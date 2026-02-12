זה לא הגיל: על הפריחה של מרסיו סנטוס

מרסיו סנטוס שייך לפרופיל החתמות מאוד מסוים. בכל זאת, הוא רק בן 23, כאשר המילה רק מהותית כשמדברים על שחקן בעמדתו, אך סט הכישורים שלו ייחודי והוא עצמו מיוחד ומספריו בעונת הבכורה ביורוליג די טובים. אם מסתכלים על אחוזי הקליעה שלו, הרי שהם מצוינים.

וכאן נשאלת השאלה, מה מיוחד בפורוורד/סנטר הברזילאי? תחילה, הניידות והאתלטיות שלו. מדובר בשחקן חכם שיכול לאיים על הסל כמעט בכל דרך ומכל טווח אפשרי, כאשר הדברים שטעוני שיפור במשחק שלו כמעט כולם הם פונקציה של זמן.

המעבר לאירופה הוא לא תמיד פשוט ולא תמיד עובר חלק, ואצל סנטוס, שעשה עונת בכורה נהדרת ביורוקאפ במדי אולם בשנה שעברה, הקפיצה לליגה של הגדולים היא טובה. שוב, נכניס כאן את עניין הגיל של הברזילאי, שמותאם יותר לעמדה ארבע, אך בהחלט מספק גם פתרונות לעמדה חמש.

מרסיו סנטוס מתעופף (IMAGO)

ראשית, מדובר, כפי שנכתב, בשחקן שיכול לשחק בהתקפה במגוון דרכים בליגה הבכירה של אירופה. הוא קולע בקצת יותר מ-40 אחוזים מעבר לקשת, האחוזים שלו לשתי נקודות נושקים ל-60 ומהקו הוא עומד באזורי ה-80%. ראיית המשחק שלו טובה מאוד ובינתיים הוא אחת הפתעות הנעימות של היורוליג.

הגיל, שוב הגיל, מדוע הוא מוזכר כבר פעם שלישית? כי רוב השחקנים בעמדות האלו פשוט לא מוכנים ברמה הפיזיולוגית להתמודדות כזו. רובם ‘לייט בלומרים’, נדיר לראות שחקנים פרודוקטיביים כבר בגילאים האלו כשהם מסוגלים להשפיע על המשחק.

הדבר נובע מכך שבראש ובראשונה הם לא מוכנים, לפעמים הם עדיין לא מבינים מה הגוף שלהם מסוגל או לא מסוגל לעשות במאת האחוזים, מה גם שהם נמצאים עדין בשלבים של פיתוח יכולות לצד ליטוש של אחרות, וגם אם שחקן נראה שהוא כבר מוכן בגיל צעיר יחסית (19-20 לדוגמה) אין ערובה לכך שהוא ימשיך להתפתח ויגיע למה שחוזים לו.

מרסיו סנטוס בפעולה (אלעד גולדשטיין, מכבי Rapyd תל אביב)

בינתיים סנטוס מצליח לעשות דברים נהדרים, עכשיו חשוב גם הדיסקליימר שיכול להיות שבעוד ארבע או חמש שנים הוא יהיה כפי שהוא עכשיו, אך נקודת הפתיחה שלו מצוינת.

בגזרת טעוני השיפור, ברור לכל שמימד הפיזיות והיכולת להתמודד עם שחקנים שפיזית גדולים ממנו ובינתיים חזקים ממנו לא תמיד מצליחה. בקרב על הלוחות הוא לא בדיוק מותיר את חותמו, וכאן מדובר פוטנציאלית בהשפעה ישירה של מה שנכתב בתחילת הפסקה, כי מהעונה שעברה כמות הריבאונדים שלו נחתכה בכמעט חצי כאשר הפרודוקטיביות ההתקפית שלו כמעט ולא נפגעה, והיורוקאפ עם כל הכבוד הוא לא היורוליג ורמת התחרותיות, האגרסיביות והפיזיות, שלא לדבר על האינטנסיביות, הן כולן שונות לחלוטין כך שהעובדה שבלא מעט משחקים הוא נראה בוסרי הייתה יותר מאשר מובנת וגם כאן ישנה כוכבית קטנה.

הכוכבית המדוברת מתייחסת לשיטה של עודד קטש. כן, הסיסמה הזו שהפכה להיות לא פחות מאמרה שגורה בקרב העיתונאים והפרשנים וגם בקרב צוותי אימון שונים, שכן בתוך השיטה הזו כשם שידוע שהקבוצות של המאמן הנהדר נכנסות לקצב בתקופה הזו של השנה, ושגארדים פורחים תחתיו, הגבוהים הם אלו שלוקח להם הכי הרבה זמן ללמוד ולהיכנס לתוך השטף, אך כשכל אלו קורים, התוצאה היא שירה בתנועה.

מרסיו סנטוס מטביע (רועי כפיר)

אך לפני שמישהו מתחיל לשיר או לנוע, כבר עכשיו אפשר להסביר את השיפור של הברזילאי, שנראה מותאם הרבה יותר לארבע מאשר לחמש, ושוב הוא יכול בהחלט לעזור כסנטר. סנטוס, בשורה התחתונה, הוא שחקן נהדר שהפך לנכס מבחינת קטש ולא רק בגלל שרוטציית הגבוהים התקצרה מעט עם פציעתו של טי ג’יי ליף, אלא כי הצמיחה וסט היכולות שלו הם כאלו שמכבי תל אביב פשוט חייבת, בטח כשהעונה הסדירה של היורוליג נכנסת לישורת האחרונה.

המשחק הערב ב-21:05 קריטי מבחינתם של הצהובים, והאמת שביורוליג כל משחק הוא קריטי, כך שקטש לא רק צריך את סנטוס, הוא חייב אותו הערב נגד באיירן מינכן, במשחק אותו מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד. היא חייבת לנצח, ואם אתם שואלים את עצמכם מדוע דווקא סנטוס עכשיו, למה דווקא הערב? הרי שלאור העובדה שבמשחק הקודם תוכנית המשחק של סבטיסלאב פשיץ’, שכללה התנפלות על הגארדים ושמה את אור הזרקורים על הקו הקדמי עבדה מצוין. באשר לשאלות הנוגעות להמשך ההתפתחות של הפורוורד/סנטר הברזילאי עם דגש על היציבות והאגרסיביות, הרי שהזמן יספק את התשובות אבל דבר אחד בטוח והוא שנקודת הפתיחה טובה מאוד.