אלון: עלינו להרים את הרמה שלנו, הפנים למכבי

לאחר הניצחון הגדול על הפועל תל אביב בתחילת השבוע, הפועל ירושלים שבה לזירה האירופית ונכנעה 83:80 לרייר ונציה בתום דרמה במסגרת המחזור ה-18 של היורוקאפ. מאמנה של החבורה מהבירה, יונתן אלון, דיבר בסיום המשחק.

המאמן פתח את דבריו ואמר “כרגע הראש במכבי ביום ראשון”.

לגבי כך שקבוצתו סיימה עם המאזן הטוב ביותר: “מרגיש טוב, זה חלק מהדרך שלנו. אני לא שמח אחרי הפסד אבל אני שמח שזו התוצאה הסופית של העונה הסדירה ביורוקאפ”.

על הביתיות: “כולנו יודעים שזה בסימן שאלה גדול הביתיות. אני מקווה שזה יהיה לטובתנו”.

על מה שקבוצתו צריכה לעשות כדי ללכת עד הסוף אמר אלון: “להרים את הרמה שלנו, להבין שזה נוקאאוט ולשחק את הכדורסל הכי טוב שלנו”.

זוסמן: “יש לנו ציפיות גבוהות”

שחקן הקבוצה, יובל זוסמן, הוסיף: “לא באנו היום מספיק חדים, התעוררנו מאוחר מדי והיינו צריכים לשחק כל המשחק כמו ברבע האחרון. הדבר הטוב שאנחנו לוקחים זה שסיימנו במקום הראשון ושאין פציעות. הפנים למכבי”.

על מה שהקבוצה למדה: “שאנחנו יודעים מה אנחנו שווים. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שאנחנו יודעים לעשות בצורה טובה. היינו היום לא באנרגיות ובפוקוס הנכונים”.

לגבי הציפיות והפוטנציאל של הקבוצה: “יש לנו ציפיות גבוהות. הרבע גמר הוא משחק נתון. יש לנו יתרון ביתיות עד הגמר וזה מאוד חשוב. נפיק את הלקחים שלנו ונראה מה הקבוצות האחרות עושות, ולאחר מכן נתמודד כמו שצריך”.