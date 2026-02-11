קטש: באיירן? אמרנו שהם טובים מהמאזן שלהם

מכבי תל אביב סיימה את תדרוך הווידאו לפני זמן קצר לקראת המשחק מחר (חמישי, 21:05) נגד באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג שיהיה ביד אליהו, שעתיד להיות מלא עד אפס מקום. הצהובים, שרוצים לשמור על סיכוי להיכנס לפליי-אין חייבים לנצח את הקבוצה הבווארית של סבטיסלאב פשיץ׳ וזאת כאשר ביום ראשון יפגשו את הפועל ירושלים במסגרת חצי גמר גביע המדינה.

עודד קטש אמר לקראת המשחק: "מצפים למשחק מאוד אגרסיבי וקשוח. משחק קשה, קבוצה בפורמה טובה, הם משחקים בצורה מרשימה. שחקנים בכושר טוב, הגנתית הם עשו לנו הרבה נזק, צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות הזאת.

“מנסים לעשות קצת התאמות, הרבה מזה זה משהו מנטלי, לא להיות מופתעים, להיות אגרסיביים, לשחק בריווח הנכון. ננסה לבנות תוכנית משחק שתקל עלינו. זה חלק מסט היכולות שיש לנו, צריך לדעת לנצח משחקים דרך ההגנה”.

סבטיסלאב פשיץ' (IMAGO)

“אנחנו לא בשלב של להסתכל על הטבלה”

המאמן התייחס גם למשחק הקודם מול היריבה הגרמנית: “נגד באיירן היה משחק לא טוב שלנו, אנחנו צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות. אפשר לקחת מהמשחק האחרון נגד הכוכב, גם הם עשו לנו נזק בעניין הזה, אבל העלינו את רמת האגרסיביות, זה שיעור מנטלי חשוב עבורנו לקראת מחר.

“צריך לזכור, באיירן עשו חילופי מאמנים, תמיד אמרנו שהם טובים מהמאזן שלהם. זה יהיה משחק קשוח, אנחנו לא בשלב של להסתכל על הטבלה. לגבי לוני, זה לא נראה ככה, הוא עדיין חווה כאבים, לא חושב שהוא ישחק מחר. יהיה טקס מרגש לדיוויד פדרמן בהתחלה".