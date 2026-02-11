יום רביעי, 11.02.2026 שעה 22:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

מחצית: מנ. סיטי - פולהאם 0:3

ליגה אנגלית, מחזור 26: המארחת רוצה להלחיץ את ארסנל, והצליחה לעלות ליתרון גדול מרגליהם של סמניו, אוריילי והולאנד. במקביל: ליברפול נגד סנדרלנד

|
ניקו אוריילי (רויטרס)
ניקו אוריילי (רויטרס)

המחזור ה-26 בפרמייר ליג ממשיך בשעה זו עם לא מעט משחקים מעניינים בכל קצוות הליגה. מנצ’סטר סיטי מארחת את פולהאם, נוטינגהאם פורסט פוגשת את וולבס, אסטון וילה מתמודדת מול ברייטון, קריסטל פאלאס תקווה לגבור על ברנלי. לקינוח, ליברפול תתארח אצל סנדרלנד (22:15).

מנצ’סטר סיטי – פולהאם 0:3

חניכיו של פפ גווארדיולה רוצים להמשיך עם המומנטום החיובי שלהם. לאחר שניצחו באנפילד 1:2 ביום ראשון, התכולים חוזרים לאיתיחאד במטרה להמשיך להלחיץ את ארסנל, שמשחקת רק מחר. מנגד, האורחת נמצאת במקום ה-12 בטבלה ויודעת שניצחון מפתיע עשוי לעלות אותה עד למקום ה-8 בסיום המחזור.

דקה 24, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: כדור גובה לתוך הרחבה לא מצא את ארלינג הולאנד אך פגע בשחקן פולהאם, סאנדר ברג, משם הכדור הגיע לאנטוניו סמניו שלא התקשה להכניע את ברנד לנו.

אנטוניו סמניו ברגע הבעיטה (IMAGO)אנטוניו סמניו ברגע הבעיטה (IMAGO)
אנטוניו סמניו מכניע את ברנד לנו (IMAGO)אנטוניו סמניו מכניע את ברנד לנו (IMAGO)

דקה 30, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: התקפת מעבר נהדרת של סיטי, הכדור הגיע לאנטוניו סמניו באגף, שחקן הכנף התקדם עד לרחבה, הכניס כדור עומק נפלא לניקו אוריילי, שהקפיץ באמנות מעל השוער.

הצהצ'יפ של ניקו אוריילי (IMAGO)
מכניע את לנו (IMAGO)מכניע את לנו (IMAGO)
אנטוניו סמניו וניקו אוריילי, שני הכובשים חוגגים (IMAGO)אנטוניו סמניו וניקו אוריילי, שני הכובשים חוגגים (IMAGO)

דקה 39, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: חטיפה נהדרת של איט נורי, שהתקדם אל התקפת המעבר ומסר לפודן. האנגלי מצא בקלות את הולאנד, שמצטרף לחגיגה.

ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט (IMAGO)
ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים, הכובש והמבשל (IMAGO)ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים, הכובש והמבשל (IMAGO)

סנדרלנד – ליברפול 0:0

לאחר ההפסד הדרמטי לסיטי, האלופה מגיעה אל משחק חוץ מהקשים שיש העונה בליגה כאשר היא מתארחת אצל העולה החדשה. האדומים נמצאים כעת במקום השישי ויודעים שהם חייבים שלוש נקודות על מנת להיצמד לצ’לסי ומנצ’סטר יונייטד, שאיבדו נקודות אתמול. לעומתם, המארחת נמצאת בעונה מופלאה, כאשר היא ממוקמת במקום ה-11 ורק שלוש נקודות מתחת לליברפול, כך שהפתעה נוספת היום תעמיד אותה חזק במירוץ אחר כרטיס לאירופה בשנה הבאה.

אסטון וילה – ברייטון 0:0

הקבוצה מהמקום השלישי בליגה איבדה לא מעט נקודות בתקופה האחרונה, כאשר ניצחה רק משחק אחד מתוך החמישה האחרונים שלה בפרמייר ליג. חניכיו של אונאי אמרי רוצים להישאר במקום שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה ויודעים שהם חייבים לחזור למומנטום החיובי שחוו עד לפני מספר מחזורים. מנגד, השחפים לא ניצחו בחמשת משחקיהם האחרונים והידרדרו עד למקום ה-14, כאשר היא רחוקה רק 7 נקודות מהקו האדום.

קריסטל פאלאס – ברנלי 0:2

מחזיקת הגביע נמצאת במקום ה-13 ותשאף להמשיך לשפר עמדות לקראת סיום העונה. חניכיו של אוליבר גלאזנר נמצאים עוד באירופה ובשבוע הבא ישחקו נגד ז’רניסקי מוסטר הבוסנית במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג, כך שלפני עומס המשחקים הקרב ובא, הנשרים חייבים להשיג נקודות בליגה. מנגד, האורחת נמצאת עמוק בתחתית, כאשר היא רחוקה 11 נקודות מהקו האדום, אז אם היא רוצה לחלום על אפשרות להישאר בפרמייר ליג גם בעונה הבאה, היא חייבת לצאת עם ניצחון בהתמודדות.

דקה 17, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: כדור נפלא של אדם וולטון הגיע לסטנד לארסן, שלא התבלבל מול מרטין דוברבקה והעלה את פאלאס ליתרון.

דקה 33, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:2: כדור נהדר של ג’פרסון לרמה מהאגף הימני מצא את לארסן ברחבה, שהתמקם נהדר ונגע פנימה. צמד נהדר לחלוץ.

נוטינגהאם פורסט – וולבס 0:0

המארחת, שנמצאת במקום ה-17, רוצה לברוח מהתחתית והיא יודעת שניצחון יפתח פער של 5 נקודות מהקו האדום, בשל התיקו הדרמטי של ווסטהאם אמש. מנגד, האחרונה בטבלה עם עונה מזעזעת עד כה בפרמייר ליג, תנסה להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה ושני סך הכל.

סנדרלנד – ליברפול 

לאחר ההפסד הדרמטי לסיטי, האלופה מגיעה אל משחק חוץ מהקשים שיש העונה בליגה כאשר היא מתארחת אצל העולה החדשה. האדומים נמצאים כעת במקום השישי ויודעים שהם חייבים שלוש נקודות על מנת להיצמד לצ’לסי ומנצ’סטר יונייטד, שאיבדו נקודות אתמול. לעומתם, המארחת נמצאת בעונה מופלאה, כאשר היא ממוקמת במקום ה-11 ורק שלוש נקודות מתחת לליברפול, כך שהפתעה נוספת היום תעמיד אותה חזק במירוץ אחר כרטיס לאירופה בשנה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */