יום רביעי, 11.02.2026 שעה 22:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

התנאים של ריאל מדריד בהסכם עם אופ"א

לאחר שהודיעו רשמית על ביטול הסופר ליג, הבלאנקוס ישבו עם התאחדות הכדורגל האירופית והגיעו לתובנות על נקודות מפתח חיוניות לעתיד הכדורגל ביבשת

|
פלורנטינו פרס (רויטרס)
פלורנטינו פרס (רויטרס)

לאחר שהודיעה היום (רביעי) על ביטול הסופר ליג, ריאל מדריד ישבה עם אופ”א על הסכם ראשוני, שמבטיח שהכדורגל האירופי נע בכיוון חיובי ובנוסף, סימנו כמה נקודות מפתח חיוניות, זאת לפי דיווחים בספרד.

אחת ההנחות שנדונו בגלוי בפגישות שנערכו הייתה הצורך לרסן את חריגותיהם של מועדונים מסוימים. שני הצדדים הסכימו על קביעת מגבלות כדי להבטיח את ההוגנות בין כל הקבוצות בצורה מרבית. כדורגל חייב להיות הוגן, וכדי שזה יקרה, יש לכבד את הכללים שנקבעו ושיהיו זהים לכולם, כאשר אפילו דוברה האפשרות של יישום תקרות שכר בכדורגל.

מי ששינתה את מדיניות ההוצאות והפכה את איזון המספרים שלה היא פ.ס.ז’. הוצאות הגיוניות המבוססות על הכנסות ולא על “תרומות” שמתבטאות בהשקעות כספיות רבות מהבעלים. הקבוצות העיקריות שיהיו צריכות להסתגל לתנאים החדשים הן קבוצות הפרמייר ליג.

נאסר אל חאליפי, שינה את מדיניות ההוצאות (רויטרס)נאסר אל חאליפי, שינה את מדיניות ההוצאות (רויטרס)

נקודה נוספת שהוזכרה בהסכם היא שהטכנולוגיה חייבת לשרת את הכדורגל ואת אוהדיו. המטרה היא להפוך את הכדורגל לנגיש לכל פינה בעולם, בין אם בעלות נמוכה ובין אם אפילו בחינם. לדעת שני הצדדים, כדורגל אפשרי ללא מימון נוסף, אך באמצעות ניהול משאבים יעיל, ובמיוחד שיווק כמקור הכנסה עיקרי.

אין ספק שהכדורגל ממשיך להתפתח ולהתקדם, אך גם מועדוני ענק כמו ריאל מדריד יודעים שחייבת להיות אחידות בין המשתתפות, זאת על מנת להמשיך ליהנות ממשחק הוגן ותחרותי. האם ההסכם המהפכני ייכנס לתוקף ויגביל את המועדונים ששופכים כסף בלי הכרה? רק הזמן יגיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */