"המאמן הכי גרוע סטטיסטית": מספרי תומאס פרנק

טוטנהאם הודיעה על סיום דרכו של תומאס פרנק, זאת לאחר תקופה מאכזבת במיוחד מבחינה מקצועית שהציבה אותו כסטטיסטית המאמן הגרוע ביותר של המועדון בעידן הפרמייר ליג.

פרנק, שמונה לתפקיד לאחר שטוטנהאם שילמה לברנטפורד כ-6.7 מיליון ליש"ט כפיצוי על שחרורו, לא הצליח להתרומם עם הקבוצה ורשם 27 אחוזי הצלחה בלבד במסגרת הליגה, הנתון הנמוך ביותר למאמן ספרס בפרמייר ליג.

המספרים מדגישים את עומק הכישלון: על פי החישובים שפורסמו באנגליה, כל ניצחון של טוטנהאם תחת פרנק עלה למועדון כ-957 אלף ליש"ט, בעוד שכל נקודת ליגה עלתה כ-231 אלף ליש"ט. נתונים אלו המחישו את הפער בין ההשקעה לציפיות לבין התפוקה על כר הדשא.

רובי קין (IMAGO)

במקביל לפיטורים, במועדון כבר עובדים על רשימת מועמדים להחלפתו. על פי דיווח ב’טלגרף’, בין השמות שנבחנים נמצאים רוברטו דה זרבי, מאוריסיו פוצ'טינו, שעשוי לשוב לקדנציה נוספת בצפון לונדון, וגם חלוץ העבר של המועדון ומאמן מכבי ת”א לשעבר, רובי קין.