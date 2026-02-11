יום רביעי, 11.02.2026 שעה 23:50
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
72%1514-172018הפועל ירושלים1
67%1475-159318בחצ'שהיר קולג'י2
67%1413-159618א. לובליאנה3
61%1552-160618רייר ונציה4
61%1619-162418מנרסה5
50%1688-173618קלוז'6
44%1629-154818אריס סלוניקי7
39%1729-165718נפטונאס8
28%1748-155618וורוצלאב9
11%1741-147218המבורג10
 בית 2 
72%1508-169218בשיקטאש1
72%1383-149518בורק2
67%1472-160818בודוצ'נוסט3
67%1352-156218טורק טלקום4
61%1523-149718טרנטו5
50%1470-145818שמניץ6
39%1622-147018אולם7
28%1449-134918לונדון ליונס8
28%1516-142018לייטקבליס9
17%1617-136118פאניוניוס10

אלון: עלינו להרים את הרמה שלנו, הפנים למכבי

מאמן הפועל י-ם לאחר ההפסד במשחק שסגר את שלב הבתים ביורוקאפ: "שמח שסיימנו עם המאזן הטוב ביותר". זוסמן: "לא באנו מספיק חדים, יש לנו ציפיות"

|
יונתן אלון (ניסן עייש)
יונתן אלון (ניסן עייש)

לאחר הניצחון הגדול על הפועל תל אביב בתחילת השבוע, הפועל ירושלים שבה לזירה האירופית ונכנעה 83:80 לרייר ונציה בתום דרמה במסגרת המחזור ה-18 של היורוקאפ. מאמנה של החבורה מהבירה, יונתן אלון, דיבר בסיום המשחק.

המאמן פתח את דבריו ואמר “כרגע הראש במכבי ביום ראשון”.

לגבי כך שקבוצתו סיימה עם המאזן הטוב ביותר: “מרגיש טוב, זה חלק מהדרך שלנו. אני לא שמח אחרי הפסד אבל אני שמח שזו התוצאה הסופית של העונה הסדירה ביורוקאפ”.

על הביתיות: “כולנו יודעים שזה בסימן שאלה גדול הביתיות. אני מקווה שזה יהיה לטובתנו”.

על מה שקבוצתו צריכה לעשות כדי ללכת עד הסוף אמר אלון: “להרים את הרמה שלנו, להבין שזה נוקאאוט ולשחק את הכדורסל הכי טוב שלנו”.

זוסמן: “יש לנו ציפיות גבוהות”

שחקן הקבוצה, יובל זוסמן, הוסיף: “לא באנו היום מספיק חדים, התעוררנו מאוחר מדי והיינו צריכים לשחק כל המשחק כמו ברבע האחרון. הדבר הטוב שאנחנו לוקחים זה שסיימנו במקום הראשון ושאין פציעות. הפנים למכבי”.

על מה שהקבוצה למדה: “שאנחנו יודעים מה אנחנו שווים. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שאנחנו יודעים לעשות בצורה טובה. היינו היום לא באנרגיות ובפוקוס הנכונים”.

לגבי הציפיות והפוטנציאל של הקבוצה: “יש לנו ציפיות גבוהות. הרבע גמר הוא משחק נתון. יש לנו יתרון ביתיות עד הגמר וזה מאוד חשוב. נפיק את הלקחים שלנו ונראה מה הקבוצות האחרות עושות, ולאחר מכן נתמודד כמו שצריך”.

