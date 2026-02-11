יום רביעי, 11.02.2026 שעה 20:53
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

עקיצה גאונית: ווסטהאם תיעדה את הסגל מסתפר

קורע: אחרי שהאוהד הוויראלי של יונייטד היה פסע מזה אבל ימשיך לחכות אחרי ה-1:1, הפטישים דאגו לעלות סרטון רשמי לעמוד היוטיוב בו השחקנים מסתפרים

|
שחקני ווסטהאם מסתפרים (היוטיוב של ווסטהאם)
שחקני ווסטהאם מסתפרים (היוטיוב של ווסטהאם)

אוהדי מנצ’סטר יונייטד כבר הרשו לעצמם לחלום. אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, השדים האדומים היו במרחק משחק אחד בלבד מרצף של חמישה, הישג שלא רק היה מחזק את המומנטום של הקבוצה, אלא גם מסיים סאגה ויראלית שסחפה את הרשתות החברתיות בשבועות האחרונים.

כזכור, אחד מאוהדי יונייטד הבטיח כי לא יסתפר עד שקבוצתו תשיג חמישה ניצחונות רצופים. ההבטחה, שהחלה כבדיחה בין חברים, הפכה במהרה לאתגר מתוקשר ברשת, כשאלפי גולשים עקבו אחרי התקדמות הקבוצה, ואחרי שיערו ההולך ומתארך של האוהד.

אלא שאז הגיע המשחק מול ווסטהאם. יונייטד, שנכנסה להתמודדות עם ארבעה ניצחונות רצופים ועם הרבה ביטחון, סיימה ב-1:1 בלבד מול הפטישים. התיקו קטע את הרצף והשאיר את האוהד מרחק משחק אחד בלבד מהתספורת המיוחלת, אך בלי האפשרות לממש את ההבטחה, והספירה תתחיל שוב.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (IMAGO)

מי שלא פספסה את ההזדמנות לעקוץ הייתה ווסטהאם. זמן קצר לאחר שריקת הסיום, העלה המועדון הלונדוני סרטון רשמי לעמוד היוטיוב שלו, ובו נראים שחקני הקבוצה כשהם מסתפרים בחיוך רחב, כשברקע קריצה ברורה לסיפור הוויראלי. המסר היה חד: אם אוהד יונייטד לא יכול להסתפר – אצלנו דווקא כן.

הסרטון זכה לאלפי צפיות בתוך זמן קצר והצית גל תגובות ברשתות. אוהדי ווסטהאם חגגו את היצירתיות של מחלקת המדיה של המועדון, בעוד שאוהדי יונייטד נותרו עם תחושת פספוס, הן מהתוצאה על כר הדשא והן מהעקיצה שמחוץ לו. בכיתוב בסרטון הפטישים רשמו: “תבטלו את התור”, בעקיצה לתור של האוהד שקבע להסתפר.

