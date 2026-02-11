מתיחת פנים: כל ההעברות הבולטות בלאומית

רגע לפני שנכנסים לישורת האחרונה, בסיומה ייקבעו העולות, היורדות ואלו שימשיכו לעונה נוספת בליגה הלאומית, חלון ההעברות החורפי בליגת המשנה, שהביא איתו לא מעט בשורות במהלך החודש האחרון ננעל הערב (רביעי), וב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הבולטות של כל קבוצה.
מכבי פתח תקווה
שחקנים בולטים שהצטרפו: נואף בזיע, ואיתן טיבי (הגיע כשחקן חופשי מעט לפני חלון ההעברות).
מכבי הרצליה
שחקנים בולטים שהצטרפו: אנסוני פריאס ורועי הרמן (הגיע כשחקן חופשי מעט לפני חלון ההעברות).
הפועל רמת גן
שחקנים בולטים שהצטרפו: אור דדיה, ג'יי ליבנה, אזקיאל הנטי ורביד אברג'יל.
מ.ס קריית ים
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: ליאב פרדה, לני ננגיס, יאסמו כבדה וליאם מלכה.
הפועל כפר שלם
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: דומיניק בראון, עידו עולי ורועי בן שמעון.
הפועל כפר סבא
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: תומר לנס, גיתאי סופיר, חמזה שיבלי וגילברט בנדאמה.
הפועל ראשון לציון
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: עומרי לוזון, ג'ייקוב ז'נו, אליאן רוחנא, אחמד חלאילה ואליג'יוס יאנקאוסקאס.
מ.ס כפר קאסם
שחקנים מרכזיים שהגיעו: גבי ג'ורי, קינגסלי גוטפריד, לידור כהן, באסל שעבאן, אמיר אלטורי ומוחמד עוואד.
בני יהודה
שחקנים מרכזיים שהגיעו: יובל פיבן, בן הדדי, אדר רטנר, רווה אסייג, תומר ליטבינוב, נועם גיסין וגולן בני.
הפועל עכו
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: אופק אנטמן, מג'יקו טראורה, ג'אד שיבלי, סער שוורץ, אליס ספיקנר ולבאן קוטאליה.
עירוני מודיעין
שחקנים מרכזים שהצטרפו: דוד דגו ויהלי שאבו.
הפועל רעננה
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: האמד סוודוגו (בלם מחוף השנהב), סיידו פופאנה (קשר מסיירה לאון), לי ים דן, עומר סניור, עומר דהאן.
הפועל עפולה
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: רן מאיר, אמיר ריאן ומאור ביטון.
הפועל חדרה
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: רובי לבקוביץ׳, כריסטיאן בלה, איתי שלו, מוחמד מידו בדארנה, מור פדידה, בסיל חורי וחיים מקונן.
מכבי יפו
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: גוראן אנטוניץ', מייקל צ'ילאקה, דולב בלולו, גל לוי ואיתי זדה.
הפועל נוף הגליל
שחקנים מרכזיים שהצטרפו: טמיר ללו, מופלח שלאטה, פדרו פטראצי, אנס דאבור, אור דסה וקנדי מוסונדה.