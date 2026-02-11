יום רביעי, 11.02.2026 שעה 18:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

החתמת ענק: רדולוביץ' מצטרף להפועל חיפה

פרסום ראשון: אחרי שהפועל ב"ש סיכמה איתו והתחרטה, האדומים מהכרמל צירפו את הקשר של ראפיד וינה. מגיע בהשאלה עם אופציית רכישה בגובה מיליון אירו

|
אנדריה רדולוביץ' (IMAGO)
אנדריה רדולוביץ' (IMAGO)

החתמת ענק להפועל חיפה, רגע לפני סגירת חלון ההעברות. הקבוצה, שנמצאת במאבקי הישרדות, החתימה היום (רביעי) את קשר ראפיד וינה, אנדריה רדולוביץ', כשהוא מגיע בהשאלה עם אופציית רכישה בגובה מיליון אירו. חתם באמצעות סוכנו אסף וקנין.

ל-ONE נודע כי הקשר המונטנגרי בן ה-23, שכבר סיכם את תנאיו בהפועל באר שבע, כשלבסוף הדרומיים התחרטו, יצפין לקבוצתו של חיים סילבס, אותו תקבל עד לסוף העונה. רדולוביץ’, שמשחק עם אקס מ.ס אשדוד ננאד סבטקוביץ’, הביע רצון גדול להגיע לארץ וכעת זה יקרה. 

הבעלים יואב כץ אמר לאחר החתימה: "משלימים חלון העברות פורה. צירפנו שחקנים מאד איכותיים ומחויבים שיעזרו לנו מאד בהמשך העונה". זה למעשה הרכש התשיעי של הפועל חיפה בחלון הנוכחי, כשהמונטנגרי נעל את רשימת החיזוק.

רדולוביץ’ הוא כאמור שחקן התקפה בן 23 ממונטנגרו, המשחק בעיקר כקיצוני ימני ובעל רגל שמאל חזקה. גובהו 1.75 מ’ והוא נחשב לשחקן מהיר וטכני שיכול לשחק גם באגף השמאלי או מאחורי החלוץ.

המונטנגרי גדל במחלקת הנוער של הכוכב האדום בלגרד, עבר בין מספר קבוצות בסרביה ובהמשך עבר לאוסטריה, שם הוא משחק כיום בראפיד וינה, אצלה הוא מחזיק בחוזה ארוך טווח ורשם 3 שערים ו-3 בישולים ב-20 הופעות בכל המסגרות. ייתכן כי בקיץ הקרוב בבירת הנגב ינסו לצרפו שוב.

