היו שמחים לחסוך את הסיטואציה בה הוא נמצא כשחקן שלא רואה דקות הוא ג'ורג’ה יובאנוביץ', לגביו היה ניסיון למצוא לחלוץ קבוצה  שתקלוט אותו אבל הדבר לא צלח.

בחיפה מודעים לחיסורים הגדולים שאפיינו את הקבוצה בגלל חלק לא מבוטל של פציעות אבל שם שמו להם מטרה לנסות ולהביא בכל מצב את הגביע שיקנה ישירות כרטיס לאירופה או את אחד הכרטיסים לאירופה דרך הליגה. לשם כך, חיפה תהיה חייבת כבר מול סכנין לחזור למסלול הניצחונות ולשפר את מעמדה בצמרת הליגה.

