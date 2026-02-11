אחרי 21 עונות: ההישג ההיסטורי של לברון ייעצר

לברון ג’יימס כבר מזמן הכניס את שמו באותיות זהב אל ספרי ההיסטוריה של הכדורסל בכלל, וה-NBA בפרט. הכוכב של לוס אנג’לס לייקרס אחראי לשלל שיאים, הישגים ותארים היסטוריים, שהידיעה קצרה מלהרחיב עליהם.

הלילה (בין שלישי לרביעי) התבשרנו כי שיא נוסף כזה ייעצר בסיום העונה. לאחר שלא שיחק במשחק נגד סן אנטוניו ספרס, קינג ג’יימס החמיץ את משחקו ה-18 העונה, וכתוצאה מכך לא יוכל לעמוד במינימום המשחקים שעל כל שחקן לשחק כדי להיות זכאי להתחרות על פרסי העונה (65 משחקים).

בפועל, הרצף בו לברון מחזיק, 21 בחירות רצופות לאחת מחמישיות העונה של הליגה, יגיע לסיומו העונה, ושוב יזכיר לנו כמה הכוכב הענק הזה קרוב יותר ויותר לסיומה של הקריירה האגדית שלו.