החתמת ענק: רדולוביץ' מצטרף להפועל חיפה

החתמת ענק להפועל חיפה, רגע לפני סגירת חלון ההעברות. הקבוצה, שנמצאת במאבקי הישרדות, החתימה היום (רביעי) את קשר ראפיד וינה, אנדריה רדולוביץ', כשהוא מגיע בהשאלה עם אופציית רכישה בגובה מיליון אירו. חתם באמצעות סוכנו אסף וקנין.

ל-ONE נודע כי הקשר המונטנגרי בן ה-23, שכבר סיכם את תנאיו בהפועל באר שבע, כשלבסוף הדרומיים התחרטו, יצפין לקבוצתו של חיים סילבס, אותו תקבל עד לסוף העונה. רדולוביץ’, שמשחק עם אקס מ.ס אשדוד ננאד סבטקוביץ’, הביע רצון גדול להגיע לארץ וכעת זה יקרה.

הבעלים יואב כץ אמר לאחר החתימה: "משלימים חלון העברות פורה. צירפנו שחקנים מאד איכותיים ומחויבים שיעזרו לנו מאד בהמשך העונה". זה למעשה הרכש התשיעי של הפועל חיפה בחלון הנוכחי, כשהמונטנגרי נעל את רשימת החיזוק.

רדולוביץ’ הוא כאמור שחקן התקפה בן 23 ממונטנגרו, המשחק בעיקר כקיצוני ימני ובעל רגל שמאל חזקה. גובהו 1.75 מ’ והוא נחשב לשחקן מהיר וטכני שיכול לשחק גם באגף השמאלי או מאחורי החלוץ.

המונטנגרי גדל במחלקת הנוער של הכוכב האדום בלגרד, עבר בין מספר קבוצות בסרביה ובהמשך עבר לאוסטריה, שם הוא משחק כיום בראפיד וינה, אצלה הוא מחזיק בחוזה ארוך טווח ורשם 3 שערים ו-3 בישולים ב-20 הופעות בכל המסגרות. ייתכן כי בקיץ הקרוב בבירת הנגב ינסו לצרפו שוב.