נוביצקי ודונצ'יץ' ישתפו פעולה ב-NBA אירופה?

דירק נוביצקי ולוקה דונצ’יץ’ שיתפו פעולה בעבר במדי דאלאס מאבריקס. הראשון הוא אגדה של המועדון ומי שנחשב לשחקן הגדול שלו בכל הזמנים, בעוד השני שאף ללכת בדרכו של הגרמני, אך הועבר לפני כשנה בטרייד ענק ללוס אנג’לס לייקרס.

עתה, לפי דיווחים, השניים עשויים לחזור לשתף פעולה באופן בלתי צפוי, כשייתכן והם יקחו חלק בקבוצה חדשה שתוקם כדי לקחת חלק בליגה החדשה של ה-NBA, הלוא היא NBA אירופה.

כידוע, הליגה טובה בעולם רוצה להשיק ליגה ביבשת הישנה, וקברניטיה זיהו את רומא כעיר יעד עיקרית. בירת איטליה צפויה לארח אחת מ-12 זיכיונות קבועים, כאשר הליגה צפויה להופיע לראשונה בתחילת עונת 2027/28.

לוקה דונצ'יץ' ודירק נוביצקי (רויטרס)

מכיוון ורומא חסרה כרגע מועדון כדורסל מהשורה הראשונה, שותפות בראשות הג’נרל מנג’ר לשעבר של דאלאס, דוני נלסון, פועלת להחייאת סצנת הכדורסל בעיר. על פי דיווח באיטליה הקבוצה מתכננת לרכוש את זכויות כדי להשיק מועדון חדש שישמש כבסיס לכניסתה של רומא לליגה הבינלאומית החדשה.

תמיכה משתי אגדות דאלאס

לפי מה שניתן לדעת בשלב זה, הפרויקט נהנה מתמיכתם הבולטת של נוביצקי ודונצ'יץ'. שני הכוכבים חולקים קשרים עמוקים עם נלסון בן ה-63, כאשר נוביצקי בילה את כל הקריירה שלו תחת השפעתו בדאלאס. הקשר עם דונצ'יץ' מתרחב מתקופתו במאבס ועד לשיתוף פעולה עם המנהל במהלך תקופה בנבחרת סלובניה. עם זאת, לפי הדיווח, נוביצקי אינו חלק מקבוצת המשקיעים המדווחת.

כמו כן, דיונים בנוגע לזיכיון רומא ומשקיעים אירופיים פוטנציאליים אחרים צפויים להיות נושא מרכזי במהלך סוף השבוע של האולסטאר של ה-NBA ב-2026.