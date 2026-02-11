יום רביעי, 11.02.2026 שעה 20:55
ספורט אחר  >> גלישת רוח

גולשת הרוח המצליחה חוזרת בגדול לטופ העולמי

שבה לעניינים: שרון קנטור בת ה-23 זכתה במדליית הכסף בתחרות הראשונה בסבב לשנת 2026. בובר: "חשוב לראות אותה חוזרת לעצמה ועולה שוב על הפודיום"

|
שרון קנטור (sailing energy)
שרון קנטור (sailing energy)

גולשת הרוח המצליחה חוזרת בגדול לטופ העולמי. שרון קנטור זכתה במדליית הכסף בתחרות הסבב העולמי בלנסרוטה, שהגיעה לסיומה היום (רביעי) ללא שיוטי המדליות בגלל שלא הייתה מספיק רוח באתר השייט בו היא התקיימה.

אמש, בסיום שיוטי המוקדמות באיים הקנריים אשר בספרד, קנטור סיימה במקום השני ושטיינברג במקום הרביעי, כך שקנטור העפילה לגמר ושטיינברג לחצי הגמר. הן היו צמודות לשתי יריבות חזקות, כאשר במקום הראשון דורגה אמה ווילסון הבריטית, שזכתה במדליית הארד האולימפית בפאריס 2024, למקום השלישי הגיעה מרטה מאגטי האיטלקייה שהיא האלופה האולימפית המכהנת.

שיוטי הגמרים החלו באיחור בהיעדר רוח באתר התחרות בלנסרוטה. בסופו של דבר התקיים שלב רבע הגמר לנשים, שהתחיל באיחור, ולאחר מכן התנאים לא אפשרו לקיים גם את חצי הגמר והגמר של התחרות. לפיכך, הלכו עם התוצאות שהיו בסיום התחרות הסדירה ולמעשה, קנטור זכתה במדליית הכסף ושטיינברג נותרה מחוץ לפודיום כשסיימה רשמית במקום הרביעי.

שרון קנטור, אמה ווילסון ומרטה מאגטי)sailing energy( (אחר)שרון קנטור, אמה ווילסון ומרטה מאגטי)sailing energy( (אחר)

שרון קנטור בת ה-23 חוזרת לעצמה, לאחר שבחודשים האחרונים סבלה מפציעה בראשה. במהלך מחנה אימונים בחו”ל הישראלית נפצעה בראשה וסבלה מזעזוע מוח, שהשפיע עליה ומנע ממנה להתחרות כרגיל באליפות ישראל. כעת, היא חוזרת לעצמה ומצליחה להתברג שוב בטופ העולמי.

נבחרת ישראל לנשים בגלישת רוח יצאה לתחרות פתיחת העונה עם שתי נציגות בלבד: סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור וסגנית אלופת העולם הטרייה תמר שטיינברג, בעוד שכל יתר הישראליות עדיין לא מוכנות לפתיחת העונה והן ישולבו בהמשך.

שרון קנטור, חוזרת לעצמה ובגדול (sailing energy)שרון קנטור, חוזרת לעצמה ובגדול (sailing energy)

שי בובר, יו״ר איגוד השייט, אמר לאחר התחרות: ״חשוב לראות את שרון קנטור חוזרת לעצמה ועולה שוב לראשונה על הפודיום מאז המשחקים האולימפיים בתחרות סבב. נכנסנו ל-2026 וצריך לעלות הילוך לקראת אליפות אירופה במאי״.

