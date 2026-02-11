מחצית: מנ. סיטי - פולהאם 0:3

המחזור ה-26 בפרמייר ליג ממשיך בשעה זו עם לא מעט משחקים מעניינים בכל קצוות הליגה. מנצ’סטר סיטי מארחת את פולהאם, נוטינגהאם פורסט פוגשת את וולבס, אסטון וילה מתמודדת מול ברייטון, קריסטל פאלאס תקווה לגבור על ברנלי. לקינוח, ליברפול תתארח אצל סנדרלנד (22:15).

מנצ’סטר סיטי – פולהאם 0:3

חניכיו של פפ גווארדיולה רוצים להמשיך עם המומנטום החיובי שלהם. לאחר שניצחו באנפילד 1:2 ביום ראשון, התכולים חוזרים לאיתיחאד במטרה להמשיך להלחיץ את ארסנל, שמשחקת רק מחר. מנגד, האורחת נמצאת במקום ה-12 בטבלה ויודעת שניצחון מפתיע עשוי לעלות אותה עד למקום ה-8 בסיום המחזור.

דקה 24, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: כדור גובה לתוך הרחבה לא מצא את ארלינג הולאנד אך פגע בשחקן פולהאם, סאנדר ברג, משם הכדור הגיע לאנטוניו סמניו שלא התקשה להכניע את ברנד לנו.

דקה 30, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: התקפת מעבר נהדרת של סיטי, הכדור הגיע לאנטוניו סמניו באגף, שחקן הכנף התקדם עד לרחבה, הכניס כדור עומק נפלא לניקו אוריילי, שהקפיץ באמנות מעל השוער.

דקה 39, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: חטיפה נהדרת של איט נורי, שהתקדם אל התקפת המעבר ומסר לפודן. האנגלי מצא בקלות את הולאנד, שמצטרף לחגיגה.

סנדרלנד – ליברפול 0:0

לאחר ההפסד הדרמטי לסיטי, האלופה מגיעה אל משחק חוץ מהקשים שיש העונה בליגה כאשר היא מתארחת אצל העולה החדשה. האדומים נמצאים כעת במקום השישי ויודעים שהם חייבים שלוש נקודות על מנת להיצמד לצ’לסי ומנצ’סטר יונייטד, שאיבדו נקודות אתמול. לעומתם, המארחת נמצאת בעונה מופלאה, כאשר היא ממוקמת במקום ה-11 ורק שלוש נקודות מתחת לליברפול, כך שהפתעה נוספת היום תעמיד אותה חזק במירוץ אחר כרטיס לאירופה בשנה הבאה.

אסטון וילה – ברייטון 0:0

הקבוצה מהמקום השלישי בליגה איבדה לא מעט נקודות בתקופה האחרונה, כאשר ניצחה רק משחק אחד מתוך החמישה האחרונים שלה בפרמייר ליג. חניכיו של אונאי אמרי רוצים להישאר במקום שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה ויודעים שהם חייבים לחזור למומנטום החיובי שחוו עד לפני מספר מחזורים. מנגד, השחפים לא ניצחו בחמשת משחקיהם האחרונים והידרדרו עד למקום ה-14, כאשר היא רחוקה רק 7 נקודות מהקו האדום.

קריסטל פאלאס – ברנלי 0:2

מחזיקת הגביע נמצאת במקום ה-13 ותשאף להמשיך לשפר עמדות לקראת סיום העונה. חניכיו של אוליבר גלאזנר נמצאים עוד באירופה ובשבוע הבא ישחקו נגד ז’רניסקי מוסטר הבוסנית במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג, כך שלפני עומס המשחקים הקרב ובא, הנשרים חייבים להשיג נקודות בליגה. מנגד, האורחת נמצאת עמוק בתחתית, כאשר היא רחוקה 11 נקודות מהקו האדום, אז אם היא רוצה לחלום על אפשרות להישאר בפרמייר ליג גם בעונה הבאה, היא חייבת לצאת עם ניצחון בהתמודדות.

דקה 17, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: כדור נפלא של אדם וולטון הגיע לסטנד לארסן, שלא התבלבל מול מרטין דוברבקה והעלה את פאלאס ליתרון.

דקה 33, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:2: כדור נהדר של ג’פרסון לרמה מהאגף הימני מצא את לארסן ברחבה, שהתמקם נהדר ונגע פנימה. צמד נהדר לחלוץ.

נוטינגהאם פורסט – וולבס 0:0

המארחת, שנמצאת במקום ה-17, רוצה לברוח מהתחתית והיא יודעת שניצחון יפתח פער של 5 נקודות מהקו האדום, בשל התיקו הדרמטי של ווסטהאם אמש. מנגד, האחרונה בטבלה עם עונה מזעזעת עד כה בפרמייר ליג, תנסה להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה ושני סך הכל.

