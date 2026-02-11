פאביו קאפלו: לרונאלדו אין את הגאונות של מסי

פאביו קאפלו, שפרש מאימון ב-2018, ומשמש כפרשן כיום, לא היסס להביע את דעתו על הכוכב ששיחק בעבר בריאל מדריד – כריסטיאנו רונאלדו. האיטלקי השאיר את השחקן מחוץ לרשימת ה"גאונים" של המשחק. בנוסף התייחס מאמן העבר למצבה של הבלאנקוס וכוכביה היום.

בראיון לתוכנית "השלושער" בערוץ ON Sport המצרי, הסביר קאפלו כי בעוד רונאלדו הוא "כובש שערים גדול ואתלט מדהים", הוא אינו מחזיק באותה יכולת מולדת המאפיינת שמות כמו ליאו מסי, דייגו מראדונה או רונאלדו נזאריו. "אי אפשר להשוות אותו לשלושה האלה", הצהיר בנחרצות.

קאפלו העמיק גם בנושא המנהיגות בחדרי ההלבשה, כשהוא נזכר בתקופתו בעיר הבירה הספרדית ומתאר את רונאלדו נזאריו כ"מנהיג שלילי שערך מסיבות ענק ולא רצה להתאמן". המאמן רואה דמיון בין בעיות המשמעת ההן למתרחש כיום בסנטיאגו ברנבאו, תוך שהוא מצביע על כוכבים כמו קיליאן אמבפה כעדות לכך ש"למאמן אין יותר כוח או מנהיגות".

פאביו קאפלו (IMAGO)

האיזון בין אגו למשמעת טקטית

לשיטתו של האיטלקי, השחיקה בסמכות המאמן משפיעה ישירות על ביצועי השחקנים, מה שבא לידי ביטוי במיוחד במצבו של ג'וד בלינגהאם: "עם אנצ'לוטי היה לו יותר חופש תנועה", הסביר הפרשן וטען כי כיום נראה ש"הכנפיים שלו קוצצו". דבריו של קאפלו מציירים תמונה של מועדון פאר הנאבק באיזון בין אגו של כוכבי על לבין משמעת טקטית, אתגר שאפיין את הקריירה של המאמן הוותיק עוד מימיו בעולם האימון.