יום חמישי, 12.02.2026 שעה 01:53
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

זכתה במקדמה: סוסיאדד גברה 0:1 על בילבאו

הקבוצה מחבל הבאסקים נכנעה בביתה למטראצו וחניכיו במשחק הראשון של חצי גמר הגביע הספרדי, הגומלין ייערך ב-4.3. טוריינטס (62') קבע את תוצאת המשחק

|
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)

חצי הגמר של הגביע הספרדי נערך הערב (רביעי) עם הדרבי הבאסקי הגדול, כשאתלטיק בילבאו נכנעה 1:0 לריאל סוסיאדד בביתה, במשחק הראשון מבין שניים שבסיומם תיקבע העולה לגמר. במפגש השני בשלב הזה, ברצלונה תתארח מחר אצל אתלטיקו מדריד.

המשחק עצמו היה שוויוני, כששתי הקבוצות לא הצליחו לייצר דומיננטיות יוצאת דופן באף שלב של המשחק. אבל ההחמצות הגדולות היו דווקא של האורחת, כולל אחת מסמרת שיער של פאבלו מארין, שבפתיחת המחצית השנייה הגיע לריבאונד, אחרי הדיפה רעה של השוער, אבל ממטרים ספורים שלח את הכדור לקורה והחוצה.

בדקה ה-62 סוסיאדד קיבלה את המקדמה שהיא רצתה לקראת הגומלין, כשגונסאלו גדש השאיר את בנאט טוריינטס מול שער ריק, האחרון לא התבלבל והעלה את קבוצתו ליתרון שהחזיק עד לשריקת הסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */