יום חמישי, 12.02.2026 שעה 07:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

בהפועל פ"ת מרוצים מהחלון, אדניי קיבל פיצוי

הקשר, שהחזיק במענק פלייאוף קיבל משכורת אחת לפני מעברו לסכנין. לקראת הפועל חיפה: נידם בספק, אופטימיות לגבי שיתוף קליי. וגם: היכולת של מוסונדה

|
ג׳יימס אדניי (שחר גרוס)
ג׳יימס אדניי (שחר גרוס)

בהפועל פתח תקווה יצאו שבעי רצון מחלון ההעברות של ינואר: במועדון הצליחו להחתים לא פחות מארבעה שחקנים, כאשר אמש (רביעי) גם הקשרים גולן בני וג'יימס אדניי עזבו, מה שיאפשר למאמן עומר פרץ לרשום שישה זרים בכל משחק, מבלי להותיר אחד מהם מחוץ לסגל.

אדניי, שעבר לבני סכנין, יזכה לפיצוי של משכורת אחת מהמועדון, שכן אם הקבוצה תעפיל לפלייאוף העליון, בחוזהו המקורי הייתה מגיעה לו משכורת נוספת. יש לציין שבפ"ת לא דחקו בו לעזוב, כאשר בצוות המקצועי היו משתפים אותו, אך במועדון רצו לנשום מעט אוויר מבחינת הבקרה התקציבית.

לגבי ארי כהן, כבר לפני מספר שבועות פרסמנו שאם אחד הזרים יעזוב, במיוחד אדניי, הוא יגיע. אמש פ"ת ניצלה את העובדה שעירוני טבריה לא יכלה להעביר שחקנים בבקרה וקפצה על המציאה. לאחר שחרורם של בני ואדניי, גם הקשר, שחשש בהתחלה שלא יקבל דקות משחק, השתכנע והחליט לחתום.

עומר פרץ. יכול לרשום שישה זרים בכל משחק (לילך וויס-רוזנברג)עומר פרץ. יכול לרשום שישה זרים בכל משחק (לילך וויס-רוזנברג)

אופטימיות ממוסונדה, קליי ונידם בספק להפועל חיפה

בפ"ת מרוצים מהרושם שמותיר אלכס מוסונדה שייכלל בסגל למשחק בשבת מול הפועל חיפה, כאשר הוא נראה טוב באימונים וכמו כל שחקני הרכש, עבר כמובן בבקרה התקציבית ויעמוד לרשות המאמן. נדב נידם נמצא בספק, כאשר גם קליי סובל מפגיעה בשריר, אך במועדון שומרים על אופטימיות. שחר רוזן סובל שוב מכאבים בבטנו וכשירותו תיבחן לקראת המשחק.

