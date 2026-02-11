יום רביעי, 11.02.2026 שעה 23:50
 בית 1 
72%1514-172018הפועל ירושלים1
67%1475-159318בחצ'שהיר קולג'י2
67%1413-159618א. לובליאנה3
61%1552-160618רייר ונציה4
61%1619-162418מנרסה5
50%1688-173618קלוז'6
44%1629-154818אריס סלוניקי7
39%1729-165718נפטונאס8
28%1748-155618וורוצלאב9
11%1741-147218המבורג10
 בית 2 
72%1508-169218בשיקטאש1
72%1383-149518בורק2
67%1472-160818בודוצ'נוסט3
67%1352-156218טורק טלקום4
61%1523-149718טרנטו5
50%1470-145818שמניץ6
39%1622-147018אולם7
28%1449-134918לונדון ליונס8
28%1516-142018לייטקבליס9
17%1617-136118פאניוניוס10

ירושלים הבטיחה ביתיות עד לגמר היורוקאפ כולל

הקבוצה מהבירה אמנם הפסידה לוונציה במחזור האחרון של הבתים, אבל הפרש הסלים הספיק כדי להבטיח את המאזן הטוב ביותר. היריבה ברבע: טורק או מנרסה

|
אנתוני לאמב זורק (באדיבות מדיה הפועל ירושלים)
אנתוני לאמב זורק (באדיבות מדיה הפועל ירושלים)

הפועל ירושלים אמנם הפסידה היום (רביעי) לוונציה במסגרת המחזור האחרון של שלב הבתים ביורוקאפ, אבל זה הספיק לקבוצה של יונתן אלון כדי להבטיח את המאזן הטוב ביותר במפעל. המשמעות? היא תהנה מיתרון ביתיות עד לסיום המפעל, כלומר עד לגמר, כולל.

אם ירושלים הייתה מפסידה ב-22 הפרש ומעלה היא הייתה מאבדת את היתרון הזה לראשונה בבית המקביל, בשיקטאש, אבל זה לא קרה. בכל מקרה, את המקום ברבע הגמר המועדון מהבירה כבר הבטיח, אבל כעת גם את המאזן הטוב ביותר, הישג מרשים שאפילו הפועל ת”א בזכייה אשתקד לא עשתה.

הפועל ירושלים גם יודעת למי היא מחכה ברבע הגמר. מי שייפגשו בשלב שמינית הגמר אלו הן מנרסה וטורק טלקום, ויונתן אלון והשחקנים שלו יחכו לאחת מבין אלו. אגב, הפועל תל אביב בשנה שעברה הפעילה גם ישירות לרבע, ושם היא פגשה את טורק טלקום.

