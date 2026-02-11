בכל החזיתות: באיירן מינכן בחצי גמר הגביע

באיירן מינכן המשיכה הערב (רביעי) בעונה המרשימה שלה, כאשר היא פגשה את לייפציג ברבע גמר הגביע הגרמני. החבורה מבוואריה רשמה 0:2 והעפילה לחצי גמר המפעל, וקבעה שגם העונה היא תדבר חזק בכל המפעלים.

זה התחיל דווקא טוב עבור לייפציג, אך לצערה שער של כריסטוף באומגרטנר נפסל בטענה לנבדל בדקה הרביעית. ההמשך היה כולו של באיירן, כאשר הארי קיין, מי אם לא הוא, תרגם פנדל לשער הראשון בדקה ה-64. לא לקח למנצחת הרבה זמן כדי לכבוש את השער השני, כאשר שלוש דקות מאוחר יותר לואיס דיאז כבש וקבע 0:2.

בכך, מובילת הבונדסליגה הגרמנית העפילה לשלב ארבע האחרונות בגביע המקומי, בתקווה להמשיך להיאבק חזק על כל התארים.