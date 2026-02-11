עקיצה גאונית: ווסטהאם תיעדה את הסגל מסתפר

אוהדי מנצ’סטר יונייטד כבר הרשו לעצמם לחלום. אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, השדים האדומים היו במרחק משחק אחד בלבד מרצף של חמישה, הישג שלא רק היה מחזק את המומנטום של הקבוצה, אלא גם מסיים סאגה ויראלית שסחפה את הרשתות החברתיות בשבועות האחרונים.

כזכור, אחד מאוהדי יונייטד הבטיח כי לא יסתפר עד שקבוצתו תשיג חמישה ניצחונות רצופים. ההבטחה, שהחלה כבדיחה בין חברים, הפכה במהרה לאתגר מתוקשר ברשת, כשאלפי גולשים עקבו אחרי התקדמות הקבוצה, ואחרי שיערו ההולך ומתארך של האוהד.

אלא שאז הגיע המשחק מול ווסטהאם. יונייטד, שנכנסה להתמודדות עם ארבעה ניצחונות רצופים ועם הרבה ביטחון, סיימה ב-1:1 בלבד מול הפטישים. התיקו קטע את הרצף והשאיר את האוהד מרחק משחק אחד בלבד מהתספורת המיוחלת, אך בלי האפשרות לממש את ההבטחה, והספירה תתחיל שוב.

שחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (IMAGO)

מי שלא פספסה את ההזדמנות לעקוץ הייתה ווסטהאם. זמן קצר לאחר שריקת הסיום, העלה המועדון הלונדוני סרטון רשמי לעמוד היוטיוב שלו, ובו נראים שחקני הקבוצה כשהם מסתפרים בחיוך רחב, כשברקע קריצה ברורה לסיפור הוויראלי. המסר היה חד: אם אוהד יונייטד לא יכול להסתפר – אצלנו דווקא כן.

הסרטון זכה לאלפי צפיות בתוך זמן קצר והצית גל תגובות ברשתות. אוהדי ווסטהאם חגגו את היצירתיות של מחלקת המדיה של המועדון, בעוד שאוהדי יונייטד נותרו עם תחושת פספוס, הן מהתוצאה על כר הדשא והן מהעקיצה שמחוץ לו. בכיתוב בסרטון הפטישים רשמו: “תבטלו את התור”, בעקיצה לתור של האוהד שקבע להסתפר.