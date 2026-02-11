יום רביעי, 11.02.2026 שעה 18:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

קטש: באיירן? אמרנו שהם טובים מהמאזן שלהם

מאמן מכבי תל אביב דיבר לקראת הבווארים: "ננסה לבנות תוכנית משחק שתקל עלינו. צריך לדעת לשחק משחקים דרך ההגנה, צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות"

|
עודד קטש (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב סיימה את תדרוך הווידאו לפני זמן קצר לקראת המשחק מחר (חמישי, 21:05) נגד באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג שיהיה ביד אליהו, שעתיד להיות מלא עד אפס מקום. הצהובים, שרוצים לשמור על סיכוי להיכנס לפליי-אין חייבים לנצח את הקבוצה הבווארית של סבטיסלאב פשיץ׳ וזאת כאשר ביום ראשון יפגשו את הפועל ירושלים במסגרת חצי גמר גביע המדינה.

עודד קטש אמר לקראת המשחק: "מצפים למשחק מאוד אגרסיבי וקשוח. משחק קשה, קבוצה בפורמה טובה, הם משחקים בצורה מרשימה. שחקנים בכושר טוב, הגנתית הם עשו לנו הרבה נזק, צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות הזאת. 

“מנסים לעשות קצת התאמות, הרבה מזה זה משהו מנטלי, לא להיות מופתעים, להיות אגרסיביים, לשחק בריווח הנכון. ננסה לבנות תוכנית משחק שתקל עלינו. זה חלק מסט היכולות שיש לנו, צריך לדעת לנצח משחקים דרך ההגנה”.

סבטיסלאב פשיץסבטיסלאב פשיץ' (IMAGO)

“אנחנו לא בשלב של להסתכל על הטבלה”

המאמן התייחס גם למשחק הקודם מול היריבה הגרמנית: “נגד באיירן היה משחק לא טוב שלנו, אנחנו צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות. אפשר לקחת מהמשחק האחרון נגד הכוכב, גם הם עשו לנו נזק בעניין הזה, אבל העלינו את רמת האגרסיביות, זה שיעור מנטלי חשוב עבורנו לקראת מחר.

“צריך לזכור, באיירן עשו חילופי מאמנים, תמיד אמרנו שהם טובים מהמאזן שלהם. זה יהיה משחק קשוח, אנחנו לא בשלב של להסתכל על הטבלה. לגבי לוני, זה לא נראה ככה, הוא עדיין חווה כאבים, לא חושב שהוא ישחק מחר. יהיה טקס מרגש לדיוויד פדרמן בהתחלה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */