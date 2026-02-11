סימאונה: למה נגיע לגמר? בגלל הקבוצה שיש לי

דייגו סימאונה, מאמן אתלטיקו מדריד, התייצב היום (רביעי) מול התקשורת לקראת המפגש הראשון בחצי גמר גביע המלך מול ברצלונה מחר (חמישי, 22:00). הארגנטינאי הדגיש את חשיבות האמונה של הסגל והקהל בדרך לעליית שלב: "תמיד יש לי אמונה, בכל מה שאני עושה ובכל מה שאני יוצר", הצהיר המאמן והוסיף: "זו תכונה שהצלחתי להנחיל לאורך כל תקופתי כאן ומבחינתי אין דרך אחרת להגיע לגמר".

בנוגע ליריבה הקטלונית, צ’ולו לא חסך במחמאות למאמן האנזי פליק וסימן את נקודות החוזק של ברצלונה, כשציין במיוחד את היכולת של הגרמני "לשמור על הלחץ החונק וקו ההגנה הגבוה שלו, מה שמכריח את השחקנים שלו לשחק תמיד בצורה טקטית ומאורגנת". בנוסף, הזהיר צ’ולו מפני המעברים המהירים והלחץ שמפעילה בארסה בחצי המגרש של יריבתה: "אתה לא יכול לקחת מהם את הכדור כל הזמן כי הם מפעילים לחץ טוב. אנחנו צריכים למצוא את הדרך ליישם את תוכנית המשחק שלנו".

המאמן התייחס גם לניהול הסגל העמוס ולחשיבותם של שחקני ההגנה, ביניהם מארק פוביל ודויד האנקו, להם ייחס חשיבות מכרעת בהתמודדות עם המהירות של שחקני התקפת היריבה: "השחקנים עושים עבודה טובה ומתנהלים כמו מקצוענים, כולם חשובים". סימאונה נשאל על החילופים הקבועים של אלכס באנה והשיב בכנות: "לפעמים זה מסיבות מקצועיות ולפעמים זה כי אני חושב שהוא כבר נתן את כל כולו".

פליק וסימאונה, הרבה כבוד בדרך לדו קרב נוסף על הקווים (רויטרס)

“צריכים להעביר אנרגיה לשחקנים כל המשחק”

לקראת שריקת הפתיחה, מאמן הקולצ’נרוס שם דגש מרכזי על חשיבות היציעים הביתיים וביקש מהאוהדים לשמר את האווירה המצוינת במטרופוליטנו: "אנחנו צריכים את האצטדיון כמו שהוא בדרך כלל, צריכים להעביר לשחקנים אנרגיה טובה לאורך כל המשחק". למרות הלו"ז הצפוף והאתגר המקצועי מול ברצלונה המוכשרת, סימאונה נשאר ממוקד והביע אמון בהשגת המטרה: "מה גורם לי לחשוב שנגיע לגמר? הקבוצה שיש לי".